Imagine un mundo en el que la pérdida los datos o el tiempo de inactividad sean cosa del pasado. IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace ofrece una integración perfecta con capacidades avanzadas de copia de seguridad y recuperación automatizadas, sólido cifrado y seguridad de datos, monitoreo y alertas inteligentes, y generación de informes y analytics integrales. Experimente una solución revolucionaria diseñada para cambiar la forma en que usted protege y administra los datos críticos.

Experimente la tranquilidad como nunca antes con características de seguridad sólidas y un estricto cumplimiento de las normas. Sus datos se fortalecen contra amenazas y desafíos normativos. Disfrute de una constante disponibilidad de datos para mantener operaciones ininterrumpidas y garantizar la continuidad de negocio. Esté tranquilo sabiendo que sus datos confidenciales están seguros y puede acceder a ellos incluso durante una crisis.



No espere a que se produzca un desastre. Proteja sus activos más valiosos hoy con IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace. Comience una prueba gratis de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito y no hay restricciones de datos.