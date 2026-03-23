Integración de Kubecost

Unifique la visibilidad de los costos de Kubernetes con la optimización automatizada del rendimiento

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Ilustración de un flujo de trabajo de sistema abstracto que muestra círculos, triángulos, cuadrados y hexágonos conectados por flechas, con un icono de servidor central que indica procesamiento de datos
Cómo Funciona

Kubecost muestra la asignación detallada de costos en clústeres, espacios de nombres, cargas de trabajo y contenedores de Kubernetes. IBM® Turbonomic consume estos datos de costos y los correlaciona con el uso en tiempo real y la demanda de aplicaciones.

Luego, Turbonomic genera acciones automatizadas que reajustan correctamente los recursos, eliminan el desperdicio y evitan el sobreaprovisionamiento al garantizar que las decisiones de optimización de costos no comprometan el rendimiento de las aplicaciones.
Datos descubiertos

Entidades

  • Clústeres de Kubernetes
  • Nodos
  • Namespaces
  • Pods
  • Contenedores

Métricas

  • Asignación de costos de Kubernetes
  • Uso de CPU y memoria
  • Patrones de demanda de carga de trabajo
Acciones generadas
  • Reajuste de las cargas de trabajo de Kubernetes
  • Ajustes de recursos de contenedores y pods
  • Recomendaciones de colocación y escalado de nodos
  • Acciones automatizadas para reducir el desperdicio mientras se mantiene el rendimiento
Versiones compatibles y requisitos previos

Versiones compatibles

  • Fundamentos de Kubecost/OpenCost
    Compatible con IBM Turbonomic 8.17.1 y versiones posteriores (versión preliminar)
  • Kubecost Enterprise
    Compatible con IBM Turbonomic 8.18.6 y versiones posteriores (versión preliminar)

Requisitos previos

  • Kubecost debe desplegarse en el mismo clúster de Kubernetes que Kubeturbo
  • Para Kubecost Enterprise, se debe configurar un objetivo de Kubecost Enterprise en Turbonomic para ingerir los datos de costos
  • No se requiere ninguna licencia adicional aparte de la licencia existente de IBM Turbonomic
Dé el siguiente paso

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