Azure Active Directory es la capa de identificación que conecta Microsoft 365 con los registros de aplicaciones empresariales y sus políticas de acceso. Debido a que no existe una solución de respaldo nativa de Microsoft para Azure Active Directory, muchas organizaciones con infraestructuras de nube híbrida descubren que sus grupos, roles o cuentas de usuario solo en la nube no están cubiertos por una solución de respaldo local. IBM Storage Protect for Cloud Azure resuelve ese problema brindando protección y respaldo para mantener sus datos seguros y bien gestionados.

