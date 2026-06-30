Responsabilidad de la cadena de suministro

Nos adherimos al Código de conducta de RBA y exigimos a nuestros proveedores de hardware, software y servicios de primer nivel que se adhieran al Código de conducta de RBA o un código similar, que contiene disposiciones sobre mano de obra, salud y seguridad, requisitos ambientales, ética y sistemas de gestión.



Desde 2010, exigimos a nuestros proveedores de primer nivel que mantengan un sistema de gestión social y ambiental alineado con el Código de RBA. Con nuestros requisitos de responsabilidad en la cadena de suministro, nuestro objetivo es ayudar a los proveedores a desarrollar su propia capacidad para tener éxito en estas áreas.