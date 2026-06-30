Nuestra cultura

Un equipo de personas colaborando en un proyecto

Nuestra ventaja de talento y cultura

Nuestro equipo global de profesionales altamente calificados aprovecha su amplia experiencia en IA y nube híbrida para impulsar las transformaciones digitales y las operaciones críticas de nuestros clientes. Los IBMers son fundamentales para cumplir nuestra misión, y nuestra cultura es lo que los impulsa. Juntos, pensamos en grande, marcamos el ritmo de nuestra industria, forjamos alianzas y generamos un impacto significativo. 

La cultura en IBM

Nuestra fórmula cultural da vida a la experiencia laboral de IBM. Nuestro propósito articula por qué existimos y el papel que desempeñamos en la sociedad y la industria, mientras que nuestros tres valores fundamentales sirven como principios que rigen nuestra cultura y marca. Nuestros comportamientos de crecimiento guían cómo nos presentamos entre nosotros y para nuestros clientes y socios. 

Ser el catalizador que hace que el mundo funcione mejor.

  • Dedicación al éxito de cada cliente.
  • Innovación que importa, para nuestra empresa y para el mundo.
  • Confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones

Todo se trata de “cómo” actuamos y nos mostramos para impulsar el crecimiento, la innovación y la inclusión. Lograr el éxito requiere que reflexionemos sobre las necesidades de nuestros clientes y cómo las estamos satisfaciendo a través de nuestras acciones.

Inclusión en IBM

Se espera que todos los IBMers contribuyan a un lugar de trabajo inclusivo, colaborativo, seguro y respetuoso, libre de discriminación, acoso y represalias. Fundamentamos este compromiso en un lugar de trabajo inclusivo que impulsa el crecimiento empresarial, los resultados empresariales sostenibles y un valor diferenciado para nuestros clientes.

Estamos comprometidos con la alineación salarial y la transparencia que cumpla plenamente con todas las leyes antidiscriminación, fomentando un ambiente de remuneración justa y competitiva sin distinción de género, raza u otras características personales protegidas por la ley. Las evaluaciones estadísticas de alineación salarial se llevan a cabo en todos los países con empleados de IBM, lo que refuerza nuestra dedicación a nuestras prácticas de pago justo de larga data.

Una persona frente a una pared azul sentada en una mesa pequeña con una computadora portátil
Datos y políticas

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