Migración de software IBM Z

Impulsada por IA para mayor velocidad, eficiencia y menor riesgo

Arquitecto de sistemas inspeccionando un IBM z17

Impulse la migración con una metodología comprobada

Capacite a su empresa para implementar el software IBM Z de forma rápida, rentable y con una interrupción mínima. Diseñado para ofrecer el máximo valor y retorno de la inversión (ROI), nuestro enfoque sentará unas bases sólidas para la innovación y la mejora continuas de su empresa. Gracias a un proceso optimizado y a un equipo de expertos dedicado, IBM garantiza una transición fluida y reduce el tiempo de migración del software de años a meses.
Menor riesgo

Utilice una metodología probada y un equipo respaldado por más de 3500 migraciones de software exitosas para garantizar una transición fluida.
Menor costo total de propiedad (CTP)

Acelere la migración y reduzca el esfuerzo manual para reducir el costo total de propiedad y un retorno de la inversión (ROI) predecible.
Migración en meses frente a años

Acelere la migración mediante procesos optimizados y aceleradores de IA para acelerar el tiempo de creación de valor.
Innovación impulsada por IA

Navegue con confianza por la migración con la innovación de la IA agéntica, aprovechando la experiencia comprobada de IBM.

Proceso confiable, equipo experto

El software IBM Z está redefiniendo la forma en la que las empresas utilizan los mainframes, ya que lleva la innovación impulsada por IA a todas las capas de su estrategia de TI.

  • Acelere el desarrollo de aplicaciones con un IDE impulsado por IA y un pipeline de CI/CD automatizado, lo que agiliza y facilita la modernización.
  • Desbloquee insights más profundos mediante la integración abierta y la sincronización de datos para una toma de decisiones más inteligente.
  • Simplifique las operaciones con una TI optimizada por IA que mejora la resiliencia y maximiza la disponibilidad.
  • Proteja su empresa con estrategias proactivas de prevención de amenazas y continuidad del negocio que la mantendrán segura y sin interrupciones.

Gracias a nuestro probado proceso de migración y a nuestros expertos dedicados, podrá empezar a disfrutar de los beneficios del software IBM Z de manera rápida y eficiente, impulsando una mayor innovación y aportando un valor empresarial real.

 
Ilustración para IBM Manta Data Lineage
Paso 1: Evaluación

Empezamos con un análisis exhaustivo para evaluar la viabilidad, definir el alcance y establecer un calendario. Este paso permite identificar rápidamente los retos específicos de su migración y ofrece una estimación fiable del tiempo y el costo.
Círculos y flechas que muestran un flujo
Paso 2: Planificación

A continuación, desarrollamos una hoja de ruta detallada para la migración, en la que utilizamos un único punto de control para guiar la planificación, la gobernanza y la ejecución del proyecto. Esta incluye un control de acceso basado en roles que garantiza la definición de propietarios, hitos y criterios de éxito para asegurar la alineación y la rendición de cuentas.
Ilustración para la optimización de la nube de IBM Turbonomic
Paso 3: Migración

Esta fase abarca la instalación y configuración del software. Las herramientas impulsadas por IA ayudan a convertir datos y reglas de negocio, a resolver problemas de traducción, a realizar pruebas y a garantizar una transición fluida a la producción.
Ilustración de watsonx Orchestrate
Paso 4: Transferencia de habilidades

Tras la migración, nuestro kit de herramientas de IA, impulsado por un contexto inteligente e interacciones sostenidas, permite una transferencia de habilidades más rápida, una formación interactiva, respuestas exhaustivas a las preguntas frecuentes y orientación continua. Esto garantiza operaciones eficaces desde el segundo día, acelera la adopción del producto y facilita un tiempo de creación de valor más rápido.
Tanto si está migrando a herramientas de bases de datos líderes en la industria, utilidades avanzadas u otro software IBM Z, nuestros especialistas y herramientas impulsada por IA lo guiarán y acelerarán su transición en cada paso del proceso. Gracias a nuestra amplia experiencia y enfoque probado, le ayudaremos a garantizar una migración fluida, segura y confiable.

 

