Integración con IBM Apptio

Optimice los costos de TI automatizando y visualizando las decisiones de recursos dentro del marco de gestión empresarial de tecnología (TBM)

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Un diagrama de nubes y formas circulares, con flechas que las conectan

Cómo Funciona

IBM® Apptio es una plataforma de gestión financiera de TI que proporciona transparencia total de los costos de los gastos de tecnología. IBM Turbonomic proporciona recomendaciones de optimización continua y automatiza las decisiones de recursos de aplicaciones. Con esta integración, Turbonomic envía automáticamente insights de optimización (acciones pendientes y ejecutadas) a Apptio, donde las recomendaciones se cuantifican, visualizan y alinean con el marco de soluciones de TBM.
Insignias G2 para Turbonomic
El 89 % de los usuarios probablemente recomendarían IBM Turbonomic
Vea cómo Turbonomic se compara con los promedios de G2 y lo que dicen los usuarios reales sobre la plataforma.
Lea el informe G2 2025

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