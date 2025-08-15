Aproveche al máximo sus datos con el descubrimiento de insight conversacional. Tome decisiones más inteligentes y rápidas.
Una experiencia conversacional fluida le permite saber qué está pasando, por qué es importante y qué hacer a continuación en cuestión de segundos.
Enriquece los datos y crea métricas coherentes para un análisis unificado. Además, el agente le ofrece la opción de elegir el LLM que mejor se adapte a sus normas de cumplimiento y legales.
Se conecta a su lakehouse de datos, flujos de trabajo de automatización, herramientas de elaboración de informes y aplicaciones de productividad diaria para obtener insights valiosos y acelerar la toma de decisiones.
Con watsonx BI, puede identificar la causa de la disminución de las conversiones de prueba y guiar a su equipo web para resolverla.
Pídale a watsonx BI que identifique los obstáculos de su plan de ventas y le haga recomendaciones para alcanzar los objetivos de ingresos.
Evalúe las tendencias y anomalías del inventario con watsonx BI y reevalúe su plan de suministro para evitar sanciones y pérdidas de ingresos.
Solicite a watsonx BI un desglose de los ingresos por producto o mercado, identifique oportunidades de crecimiento, reasigne fondos y acelere el desarrollo económico.
Obtenga insights detallados en cuestión de segundos y acelere la toma de decisiones.
Reduzca drásticamente el tiempo de preparación con la automatización semántica y la generación de métricas.
Obtenga insights fiables basados en su lógica empresarial y regidos por sus métricas.
Continúe utilizando sus herramientas actuales sin interrumpir los procesos.
Descubra cómo watsonx BI puede ayudarle a obtener insights aplicables en la práctica a partir de sus datos y acelerar la toma de decisiones empresariales.