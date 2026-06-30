Nuestra cultura

Se espera que todos los IBMers contribuyan a un lugar de trabajo inclusivo, colaborativo, seguro y respetuoso, libre de discriminación, acoso y represalias. Fundamentamos este compromiso en un lugar de trabajo inclusivo que impulsa el crecimiento empresarial, los resultados empresariales sostenibles y un valor diferenciado para nuestros clientes.

Estamos comprometidos con la alineación salarial y la transparencia que cumpla plenamente con todas las leyes antidiscriminación, fomentando un ambiente de remuneración justa y competitiva sin distinción de género, raza u otras características personales protegidas por la ley. Las evaluaciones estadísticas de alineación salarial se llevan a cabo en todos los países con empleados de IBM, lo que refuerza nuestra dedicación a nuestras prácticas de pago justo de larga data.