Modernice sus aplicaciones con IBM Fusion

Fusion como estrategia de productividad

Orqueste y automatice las máquinas virtuales, los contenedores y las cargas de trabajo de IA en una plataforma Red Hat OpenShift.

IBM Fusion le brinda la flexibilidad y autonomía necesarias para una transición gradual e incremental a una plataforma de datos de aplicaciones inteligente con una arquitectura nativa híbrida, a su propio ritmo.

Obtenga los detalles: la ficha técnica de Fusion muestra cómo convertir los datos en una ventaja
Una plataforma inteligente de datos de aplicaciones. Muchas cargas de trabajo. Sin silos.
Vasos y cubos con efecto degradado
Reubique, cambie de plataforma y reestructure sus máquinas virtuales a su propio ritmo.

Pase de las limitaciones de licencia y el vendor lock-in (dependencia de proveedores) de los proveedores de máquinas virtuales heredados a un entorno moderno que orquesta y automatiza diversas cargas de trabajo en una única plataforma sin hipervisor.

 Supere las limitaciones centradas en las VM
Vaso transparente con colores degradados
Modernice sus aplicaciones con automatización inteligente.

Una solución de contenedorización nativa de OpenShift lista para usar que unifica máquinas virtuales y contenedores bajo un único plano de control, con almacenamiento unificado de nivel empresarial, una orquestación fluida y una automatización inteligente.

 Descubra la ruta más rápida hacia la contenerización
Vaso transparente con colores degradados
Acceda a todos sus datos para analytics.

Despliegue y escale lakehouses de datos y cargas de trabajo de analytics con IBM Fusion y watsonx.data. Unifique los silos de datos heredados, acelere las consultas en conjuntos de datos masivos y habilite la portabilidad de la nube híbrida.

 Descubre el poder de Fusion para lakehouses de datos →

Modernícese a su propio ritmo. Acelere sus resultados.

Cubo de vidrio transparente blanco dentro de cubos transparentes de vidrio azul
Comience a modernizar desde el día 1.

Mejore la productividad y la eficiencia operativa desde el principio, con automatización integrada del día 2 y autoservicio para modernizar los entornos existentes.

 Comience a modernizar
Cubo de vidrio 3D en verde azulado, azul, verde y morado
Simplifique las operaciones y reduzca el CTP.

Reduzca la complejidad operativa y el CTP consolidando la infraestructura, los servicios de datos y los tiempos de ejecución de las aplicaciones en una única plataforma lista para usar.

 Calcule su CTP
Cubo azul abstracto
Incorpore resiliencia y seguridad por diseño.

Opere con confianza gracias a la resiliencia integrada, los controles de seguridad y las salvaguardias de gobernanza que están estandarizados y automatizados y se aplican por defecto.

 Vea las protecciones integradas
Cubos y plataformas de vidrio en 3D en colores verde azulado, azul y morado
Escale de forma incremental a medida que evolucionan las cargas de trabajo.

Apoye el crecimiento empresarial a escala con una arquitectura elástica capaz de manejar más de 10 000 cargas de trabajo con confianza.

 Explore cómo escalamos

Haga más con Fusion en todo su ecosistema.

Ícono de la aplicación OpenShift
Fusion + Red Hat OpenShift

Proporcione una base nativa de la nube ejecutando máquinas virtuales y contenedores en paralelo, con una ruta confiable desde las máquinas virtuales hasta Kubernetes.

 Aprenda más
ibm_watsonx
Fusion + IBM watsonx.data

Unifique los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos, optimizando el precio y el rendimiento, al tiempo que aplica una gobernanza coherente a escala.

 Investigar a profundidad
Resumen de Data Lever
Fusion + IBM Cloud Paks

Habilite la modernización incremental agregando datos, integración y capacidades de automatización sobre Fusion, sin cambiar la plataforma desde el principio.

 Explore la solución
Monitoreo remoto de Maximo Application Suite
Fusion + IBM Maximo

Gestione y proteja las aplicaciones de gestión de activos en una plataforma moderna diseñada para la disponibilidad, la automatización y la continuidad operativa.

 Lea el caso de uso
Logotipo de HashiCorp Vault
Fusion + HashiCorp Vault

Centralice la gestión de claves para garantizar un cifrado en reposo uniforme en el almacenamiento híbrido y Kubernetes, lo que permite el uso de la IA y analytics a escala.

 Aprenda sobre la integración
Logotipo de Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Habilite pipelines basados en eventos para el movimiento y la preparación de datos en tiempo real en aplicaciones, analytics y flujos de trabajo de IA.

 Vea cómo funciona

Explore los recursos para acelerar su proceso de modernización de aplicaciones.

Consolide y optimice las máquinas virtuales para obtener un rendimiento resiliente y nativo de la nube. Migre aplicaciones a entornos en contenedores con agilidad y control. Explore todo. Explore la biblioteca completa de recursos de Fusion.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo puede aprovechar los servicios de protección y almacenamiento de datos de nivel empresarial con IBM Fusion.