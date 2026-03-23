Integración de Kubecost

Kubecost muestra la asignación detallada de costos en clústeres, espacios de nombres, cargas de trabajo y contenedores de Kubernetes. IBM® Turbonomic consume estos datos de costos y los correlaciona con el uso en tiempo real y la demanda de aplicaciones.

Luego, Turbonomic genera acciones automatizadas que reajustan correctamente los recursos, eliminan el desperdicio y evitan el sobreaprovisionamiento al garantizar que las decisiones de optimización de costos no comprometan el rendimiento de las aplicaciones.