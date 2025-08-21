IBM Verify for Government: acceso seguro y sin fricciones para identidades humanas y de máquinas

Fuerza laboral certificada por el FedRAMP e IAM de clientes

Acceso seguro y sin fricciones para todas las identidades

IBM Verify for Government proporciona gestión de identidad y acceso del cliente (CIAM) y gestión de identidad y acceso de la fuerza laboral (IAM) para sus identidades humanas y de máquinas. Durante más de tres décadas, IBM Verify ha contado con la confianza de algunas de las organizaciones más grandes y de las infraestructuras más críticas.
Controles de seguridad estandarizados

La autorización del FedRAMP exige un conjunto riguroso de controles de seguridad, que pueden garantizar un mayor nivel de seguridad para los servicios en la nube utilizados por las agencias federales.
Acceso sin fricciones para identidades humanas y no humanas

Aumente el registro de ciudadanos mientras reduce el riesgo con claves de acceso sin contraseña que proporcionan autenticación de identidad resistente al phishing y protegen la privacidad.
Capacidades de IAM escaladas

Utilice el asesor más confiable para ampliar las capacidades de IAM de su agencia, lo que ayuda a garantizar un crecimiento seguro y adaptabilidad.

Modernice la identidad mientras protege la privacidad

Un hombre señala su reloj inteligente mientras trabaja en una computadora
Modernice la identidad física

Modernice sus soluciones de IAM con credenciales digitales para mejorar la seguridad, la eficiencia y la conveniencia a la vez que reduce los costos. Cree un acceso seguro y sin fricciones que deleite a sus ciudadanos con acceso sin contraseña mediante claves de acceso.
Mujer en una mesa mira su teléfono mientras trabaja en la computadora
Garantice la privacidad y el consentimiento

Dirección las leyes de privacidad y capture los requisitos de aprobación granulares con facilidad. Habilite el autoservicio automatizando las reglas de determinación del consentimiento, dando a los ciudadanos el control sobre su recopilación y uso de datos.

Ingeniero de ciberseguridad teclea en una computadora y escribe código.
