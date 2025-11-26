Informe Reduzca el costo de la complejidad 2025

La complejidad de las tecnologías de la información es costosa y puede ralentizar la innovación. La automatización de TI es fundamental. Sepa cuál es tu situación.
La investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las empresas altamente automatizadas, empresas que han implementado ampliamente la IA generativa en sus procesos de TI, están experimentando un mejor crecimiento del negocio y creando valor para el futuro. Con las estrategias adecuadas de datos, nube e IA, las empresas pueden gestionar la complejidad de TI e impulsar resultados medibles a escala.
La automatización inteligente mejora la eficiencia de TI y optimiza las inversiones.
Cuando se opera a escala, la TI impulsada por IA puede ofrecer un valor comercial significativo.
La complejidad en resultados de TI en ineficiencias, riesgos de seguridad y desafíos de administración.
La automatización de TI acelera la innovación empresarial y el valor a largo plazo.
¿Quiere dedicar más tiempo a aumentar el tamaño de la canasta y menos tiempo a pensar en los costos de TI?
¿Quiere convertir su cartera de TI en un activo de alto rendimiento en lugar de en un stock de baja rotación?
¿Quiere saber cómo operar su infraestructura de TI como un circuito bien diseñado?
Con la ayuda de IBM, Al Rajhi Capital aumentó el volumen de corretaje en un 40 % y la incorporación en un 1000 % con experiencias digitales unificadas. Según el vicepresidente y director de DevOps de TI de la empresa, pasó de ser la segunda firma de corretaje en Arabia Saudita a la número uno.
Lea el informe completo "Reduzca el costo de la complejidad" del IBM Institute for Business Value para saber cómo puede obtener más de su tecnología con la automatización inteligente de TI.
¹Informe Reduzca el costo de la complejidad, IBM Institute for Business Value, noviembre de 2025.