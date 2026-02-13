Software de gestión de datos

Unifique y gobierne sus datos para impulsar una IA confiable y en tiempo real en toda la empresa
Desbloquee rápidamente la IA y analytics confiables y rentables a través de Converged Data Foundation de IBM, una arquitectura abierta, híbrida y gobernada de forma responsable que unifica los datos de cada nube y sistema. Al automatizar la integración de datos, enriquecer el contexto con inteligencia y hacer cumplir un acceso confiable y basado en políticas, los clientes aceleran el tiempo de creación de valor, aumentan la adopción de la IA, mejoran la calidad de las decisiones y demuestran una transformación rápida y medible del negocio.
IBM watsonx.data ofrece datos gobernados y listos para IA para escalar agentes de IA confiables. Una base de datos estable se convierte en el centro del éxito de la IA a nivel empresarial.
El fabric de contexto en tiempo real que ayuda a los agentes a conectarse, contextualizar y gobernar datos empresariales a través de una capa semántica y de metadatos unificada.
Demuestre el linaje de datos y por qué se produjeron insights de IA: reduzca el gasto en nubes, cuellos de botella, riesgos de cumplimiento y fallos en IA.
Reduzca el riesgo de exposición haciendo que la confianza, la auditabilidad y el cumplimiento sean fundamentales para escalar la IA a medida que se aceleran las regulaciones.
Despliegue a los asistentes y agentes de IA rápidamente con un enfoque gobernado y preciso que puede implementar rápidamente usando datos existentes.
Empodere a los usuarios empresariales con autoservicio sin idas y venidas con los equipos de datos, para ideación, análisis e innovación en tiempo real.
Incorpore seguridad y gobernanza desde el principio para evitar reestructuraciones, reducir ciclos de aprobación, alinear un solo conjunto de métricas y acelerar un despliegue seguro.
Obtenga la visibilidad sobre algoritmos vulnerables, disminuyendo la exposición a ataques de “cosechar ahora, descifrar después”.
Aproveche los analytics y la IA para reducir el costo y la latencia del ETL, y acelerar la obtención de insights y la toma de decisiones en tiempo real.
Obtenga visibilidad de extremo a extremo, haga cumplir los controles, detecte amenazas en tiempo real y garantice la continuidad con una validación y recuperación rápidas de integridad.
IBM watsonx.data le permite escalar los analytics y la IA con todos sus datos, sin importar donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
IBM watsonx data integration es una herramienta de integración de datos adaptable diseñada para preparar su integración de datos para el futuro con un plano de control unificado, el cual rompe el ciclo de reescrituras constantes de pipelines, expansión de herramientas y creciente deuda técnica.
IBM watsonx.data intelligence aprovecha los metadatos para descubrir, curar y gobernar los activos de datos en entornos on prem y públicos, privados o en la nube híbrida.
IBM Planning Analytics es un software de gestión del rendimiento empresarial con funciones de planificación, forecasting y creación de informes.
IBM Cognos Analytics es un copiloto de confianza de IA que transforma datos en analytics más inteligentes e insights aplicables en la práctica para tomar decisiones empresariales más acertadas.
IBM Db2 es una base de datos para ejecutar sus cargas de trabajo de misión crítica que Impulsa transacciones de baja latencia y análisis en tiempo real en cualquier nube, entorno híbrido u on-prem.
IBM SPSS Statistics es una plataforma integral de análisis estadístico diseñada para ayudar a organizaciones y particulares a extraer insights confiables de los datos. Combina pruebas estadísticas robustas, modelado predictivo, regresión y forecasting con preparación de datos simplificada y análisis automatizado. Con extensibilidad integrada para Python y R, licencias escalables y flexibilidad de despliegue, permite a sus usuarios de todos los niveles pasar con confianza de los datos a decisiones defendibles basadas en datos.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.