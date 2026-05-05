Catálogo del ecosistema IBM Sovereign Core

Acelere la IA y la expansión de la carga de trabajo con su elección de aplicaciones y servicios, todos los cuales operan dentro del entorno soberano

Círculos de diferentes tamaños sobre un fondo de cuadrícula azul
Ofertas de socios

Un ecosistema de infraestructura, productos y servicios de socios que incluyen computación, almacenamiento, redes y servicios gestionados que se integran con IBM Sovereign Core para permitir entornos escalables y soberanos por diseño.
AMD

Opciones de aceleración de CPU/GPU para inferencias soberanas y cargas de trabajo intensivas en computación a través de zonas de límites controladas.

Acelerador de hardware/IA
ATOS

Socio de entrega y servicios gestionados que permite despliegues soberanos, operaciones y alineación de cumplimiento regional.

Proveedor de servicios de TI
Cegeka

Socio de entrega y servicios gestionados que permite despliegues soberanos, operaciones y alineación de cumplimiento regional.

Proveedor de servicios de TI
Cloudera

Plataforma de gestión de datos on premises, basada en código abierto e integrada con motores de analytics, que permite un procesamiento de datos seguro, conforme a la normativa y soberano dentro de entornos controlados.

Gestión de datos
CockroachDB

Una base de datos SQL distribuida y resiliente diseñada para la escalabilidad global y una sólida coherencia entre entornos soberanos.

Base de datos
Dell

Aceleración por hardware y opciones de plataforma que satisfacen las necesidades de infraestructura e IA soberana en entornos controlados.

Acelerador de hardware/IA
Duality Tech

Computación que mejora la privacidad mediante cifrado homomórfico para permitir analytics seguros sin exponer datos de texto sin formato.

Privacidad/cifrado
EDB (EnterpriseDB)

Distribución empresarial de PostgreSQL para despliegues soberanos que requieren soporte, compatibilidad y controles operativos.

Base de datos (Postgres)
HCL Tech

Socio global de tecnología y servicios gestionados que ofrece infraestructura preparada para la soberanía, operaciones y transformaciones que cumplen con la normativa.

Proveedor de servicios de TI
Intel

Proporciona computación confidencial basada en hardware que garantiza que los datos, los modelos y las cargas de trabajo de IA permanezcan protegidos en todo momento.

Acelerador de hardware/IA
Mistral

Opción de inferencia de LLM de ponderación abierta para despliegues dentro de los límites y alineados con los requisitos soberanos centrados en la UE.

Modelo LLM
MongoDB

Base de datos NoSQL orientada a documentos con un sólido soporte de contenedores para aplicaciones soberanas y esquemas flexibles.

Base de datos
Palo Alto Networks

Ofrece protección avanzada contra amenazas en línea, segmentación granular y prevención de ataques en tiempo real para asegurar cargas de trabajo soberanas y cumplir estrictos requisitos de normas y residencia de datos.

Seguridad
SingleStore

Una base de datos SQL distribuida de alto rendimiento que permite análisis en tiempo real y transacciones para cargas de trabajo soberanas intensivas en datos.

Base de datos
Ofertas de IBM

Una cartera de software y servicios de IBM que se integra con IBM Sovereign Core para extender la IA, la seguridad, el cumplimiento y las operaciones de plataforma dentro de un entorno soberano.
Cognos Analytics

BI empresarial e informes con despliegue en contenedores para paneles gobernados e informes soberanos.

BI/Informes
Confluent

Plataforma de streaming de Kafka en contenedores para pipelines de eventos dentro de los límites e integración en tiempo real.

Streaming/Kafka
Db2

Base de datos relacional empresarial para la confiabilidad transaccional, rendimiento y persistencia operativa de nivel soberano.

Base de datos
Expert Labs

Servicios de asesoramiento y entrega para la instalación, migración e integración del cumplimiento.

Servicios
Optim

Gestión del ciclo de vida de los datos para el archivado, la retención y el manejo respetuoso con el cumplimiento de los datos empresariales confidenciales.

Ciclo de vida de los datos
Replicación

Replicación de datos para sincronizar conjuntos de datos a través de las zonas de límites mientras se preserva la soberanía y los controles.

Data Replication
Vault (HashiCorp)

Secretos gestionados por el cliente y almacenamiento de claves que permanece totalmente dentro de los límites para las cargas de trabajo soberanas.

Gestión de secretos
verificar

Aplicación de identidades dentro de los límites que admite la integración de la IAM entre federaciones e inquilinos para un control de acceso soberano.

Gestión de acceso a identidades
watsonx.ai

Tiempo de ejecución de inferencia de IA dentro de los límites para desplegar, servir y monitorear modelos en Sovereign Core.

Inferencia de IA/machine learning (ML)
watsonx.data

Gestión de datos dentro de los límites para el almacenamiento de lakehouse, la gobernanza y los patrones de acceso listos para la carga de trabajo.

Gestión de datos
watsonx.data integration

Integración de datos dentro de los límites de la red para la creación de flujos de datos seguros, transformaciones y movimiento de datos operativos.

Integración de datos
watsonx.data intelligence

Inteligencia de lakehouse dentro de los límites para el descubrimiento gobernado, el linaje y los datos confiables listos para analytics.

Plataforma de datos
watsonx.gov

Gobernanza de la IA para controles de cumplimiento, auditabilidad de modelos y gestión regulada del ciclo de vida.

Gobernanza de la IA

Ofertas de código abierto

Un ecosistema de tecnologías de código abierto integrado con IBM Sovereign Core para ofrecer flexibilidad, transparencia y portabilidad en entornos de IA soberana y de nube. 
Elasticsearch

Motor de búsqueda y analytics de texto completo para casos de uso de indexación dentro de los límites, consultas y observabilidad.

Búsqueda/Analytics
Keycloak

IAM de código abierto y autenticación para la aplicación de políticas de acceso, federación e identidad soberana.

Gestión de acceso a identidades
LangGraph

Kit de herramientas de orquestación de agentes para crear flujos de trabajo de IA soberana mientras se declaran dependencias externas de manera explícita.

IA agéntica
MariaDB

Base de datos relacional compatible con MySQL con una sólida postura de apertura, adecuada para despliegues soberanos.

RDBMS
Milvus

Base de datos vectorial dentro de los límites que permite la búsqueda con RAG, el almacenamiento de incorporaciones y el rendimiento de recuperación de IA soberana.

Vector DB
MySQL

Base de datos relacional de código abierto ampliamente adoptada para cargas de trabajo soberanas con herramientas y portabilidad estándar.

RDBMS
Redis

Caché en memoria y almacén de datos para aceleración de rendimiento soberano, sesiones y cargas de trabajo de baja latencia.

Caché/almacén de datos
Siguientes pasos

Vea cómo puede mantener el control, demostrar el cumplimiento y gobernar la IA dentro de su entorno soberano.

  1. Agende una demostración en vivo