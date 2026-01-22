Ventas conectadas para acuerdos más rápidos

Conecte los sistemas de ventas para sincronizar datos, automatizar cotizaciones y aprobaciones, y brindar a los equipos insight en tiempo real a lo largo del ciclo de ventas

Los datos desconectados retrasan los acuerdos y crean ineficiencias

Los equipos de ventas confían en CRM, herramientas de cotización, sistemas de contratos, portales de socios y plataformas de gestión de pedidos, pero estos sistemas rara vez se mantienen sincronizados. Los representantes pierden tiempo cambiando de una herramienta a otra. El forecasting deja de ser confiable. Las operaciones tienen dificultades para mantener la precisión de los datos a lo largo del ciclo de ventas. Las transferencias manuales retrasan las propuestas, las aprobaciones y el cumplimiento de pedidos.

IBM webMethods Hybrid Integration conecta todo su ecosistema de ventas, lo que permite flujos de datos en tiempo real a través de CRM, CPQ, ERP y sistemas de clientes. Con gobernanza integrada y seguridad de API, IBM webMethods Hybrid Integration garantiza la calidad de los datos y la preparación para auditorías en todo el proceso de ventas.
Escale los procesos de ventas con visibilidad y velocidad

Mejore la velocidad de las transacciones

Automatice la creación de propuestas, las aprobaciones y la sincronización de pedidos en CRM, CPQ y ERP para acortar los ciclos de ventas.
Aumente la precisión de los pronósticos

Transmite datos unificados y en tiempo real entre herramientas de ventas para obtener insights confiables sobre el pipeline y la planificación de ventas.
Aumente la productividad de los vendedores

Elimine las actualizaciones manuales y el cambio de herramientas con flujos de trabajo conectados que mantienen los sistemas alineados automáticamente.
Mejore la experiencia del cliente

Garantice datos de clientes y productos limpios y coherentes en todos los puntos de contacto, desde la cotización hasta la entrega.

Estudios de casos

Logotipo de Komatsu
Logotipo de Carnival

Komatsu

Vea cómo nuestros clientes están integrando sistemas empresariales como Salesforce para una organización conectada.

Lee la historia de Komatsu

Carnival Cruise Line

Vea cómo la integración centrada en el cliente y basada en API ayuda a Carnival Cruise Line a convertir las compras y las reservas en experiencias de ventas fluidas.

Lea la historia de Carnival
Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM webMethods Hybrid Integration ayuda a operaciones de ventas a optimizar las ventas, mejorar la precisión y aumentar la eficiencia de las ventas. Empiece su prueba gratuita o programe una demostración en vivo hoy mismo.

