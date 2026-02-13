Software de gestión de datos

Unifique y gobierne sus datos para impulsar una IA confiable y en tiempo real en toda la empresa

Representación 3D de azulejos planos de inteligencia artificial y automatización colocados uno al lado del otro, con iconos coloridos en tonos de azul y morado

Construya la base para una IA más inteligente, confiable y escalable​

Desbloquee rápidamente la IA y analytics confiables y rentables a través de Converged Data Foundation de IBM, una arquitectura abierta, híbrida y gobernada de forma responsable que unifica los datos de cada nube y sistema. Al automatizar la integración de datos, enriquecer el contexto con inteligencia y hacer cumplir un acceso confiable y basado en políticas, los clientes aceleran el tiempo de creación de valor, aumentan la adopción de la IA, mejoran la calidad de las decisiones y demuestran una transformación rápida y medible del negocio. 

Vea nuestro software en acción

Datos preparados para IA para agentes de IA empresariales

IBM watsonx.data ofrece datos gobernados y listos para IA para escalar agentes de IA confiables. Una base de datos estable se convierte en el centro del éxito de la IA a nivel empresarial.

 

Convierta datos fragmentados en inteligencia lista para empresas

Datos listos para IA con contexto en tiempo real

El fabric de contexto en tiempo real que ayuda a los agentes a conectarse, contextualizar y gobernar datos empresariales a través de una capa semántica y de metadatos unificada.
Optimización de datos híbrida

Demuestre el linaje de datos y por qué se produjeron insights de IA: reduzca el gasto en nubes, cuellos de botella, riesgos de cumplimiento y fallos en IA.
Descubrimiento de datos, gobernanza y protección

Reduzca el riesgo de exposición haciendo que la confianza, la auditabilidad y el cumplimiento sean fundamentales para escalar la IA a medida que se aceleran las regulaciones.
IA agéntica

Despliegue a los asistentes y agentes de IA rápidamente con un enfoque gobernado y preciso que puede implementar rápidamente usando datos existentes.
Integración y acceso simplificados de datos

Empodere a los usuarios empresariales con autoservicio sin idas y venidas con los equipos de datos, para ideación, análisis e innovación en tiempo real.
Descubrimiento, gobernanza y protección de la IA

Incorpore seguridad y gobernanza desde el principio para evitar reestructuraciones, reducir ciclos de aprobación, alinear un solo conjunto de métricas y acelerar un despliegue seguro.
Preparación de seguridad cuántica

Obtenga la visibilidad sobre algoritmos vulnerables, disminuyendo la exposición a ataques de “cosechar ahora, descifrar después”.​
Advanced mainframe analytics e IA

Aproveche los analytics y la IA para reducir el costo y la latencia del ETL, y acelerar la obtención de insights y la toma de decisiones en tiempo real.
Seguridad y cumplimiento de mainframe

Obtenga visibilidad de extremo a extremo, haga cumplir los controles, detecte amenazas en tiempo real y garantice la continuidad con una validación y recuperación rápidas de integridad.
Logotipo de Gartner

Reconocida como líder del mercado*
 
  • Magic Quadrant para herramientas de integración de datos 2024
 
  • Magic Quadrant para sistemas de gestión de bases de datos en la nube 2024

Explore el software destacado de gestión de datos de IBM

IBM watsonx.data

IBM watsonx.data le permite escalar los analytics y la IA con todos sus datos, sin importar donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

40 %
IA más precisa que la RAG convencional
50 %
reducción de costos de almacenes de datos mediante la optimización de cargas de trabajo
Captura de pantalla del gestor de infraestructura de IBM watsonx.data
Captura de pantalla de transacciones financieras de IBM watsonx.data

Integración de IBM watsonx.data

IBM watsonx data integration es una herramienta de integración de datos adaptable diseñada para preparar su integración de datos para el futuro con un plano de control unificado, el cual rompe el ciclo de reescrituras constantes de pipelines, expansión de herramientas y creciente deuda técnica.

IBM watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence aprovecha los metadatos para descubrir, curar y gobernar los activos de datos en entornos on prem y públicos, privados o en la nube híbrida.

110 %
aumento de la productividad aprovechando la automatización de tareas críticas y creando conjuntos de datos de alta calidad, fiables y seguros
90 %
tiempo ahorrado por los ingenieros de datos al agilizar la gestión de datos
Captura de pantalla del explorador de datos de IBM watsonx.data
Captura de pantalla de la vista previa de los pronósticos de IBM watsonx.data

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics es un software de gestión del rendimiento empresarial con funciones de planificación, forecasting y creación de informes.

25 %
reducción de tiempo al eliminar la creación de modelos con hojas de cálculo manuales
83%
pronósticos más rápidos de la cadena de suministro

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics es un copiloto de confianza de IA que transforma datos en analytics más inteligentes e insights aplicables en la práctica para tomar decisiones empresariales más acertadas.

86 %
informes más rápidos y precisos
9 %
aumento en los ingresos totales por ventas
Captura de pantalla del nuevo panel de IBM Cognos Analytics
Captura de pantalla del panel de IBM Db2 Warehouse on Cloud

IBM® Db2

IBM Db2 es una base de datos para ejecutar sus cargas de trabajo de misión crítica que Impulsa transacciones de baja latencia y análisis en tiempo real en cualquier nube, entorno híbrido u on-prem.

70 %
generación de informes más rápida gracias a tiempos de respuesta a consultas más rápidos
4 veces
menos costos de infraestructura

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics es una plataforma integral de análisis estadístico diseñada para ayudar a organizaciones y particulares a extraer insights confiables de los datos. Combina pruebas estadísticas robustas, modelado predictivo, regresión y forecasting con preparación de datos simplificada y análisis automatizado. Con extensibilidad integrada para Python y R, licencias escalables y flexibilidad de despliegue, permite a sus usuarios de todos los niveles pasar con confianza de los datos a decisiones defendibles basadas en datos.

Captura de pantalla de IBM SPSS Statistics
Dé el siguiente paso

Comience su camino en la gestión de datos con IBM. Obtenga experiencia práctica con nuestros expertos técnicos para ofrecer valor inmediato.
Notas de pie de página

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.