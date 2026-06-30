Responsabilidad de la cadena de suministro

Una persona que ensambla una pantalla plana en una línea de fábrica con herramientas, cables y contenedores de componentes en un banco de trabajo

Responsabilidad ética en todas las cadenas de suministro

IBM es miembro fundador de Responsible Business Alliance (RBA), un grupo industrial sin fines de lucro que permite a sus miembros luchar por la mejora continua en la responsabilidad social, ambiental y ética de sus empresas y cadenas de suministro ascendentes. 

Nos adherimos al Código de conducta de RBA y exigimos a nuestros proveedores de hardware, software y servicios de primer nivel que se adhieran al Código de conducta de RBA o un código similar, que contiene disposiciones sobre mano de obra, salud y seguridad, requisitos ambientales, ética y sistemas de gestión.
 
Desde 2010, exigimos a nuestros proveedores de primer nivel que mantengan un sistema de gestión social y ambiental alineado con el Código de RBA. Con nuestros requisitos de responsabilidad en la cadena de suministro, nuestro objetivo es ayudar a los proveedores a desarrollar su propia capacidad para tener éxito en estas áreas. 

Vea el conjunto completo de requisitos de responsabilidad de la cadena de suministro de IBM
Vista aérea de un puerto de carga con contenedores apilados, grúas, camiones y un barco atracado junto a aguas azules