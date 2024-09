En el panorama digital actual, proteger sus datos es fundamental. IBM Storage Protect for Cloud puede ayudarle a superar este desafío al proteger sus datos en la nube con una solución diseñada para configurar sus datos y fortalecer sus activos de nube. Al hacer que la privacidad de los datos y el cumplimiento sean las principales prioridades, nuestra plataforma de nivel empresarial ofrece defensa de varias capas con cifrado sólido, seguridad de datos estricta, retención de datos y detección avanzada de amenazas en la nube.

Mediante la gestión de datos y el control de acceso centralizados, puede surcar la seguridad de la nube con confianza. La compatibilidad con varias nubes ayuda a mantener la resiliencia de los datos y, al mismo tiempo, mitiga los riesgos con la recuperación ante desastres. Ofrecemos gestión confiable de claves y eficiencia comprobada contra amenazas avanzadas para brindar protección de datos en la nube de nivel empresarial en todos sus entornos de nube. IBM Storage Protect for Cloud proporciona seguridad y tranquilidad, al ofrecer el futuro de la protección de datos porque la seguridad de sus datos es nuestro compromiso.



Comience con una prueba gratuita de 30 días para Azure, Dynamics 365, Google Workspace, Microsoft 365 y Salesforce. No se requiere tarjeta de crédito y no hay restricciones de datos. Elija IBM Storage Protect for Cloud para obtener una protección de datos integral hoy mismo.