Nuestro equipo global de profesionales altamente calificados aprovecha su amplia experiencia en IA y nube híbrida para impulsar las transformaciones digitales y las operaciones críticas de nuestros clientes. Los IBMers son fundamentales para cumplir nuestra misión, y nuestra cultura es lo que los impulsa. Juntos, pensamos en grande, marcamos el ritmo de nuestra industria, forjamos alianzas y generamos un impacto significativo.
Nuestra fórmula cultural da vida a la experiencia laboral de IBM. Nuestro propósito articula por qué existimos y el papel que desempeñamos en la sociedad y la industria, mientras que nuestros tres valores fundamentales sirven como principios que rigen nuestra cultura y marca. Nuestros comportamientos de crecimiento guían cómo nos presentamos entre nosotros y para nuestros clientes y socios.
Ser el catalizador que hace que el mundo funcione mejor.
Todo se trata de “cómo” actuamos y nos mostramos para impulsar el crecimiento, la innovación y la inclusión. Lograr el éxito requiere que reflexionemos sobre las necesidades de nuestros clientes y cómo las estamos satisfaciendo a través de nuestras acciones.
Se espera que todos los IBMers contribuyan a un lugar de trabajo inclusivo, colaborativo, seguro y respetuoso, libre de discriminación, acoso y represalias. Fundamentamos este compromiso en un lugar de trabajo inclusivo que impulsa el crecimiento empresarial, los resultados empresariales sostenibles y un valor diferenciado para nuestros clientes.
Estamos comprometidos con la alineación salarial y la transparencia que cumpla plenamente con todas las leyes antidiscriminación, fomentando un ambiente de remuneración justa y competitiva sin distinción de género, raza u otras características personales protegidas por la ley. Las evaluaciones estadísticas de alineación salarial se llevan a cabo en todos los países con empleados de IBM, lo que refuerza nuestra dedicación a nuestras prácticas de pago justo de larga data.