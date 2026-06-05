IBM Fusion le brinda la flexibilidad y autonomía necesarias para una transición gradual e incremental a una plataforma de datos de aplicaciones inteligente con una arquitectura nativa híbrida, a su propio ritmo.
Pase de las limitaciones de licencia y el vendor lock-in (dependencia de proveedores) de los proveedores de máquinas virtuales heredados a un entorno moderno que orquesta y automatiza diversas cargas de trabajo en una única plataforma sin hipervisor.
Una solución de contenedorización nativa de OpenShift lista para usar que unifica máquinas virtuales y contenedores bajo un único plano de control, con almacenamiento unificado de nivel empresarial, una orquestación fluida y una automatización inteligente.
Despliegue y escale lakehouses de datos y cargas de trabajo de analytics con IBM Fusion y watsonx.data. Unifique los silos de datos heredados, acelere las consultas en conjuntos de datos masivos y habilite la portabilidad de la nube híbrida.
Mejore la productividad y la eficiencia operativa desde el principio, con automatización integrada del día 2 y autoservicio para modernizar los entornos existentes.
Reduzca la complejidad operativa y el CTP consolidando la infraestructura, los servicios de datos y los tiempos de ejecución de las aplicaciones en una única plataforma lista para usar.
Opere con confianza gracias a la resiliencia integrada, los controles de seguridad y las salvaguardias de gobernanza que están estandarizados y automatizados y se aplican por defecto.
Apoye el crecimiento empresarial a escala con una arquitectura elástica capaz de manejar más de 10 000 cargas de trabajo con confianza.
Proporcione una base nativa de la nube ejecutando máquinas virtuales y contenedores en paralelo, con una ruta confiable desde las máquinas virtuales hasta Kubernetes.
Unifique los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos, optimizando el precio y el rendimiento, al tiempo que aplica una gobernanza coherente a escala.
Habilite la modernización incremental agregando datos, integración y capacidades de automatización sobre Fusion, sin cambiar la plataforma desde el principio.
Gestione y proteja las aplicaciones de gestión de activos en una plataforma moderna diseñada para la disponibilidad, la automatización y la continuidad operativa.
Centralice la gestión de claves para garantizar un cifrado en reposo uniforme en el almacenamiento híbrido y Kubernetes, lo que permite el uso de la IA y analytics a escala.
Habilite pipelines basados en eventos para el movimiento y la preparación de datos en tiempo real en aplicaciones, analytics y flujos de trabajo de IA.