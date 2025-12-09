Hoy en día, las cadenas de suministro operan a través de una compleja red de socios y canales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los datos de inventario, adquisiciones y cumplimiento viven en silos. ¿El resultado? Ineficiencia, retrasos y oportunidades perdidas. Las operaciones integradas y en tiempo real convierten estos retos en una ventaja competitiva.

IBM webMethods Hybrid Integration conecta y automatiza el intercambio de datos entre los sistemas de la cadena de suministro que abarcan ERP, WMS, comercio electrónico, POS y portales de proveedores. IBM webMethods Hybrid Integration unifica los datos de productos, inventario y pedidos en todas las ubicaciones. Con flujos de trabajo asistidos por IA y automatización impulsada por eventos, los niveles de inventario se pueden monitorear, ajustar y reponer dinámicamente, lo que reduce el desperdicio y garantiza una experiencia del cliente congruente.