Inicio
Productos
Storage Scale
Recursos
Recursos
Empiece su prueba gratuita
Recursos esenciales
Ficha técnica
Ficha técnica de IBM® Storage Scale
Infografía
Transformación de la IA con un almacenamiento basado en el contenido para obtener insights basados en datos
Resumen de la solución
IBM Storage Scale con reconocimiento de contenido
Resumen de la solución
Cómo acelerar las cargas de trabajo con IBM Storage Scale & Storage Scale System
Arquitectura de referencia
IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System 6000 para NVIDIA Cloud Partners
Seminario web a demanda
Mejorar los resultados de la IA con el almacenamiento según el contenido
Seminario web a demanda
Un almacenamiento más inteligente hace una IA mejor: cómo IBM y NVIDIA desbloquean los datos empresariales
Documentación
Documentación de IBM Storage Scale
IBM® RedBooks
IBM Storage Scale: Cifrado
Políticas de IBM Storage Scale Information Lifecycle Management
Blogs
Las nuevas capacidades de detección de contenidos ayudan a IBM Storage Scale a mejorar las respuestas de IA
¿Le falta un componente clave a su estrategia empresarial de IA?
El software IBM Storage Scale ofrece acceso a objetos S3 de alto rendimiento y de próxima generación
Videos
Almacenamiento de IBM basado en contenidos para la investigación médica
Demostración de IBM Storage Scale basada en contenidos
Siguientes pasos
Descubra cómo puede acelerar la IA y desbloquear el valor de sus datos con IBM Storage Scale.
Revise las preguntas frecuentes
Más formas de explorar
Documentación
Soporte
IBM Redbooks
Comunidad
Technology Lifecycle Services for IBM Storage
Comunidad de desarrolladores
Financiamiento global
Empresa de servicios públicos flexibles
Colaboradores