Energía y emisiones

La huella de la IA está determinada por factores interconectados: la arquitectura del modelo, los métodos de entrenamiento, la orquestación de la carga de trabajo, el rendimiento del hardware y los materiales utilizados para fabricar chips. Debido a que estos elementos son interdependientes, ninguna intervención única es suficiente. Es por ello que estamos diseñando para sistemas de IA de manera integral, aplicando diversas técnicas de eficiencia y nuestras propias innovaciones para minimizar el cómputo innecesario y hacer el uso más efectivo de la infraestructura. Nuestros modelos Granite abiertos, de alto rendimiento y confiables utilizan arquitecturas híbridas y una mezcla de técnicas de expertos para ofrecer alta precisión con requisitos de memoria significativamente menores. El reajuste de modelos permite a las organizaciones seleccionar el modelo más pequeño capaz de satisfacer los requisitos de rendimiento de cada tarea.



Desplegar modelos reajustados en plataformas de IA abiertas y escalables permite que las cargas de trabajo se ejecuten en la infraestructura más adecuada, ya sea on premises o en la nube. A través de contribuciones al ecosistema de código abierto y la entrega de plataformas de IA empresariales como Red Hat OpenShift AI y Red Hat AI Inference, ayudamos a avanzar en un entrenamiento e inferencia más eficientes a gran escala. En la capa de infraestructura, los sistemas que incluyen IBM Power11, LinuxONE 5 e IBM z17, impulsados por el procesador Telum II y tecnologías innovadoras de refrigeración y enrutamiento, proporcionan un alto rendimiento de IA con menor consumo de energía. Cuando se combinan con el acelerador Spyre, estos sistemas amplían aún más las ganancias de rendimiento, al tiempo que mejoran la eficiencia energética para las cargas de trabajo de IA exigentes.



Al optimizar conjuntamente los modelos, las plataformas y el hardware, mejoramos la eficiencia con la que se genera la inteligencia, logrando un mayor rendimiento por sistema y por unidad de energía. Esta eficiencia de lote completo permite que los sistemas de IA escalen, a la vez que apoyan la gestión ambiental y la resiliencia operativa a largo plazo