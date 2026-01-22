Los equipos de ventas confían en CRM, herramientas de cotización, sistemas de contratos, portales de socios y plataformas de gestión de pedidos, pero estos sistemas rara vez se mantienen sincronizados. Los representantes pierden tiempo cambiando de una herramienta a otra. El forecasting deja de ser confiable. Las operaciones tienen dificultades para mantener la precisión de los datos a lo largo del ciclo de ventas. Las transferencias manuales retrasan las propuestas, las aprobaciones y el cumplimiento de pedidos.

IBM webMethods Hybrid Integration conecta todo su ecosistema de ventas, lo que permite flujos de datos en tiempo real a través de CRM, CPQ, ERP y sistemas de clientes. Con gobernanza integrada y seguridad de API, IBM webMethods Hybrid Integration garantiza la calidad de los datos y la preparación para auditorías en todo el proceso de ventas.