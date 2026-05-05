Una cartera de software y servicios de IBM que se integra con IBM Sovereign Core para extender la IA, la seguridad, el cumplimiento y las operaciones de plataforma dentro de un entorno soberano.

Cognos Analytics BI empresarial e informes con despliegue en contenedores para paneles gobernados e informes soberanos.

Confluent Plataforma de streaming de Kafka en contenedores para pipelines de eventos dentro de los límites e integración en tiempo real.

Db2 Base de datos relacional empresarial para la confiabilidad transaccional, rendimiento y persistencia operativa de nivel soberano.

Expert Labs Servicios de asesoramiento y entrega para la instalación, migración e integración del cumplimiento.

Optim Gestión del ciclo de vida de los datos para el archivado, la retención y el manejo respetuoso con el cumplimiento de los datos empresariales confidenciales.

Replicación Replicación de datos para sincronizar conjuntos de datos a través de las zonas de límites mientras se preserva la soberanía y los controles.

Vault (HashiCorp) Secretos gestionados por el cliente y almacenamiento de claves que permanece totalmente dentro de los límites para las cargas de trabajo soberanas.

verificar Aplicación de identidades dentro de los límites que admite la integración de la IAM entre federaciones e inquilinos para un control de acceso soberano.

watsonx.ai Tiempo de ejecución de inferencia de IA dentro de los límites para desplegar, servir y monitorear modelos en Sovereign Core.

watsonx.data Gestión de datos dentro de los límites para el almacenamiento de lakehouse, la gobernanza y los patrones de acceso listos para la carga de trabajo.

watsonx.data integration Integración de datos dentro de los límites de la red para la creación de flujos de datos seguros, transformaciones y movimiento de datos operativos.

watsonx.data intelligence Inteligencia de lakehouse dentro de los límites para el descubrimiento gobernado, el linaje y los datos confiables listos para analytics.