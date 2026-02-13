Software de gestión de datos

Desbloquee rápidamente la IA y analytics confiables y rentables a través de Converged Data Foundation de IBM, una arquitectura abierta, híbrida y gobernada de forma responsable que unifica los datos de cada nube y sistema. Al automatizar la integración de datos, enriquecer el contexto con inteligencia y hacer cumplir un acceso confiable y basado en políticas, los clientes aceleran el tiempo de creación de valor, aumentan la adopción de la IA, mejoran la calidad de las decisiones y demuestran una transformación rápida y medible del negocio.