El software de automatización de TI de IBM Z desempeña un papel crucial en el suministro de soluciones de alta gama que monitorean, controlan y automatizan una amplia gama de elementos del sistema en todos los recursos de hardware y software de su empresa.
La siguiente lista organiza las capacidades de automatización de TI para IBM Z en diferentes categorías de productos, como observabilidad del rendimiento, resiliencia, monitoreo, migración de datos y gestión de sistemas.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Un software avanzado de análisis de rendimiento para IBM Z Systems que permite un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas y sin código, lo que permite a los analistas identificar riesgos y optimizar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis de rendimiento del mainframe con inteligencia de siguiente nivel.
IBM zSystems Integration for Observability
Una suite de agentes OMEGAMON independientes que juntos ofrecen nueva integración de datos e interfaces de usuario.
La suite incluye IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.
IBM Z Batch Resiliency
Una herramienta que automatiza el análisis, la copia de seguridad y la restauración de datos de aplicaciones por lotes para mejorar la resiliencia operativa y mitigar los riesgos de la empresa. Ofrece un inventario de uso de datos y copias de seguridad, con funciones de automatización para recuperar rápidamente datos por lotes para escenarios operativos o de recuperación ante desastres. Además, genera reportes que describen el uso y las relaciones de las aplicaciones y los datos por lotes.
IBM GDPS
Una suite de software de recuperación ante desastres y resiliencia para IBM Z. IBM GDPS supervisa el subsistema de almacenamiento y la configuración de copias remotas en distintas plataformas heterogéneas, automatiza las tareas operativas de IBM Parallel Sysplex y realiza la recuperación de fallas desde un único punto de control.
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VM está diseñado para mejorar el monitoreo y la administración de los z/VM systems y los Linux guests, lo cual se logra mediante la automatización de tareas de mantenimiento rutinarias, el envío de alertas basadas en situaciones o umbrales y la respuesta automática a situaciones que requieren intervención.
Los programadores y administradores de sistemas pueden automatizar las tareas de mantenimiento de rutina en respuesta a las alertas del sistema. Los usuarios pueden depurar fácilmente los problemas al visualizar e interactuar con consolas para máquinas de servicio e invitados Linux. Los operadores pueden interpretar mejor los mensajes y determinar las acciones correctivas.
IBM Z Monitoring Suite
Una suite de software que ofrece observabilidad histórica y de rendimiento de infraestructura en tiempo real en diversas plataformas, incluyendo z/OS, redes, subsistemas de almacenamiento de información y otros programas de software de IBM.
IBM Z Monitoring Suite incluye IBM Service Management Unite, IBM Resource Measurement Facility, IBM Z ChatOps, varios OMEGAMON agents y más.
IBM Z Software Asset Management
Un software de detección, monitoreo e informes de activos para comprender el uso de productos y aplicaciones de IBM Z y de terceros.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Una solución de migración de datos no disruptiva basada en host que mueve rápidamente conjuntos de datos de mainframe críticos y asignados. Simplifica la gestión de grandes migraciones y ayuda a garantizar la disponibilidad continua de las aplicaciones en línea.
IBM Z Service Automation Suite
Un único punto de control para una amplia gama de funciones de gestión de sistemas, incluida la automatización, la gestión de redes y la programación de cargas de trabajo.
La suite es un paquete de cotización sencilla y fácil de ordenar y consta de IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.
IBM Z System Automation
Una aplicación basada en NetView que proporciona un único punto de control para una amplia gama de funciones de gestión del sistema.
IBM Z System Automation, con su estrecha integración con Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), ofrece sofisticadas capacidades de recuperación ante desastres para IBM Z systems.
IBM Service Management Unite
Una interfaz de panel personalizable que reúne en un único entorno la información y las tareas de gestión del mainframe procedentes de fuentes dispares.
IBM Service Management Unite es un componente sin costo disponible con IBM Z Service Management Suite, IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, IBM Z NetView e IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z Netview
Este software proporciona un amplio conjunto de herramientas que se usan para gestionar y mantener redes y sistemas complejos, multiproveedor y multiplataforma desde un único punto de control. Sirve como componente central tanto de IBM Z Service Management Suite como de IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z Service Management Suite
Una interfaz de usuario único para monitorear y automatizar cargas de trabajo comerciales críticas que se ejecutan en la plataforma IBM Z.
La IBM Z Service Management Suite incluye IBM Service Management Unite, IBM Z NetView, IBM Z System Automation, IBM Z ChatOps y varios OMEGAMON agents.
IBM Z Workload Scheduler
Una solución de automatización de cargas de trabajo que permite a las organizaciones automatizar, planear y controlar el procesamiento de cargas de trabajo de sistemas complejos. Gestiona de forma centralizada los flujos de trabajo en múltiples plataformas y aplicaciones empresariales desde un único punto de control.
IBM Z Open Automation Utilities
Un tiempo de ejecución para interactuar con MVS facilities y automatizar tareas en z/OS mediante comandos de shell UNIX o lenguajes de secuencias de comandos modernos.
Mejore la gestión de sistemas, las operaciones de TI, el rendimiento de las aplicaciones y la resiliencia operativa con IA en el mainframe.
Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas de DevOps y herramientas de desarrollo modernas que incluyen IA generativa.
Consiga una disponibilidad de hasta ocho nueves, recupere sistemas sin pérdida de datos y derrote ransomware.