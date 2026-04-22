IBM Operations Manager for z/VM está diseñado para mejorar el monitoreo y la administración de los z/VM systems y los Linux guests, lo cual se logra mediante la automatización de tareas de mantenimiento rutinarias, el envío de alertas basadas en situaciones o umbrales y la respuesta automática a situaciones que requieren intervención.

Los programadores y administradores de sistemas pueden automatizar las tareas de mantenimiento de rutina en respuesta a las alertas del sistema. Los usuarios pueden depurar fácilmente los problemas al visualizar e interactuar con consolas para máquinas de servicio e invitados Linux. Los operadores pueden interpretar mejor los mensajes y determinar las acciones correctivas.