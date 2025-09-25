Herramientas de análisis

IBM Data e IA reconocidos en la Constellation ShortList del tercer trimestre de 2025

Autores

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research ha publicado sus ShortLists del tercer trimestre de 2025, destacando los proveedores y soluciones que los líderes empresariales y de TI deben observar para mantenerse a la vanguardia en el ámbito digital actual en rápida evolución.

IBM Data e IA han sido reconocidos en 3 categorías:

  1. Lakehouses de datos para aplicaciones de próxima generación impulsadas por IA
  2. Plataformas de analytics y business intelligence multinube
  3. Inteligencia artificial y machine learning

Estos reconocimientos de Constellation Research, una empresa líder de consultoría y análisis con sede en Silicon Valley que destaca a los proveedores relevantes para los primeros usuarios, subrayan el compromiso de IBM de ayudar a las empresas a modernizar sus estrategias de datos, escalar la adopción de IA e impulsar resultados comerciales medibles con soluciones confiables y listas para la empresa.

“Pasar a la era de la IA requiere una mentalidad de datos para la decisión”, dijo R “Ray” Wang, director ejecutivo (CEO) y fundador de Constellation Research. “Desde data lakehouses hasta analytics multinube, plataformas de BI, IA y machine learning (ML), los analistas de Constellation han reconocido a IBM por ofrecer las soluciones que piden los clientes”.

Reconocimiento en 3 categorías

IBM watsonx.data

Reconocido en la Data Lakehouses for AI-Powered Next-Generation Applications ShortList 2025

Watsonx.data es el lakehouse de datos híbrido y abierto de IBM para IA y analytics empresariales. Unifica los datos estructurados y no estructurados en la nube u on premises para ofrecer datos más confiables para la IA. Con gobernanza y control de acceso integrados, fácil de escalar y automatizar la ingesta, preparación y recuperación de datos para alimentar las aplicaciones de IA generativa.

Así es como se compara con los criterios de Constellation:

  • Capacidades de desarrollo para aplicaciones de próxima generación: integre y unifique perfectamente datos estructurados y no estructurados en diferentes fuentes y formatos para ofrecer datos más confiables para aplicaciones de IA generativa
  • Bases de datos transaccionales y analíticas, nativas o de terceros: watsonx.data admite de forma nativa bases de datos transaccionales y analíticas sin necesidad de un proceso ETL complejo. Con capacidades integradas de tejido de datos, automatice y escale para diferentes tipos de cargas de trabajo, y optimice el rendimiento de los precios con múltiples motores de consulta adecuados para su propósito.
  • Controles de acceso y seguridad, cumplimiento y gobernanza: con gobernanza centralizada y controles de acceso, comparta datos en toda la empresa sin fugas de datos ni preocupaciones de cumplimiento desde los sistemas de origen de los documentos hasta el agente o la aplicación de IA final.

IBM watsonx BI

Reconocido en Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ShortList 2025

Solo un mes después del lanzamiento, watsonx BI ha sido nombrada una de las 7 soluciones destacadas en Constellation ShortList para plataformas de analytics multinube y business intelligence. Reconocida como una de las 7 soluciones destacadas, watsonx BI está ayudando a las empresas a enfrentar los desafíos del BI moderno con escalabilidad de nivel empresarial, gobernanza confiable e insights impulsados por IA.

Así es como se compara con los criterios de Constellation:

  • Insights impulsados por IA en todas las fuentes: un servicio nativo de la nube creado para una escala elástica y un acceso gobernado, watsonx BI lleva analytics a donde residen los datos, ofreciendo un rendimiento más rápido y una seguridad constante en todos los entornos.
  • Integración y automatización de datos: los conectores integrados y la interpretación de metadatos enriquecen los datos y automatizan la creación de métricas, acelerando el camino desde los datos sin procesar hasta el insight aplicable en la práctica.
  • Analytics multimodal: desde paneles hasta consultas en lenguaje natural e instrucciones impulsadas por IA generativa, los usuarios obtienen insights conversacionales y contextuales al instante.
  • Integración de IA/ML: admite múltiples modelos de lenguaje de gran tamaño y fundamenta la IA generativa en datos empresariales gobernados, lo que brinda a los administradores de datos control sobre las definiciones de métricas y el uso de modelos.
  • Capa semántica gobernada: una capa semántica centralizada y un catálogo de métricas garantizan definiciones coherentes, lógica de consulta transparente y colaboración segura y basada en roles entre equipos.

IBM watsonx.ai 

Reconocido en Artificial Intelligence and Machine Learning ShortList 2025

IBM watsonx permite a las empresas desarrollar, desplegar y escalar aplicaciones de IA generativa y machine learning (ML) en un estudio de desarrollo unificado. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de seleccionar y personalizar cualquier modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas predefinidas, personalizadas y de código abierto, usar los marcos líderes y emplear opciones de despliegue híbrido para la nube y on-prem, lo que permite una experimentación rápida y acelera el tiempo de creación de valor para el negocio.

Varios aspectos destacados de los criterios de Constellation Shortlist incluyen:

  • Proporciona una infraestructura escalable basada en la nube: un estudio de desarrollo unificado de IA y ML que ofrece escalabilidad de aplicaciones para despliegues híbridos y multinube.
  • Admite múltiples tipos de modelos: Model Gateway proporciona acceso a modelos fundacionales de IBM, socios y terceros con opciones de ajuste avanzadas, generación de datos sintéticos y métodos de despliegue flexibles para casos de uso de IA y ML.
  • Admite la automatización de procesos: AutoAI para RAG y machine learning automatizan el proceso de creación de modelos de RAG y ML para agilizar el entrenamiento, la optimización y el despliegue en una experiencia de interfaz de usuario (IU) integrada.

