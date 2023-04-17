Integración con GitHub

Integre GitHub con Turbonomic para descubrir código de Terraform, lo que permite acciones de optimización con reconocimiento de código y automatización mejorada
Utilice sistemas de control de versiones como GitHub para descubrir los repositorios que contienen código Terraform (HCL). Cuando se agrega GitHub como destino, IBM Turbonomic detecta los repositorios que se encuentran en la organización y los muestra en el tipo de entidad Repositorio de la cadena de suministro.
Agregue un objetivo del sistema de control de versiones y agregue las credenciales para leer el estado de Terraform para llevar el contexto del código a las entidades y los detalles de la acción dentro de Turbonomic, donde Terraform gestiona esas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sea manualmente o cuando se automatiza.
Repositorio
Otorgue acceso al archivo de estado de Terraform