Fuerza laboral certificada por el FedRAMP e IAM de clientes
IBM Verify for Government proporciona gestión de identidad y acceso del cliente (CIAM) y gestión de identidad y acceso de la fuerza laboral (IAM) para sus identidades humanas y de máquinas. Durante más de tres décadas, IBM Verify ha contado con la confianza de algunas de las organizaciones más grandes y de las infraestructuras más críticas.
La autorización del FedRAMP exige un conjunto riguroso de controles de seguridad, que pueden garantizar un mayor nivel de seguridad para los servicios en la nube utilizados por las agencias federales.
Aumente el registro de ciudadanos mientras reduce el riesgo con claves de acceso sin contraseña que proporcionan autenticación de identidad resistente al phishing y protegen la privacidad.
Utilice el asesor más confiable para ampliar las capacidades de IAM de su agencia, lo que ayuda a garantizar un crecimiento seguro y adaptabilidad.
Experiencia acceso a la identidad seguro y sin fricciones, simplificado. Experimente Verify.