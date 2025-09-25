IBM Data e IA reconocidos en la Constellation ShortList del tercer trimestre de 2025

Constellation Research ha publicado sus ShortLists del tercer trimestre de 2025, destacando los proveedores y soluciones que los líderes empresariales y de TI deben observar para mantenerse a la vanguardia en el ámbito digital actual en rápida evolución.
IBM Data e IA han sido reconocidos en 3 categorías:
Estos reconocimientos de Constellation Research, una empresa líder de consultoría y análisis con sede en Silicon Valley que destaca a los proveedores relevantes para los primeros usuarios, subrayan el compromiso de IBM de ayudar a las empresas a modernizar sus estrategias de datos, escalar la adopción de IA e impulsar resultados comerciales medibles con soluciones confiables y listas para la empresa.
“Pasar a la era de la IA requiere una mentalidad de datos para la decisión”, dijo R “Ray” Wang, director ejecutivo (CEO) y fundador de Constellation Research. “Desde data lakehouses hasta analytics multinube, plataformas de BI, IA y machine learning (ML), los analistas de Constellation han reconocido a IBM por ofrecer las soluciones que piden los clientes”.
Reconocido en la Data Lakehouses for AI-Powered Next-Generation Applications ShortList 2025
Watsonx.data es el lakehouse de datos híbrido y abierto de IBM para IA y analytics empresariales. Unifica los datos estructurados y no estructurados en la nube u on premises para ofrecer datos más confiables para la IA. Con gobernanza y control de acceso integrados, fácil de escalar y automatizar la ingesta, preparación y recuperación de datos para alimentar las aplicaciones de IA generativa.
Así es como se compara con los criterios de Constellation:
Reconocido en Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ShortList 2025
Solo un mes después del lanzamiento, watsonx BI ha sido nombrada una de las 7 soluciones destacadas en Constellation ShortList para plataformas de analytics multinube y business intelligence. Reconocida como una de las 7 soluciones destacadas, watsonx BI está ayudando a las empresas a enfrentar los desafíos del BI moderno con escalabilidad de nivel empresarial, gobernanza confiable e insights impulsados por IA.
Así es como se compara con los criterios de Constellation:
Reconocido en Artificial Intelligence and Machine Learning ShortList 2025
IBM watsonx permite a las empresas desarrollar, desplegar y escalar aplicaciones de IA generativa y machine learning (ML) en un estudio de desarrollo unificado. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de seleccionar y personalizar cualquier modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas predefinidas, personalizadas y de código abierto, usar los marcos líderes y emplear opciones de despliegue híbrido para la nube y on-prem, lo que permite una experimentación rápida y acelera el tiempo de creación de valor para el negocio.
Varios aspectos destacados de los criterios de Constellation Shortlist incluyen:
La inclusión de IBM en tres Constellation ShortLists destaca su enfoque diferenciado hacia la IA confiable y de nivel empresarial. En conjunto, watsonx.data, watsonx BI y watsonx.ai proporcionan la base para que las organizaciones modernicen las plataformas de datos, pongan en funcionamiento la IA y escalen la adopción de manera responsable. Descubra cómo watsonx puede ayudar a su empresa a desbloquear la IA confiable a escala: