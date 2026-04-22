Automatización de TI para IBM Z

Ilustración lineal de la cartera de productos IBM Z y el funcionamiento conjunto del hardware y el software

El software de automatización de TI de IBM Z desempeña un papel crucial en el suministro de soluciones de alta gama que monitorean, controlan y automatizan una amplia gama de elementos del sistema en todos los recursos de hardware y software de su empresa.
Cartera de automatización de TI

La siguiente lista organiza las capacidades de automatización de TI para IBM Z en diferentes categorías de productos, como observabilidad del rendimiento, resiliencia, monitoreo, migración de datos y gestión de sistemas.
Productos de observabilidad del rendimiento

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Un software avanzado de análisis de rendimiento para IBM Z Systems que permite un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas y sin código, lo que permite a los analistas identificar riesgos y optimizar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis de rendimiento del mainframe con inteligencia de siguiente nivel.

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IBM zSystems Integration for Observability

Una suite de agentes OMEGAMON independientes que juntos ofrecen nueva integración de datos e interfaces de usuario.

La suite incluye IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.

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Productos de resiliencia

IBM Z Batch Resiliency

Una herramienta que automatiza el análisis, la copia de seguridad y la restauración de datos de aplicaciones por lotes para mejorar la resiliencia operativa y mitigar los riesgos de la empresa. Ofrece un inventario de uso de datos y copias de seguridad, con funciones de automatización para recuperar rápidamente datos por lotes para escenarios operativos o de recuperación ante desastres. Además, genera reportes que describen el uso y las relaciones de las aplicaciones y los datos por lotes.

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IBM GDPS

Una suite de software de recuperación ante desastres y resiliencia para IBM Z. IBM GDPS supervisa el subsistema de almacenamiento y la configuración de copias remotas en distintas plataformas heterogéneas, automatiza las tareas operativas de IBM Parallel Sysplex y realiza la recuperación de fallas desde un único punto de control.

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Productos de monitoreo

IBM Operations Manager for z/VM

IBM Operations Manager for z/VM está diseñado para mejorar el monitoreo y la administración de los z/VM systems y los Linux guests, lo cual se logra mediante la automatización de tareas de mantenimiento rutinarias, el envío de alertas basadas en situaciones o umbrales y la respuesta automática a situaciones que requieren intervención.

Los programadores y administradores de sistemas pueden automatizar las tareas de mantenimiento de rutina en respuesta a las alertas del sistema. Los usuarios pueden depurar fácilmente los problemas al visualizar e interactuar con consolas para máquinas de servicio e invitados Linux. Los operadores pueden interpretar mejor los mensajes y determinar las acciones correctivas.

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IBM Z Monitoring Suite

Una suite de software que ofrece observabilidad histórica y de rendimiento de infraestructura en tiempo real en diversas plataformas, incluyendo z/OS, redes, subsistemas de almacenamiento de información y otros programas de software de IBM.

IBM Z Monitoring Suite incluye IBM Service Management UniteIBM Resource Measurement FacilityIBM Z ChatOpsvarios OMEGAMON agents y más.

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IBM Z Software Asset Management

Un software de detección, monitoreo e informes de activos para comprender el uso de productos y aplicaciones de IBM Z y de terceros. 

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Productos de migración de datos

IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Una solución de migración de datos no disruptiva basada en host que mueve rápidamente conjuntos de datos de mainframe críticos y asignados. Simplifica la gestión de grandes migraciones y ayuda a garantizar la disponibilidad continua de las aplicaciones en línea.

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Productos de gestión de sistemas

IBM Z Service Automation Suite

Un único punto de control para una amplia gama de funciones de gestión de sistemas, incluida la automatización, la gestión de redes y la programación de cargas de trabajo. 

La suite es un paquete de cotización sencilla y fácil de ordenar y consta de IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.

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IBM Z System Automation

Una aplicación basada en NetView que proporciona un único punto de control para una amplia gama de funciones de gestión del sistema. 

IBM Z System Automation, con su estrecha integración con Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), ofrece sofisticadas capacidades de recuperación ante desastres para IBM Z systems.

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IBM Service Management Unite

Una interfaz de panel personalizable que reúne en un único entorno la información y las tareas de gestión del mainframe procedentes de fuentes dispares. 

IBM Service Management Unite es un componente sin costo disponible con IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation SuiteIBM Z System Automation, IBM Z NetViewIBM Z Monitoring Suite.

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IBM Z Netview

Este software proporciona un amplio conjunto de herramientas que se usan para gestionar y mantener redes y sistemas complejos, multiproveedor y multiplataforma desde un único punto de control. Sirve como componente central tanto de IBM Z Service Management Suite como de IBM Z Service Automation Suite.

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IBM Z Service Management Suite

Una interfaz de usuario único para monitorear y automatizar cargas de trabajo comerciales críticas que se ejecutan en la plataforma IBM Z.

La IBM Z Service Management Suite incluye IBM Service Management UniteIBM Z NetViewIBM Z System AutomationIBM Z ChatOps y varios OMEGAMON agents.

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IBM Z Workload Scheduler

Una solución de automatización de cargas de trabajo que permite a las organizaciones automatizar, planear y controlar el procesamiento de cargas de trabajo de sistemas complejos. Gestiona de forma centralizada los flujos de trabajo en múltiples plataformas y aplicaciones empresariales desde un único punto de control.

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IBM Z Open Automation Utilities

Un tiempo de ejecución para interactuar con MVS facilities y automatizar tareas en z/OS mediante comandos de shell UNIX o lenguajes de secuencias de comandos modernos.

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