Unifique los sistemas de la cadena de suministro para obtener visibilidad en tiempo real, un inventario preciso y un cumplimiento más rápido de los pedidos.
Hoy en día, las cadenas de suministro operan a través de una compleja red de socios y canales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los datos de inventario, adquisiciones y cumplimiento viven en silos. ¿El resultado? Ineficiencia, retrasos y oportunidades perdidas. Las operaciones integradas y en tiempo real convierten estos retos en una ventaja competitiva.
IBM webMethods Hybrid Integration conecta y automatiza el intercambio de datos entre los sistemas de la cadena de suministro que abarcan ERP, WMS, comercio electrónico, POS y portales de proveedores. IBM webMethods Hybrid Integration unifica los datos de productos, inventario y pedidos en todas las ubicaciones. Con flujos de trabajo asistidos por IA y automatización impulsada por eventos, los niveles de inventario se pueden monitorear, ajustar y reponer dinámicamente, lo que reduce el desperdicio y garantiza una experiencia del cliente congruente.
IBM webMethods Hybrid Integration ofrece precisión de inventario y visibilidad de extremo a extremo a través del acceso unificado a los datos en todos los sistemas de ventas, almacén y ERP. Sus conectores predefinidos para las principales plataformas de almacén, logística y ERP aceleran la integración, mientras que una arquitectura basada en eventos proporciona actualizaciones instantáneas cada vez que cambian los niveles de inventario.
Diseñado para la flexibilidad, el modelo de despliegue híbrido conecta de forma segura los sistemas de venta minorista on-prem con plataformas en la nube, permitiendo una respuesta siempre activa, agilidad y toma de decisiones en tiempo real a lo largo de toda la cadena de suministro.
Elimine las comprobaciones manuales de existencias y las discrepancias entre ubicaciones.
Automatice la reposición de existencias y reduzca las situaciones de falta de existencias.
Mantenga un inventario ajustado mientras satisface la demanda de los clientes.
Garantice la disponibilidad del producto en los canales en línea y fuera de línea.
Peter Schenk, responsable de gobernanza de TI, TI; funciones de apoyo y plataformas
Hellmann Worldwide Logistics
La integración de webMethods ayuda a nuestra empresa de logística a estar bien equipada para el futuro. La plataforma es la base escalable y de alto rendimiento para las integraciones necesarias de datos y procesos dentro de la empresa y con clientes y socios, así como para la digitalización de nuestra cadena de valor global. ”
Vea cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Inicie una prueba gratuita u obtenga una demostración en vivo con un experto del producto.