IBM Data e IA reconocidos en la Constellation ShortList del tercer trimestre de 2025

IBM Data e IA han sido reconocidos en 3 categorías:

Lakehouses de datos para aplicaciones de próxima generación impulsadas por IA Plataformas de analytics y business intelligence multinube Inteligencia artificial y machine learning

Estos reconocimientos de Constellation Research, una empresa líder de consultoría y análisis con sede en Silicon Valley que destaca a los proveedores relevantes para los primeros usuarios, subrayan el compromiso de IBM de ayudar a las empresas a modernizar sus estrategias de datos, escalar la adopción de IA e impulsar resultados comerciales medibles con soluciones confiables y listas para la empresa.

“Pasar a la era de la IA requiere una mentalidad de datos para la decisión”, dijo R “Ray” Wang, director ejecutivo (CEO) y fundador de Constellation Research. “Desde data lakehouses hasta analytics multinube, plataformas de BI, IA y machine learning (ML), los analistas de Constellation han reconocido a IBM por ofrecer las soluciones que piden los clientes”.