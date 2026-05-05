Acelere la IA y la expansión de la carga de trabajo con su elección de aplicaciones y servicios, todos los cuales operan dentro del entorno soberano
Un ecosistema de infraestructura, productos y servicios de socios que incluyen computación, almacenamiento, redes y servicios gestionados que se integran con IBM Sovereign Core para permitir entornos escalables y soberanos por diseño.
Opciones de aceleración de CPU/GPU para inferencias soberanas y cargas de trabajo intensivas en computación a través de zonas de límites controladas.
Socio de entrega y servicios gestionados que permite despliegues soberanos, operaciones y alineación de cumplimiento regional.
Socio de entrega y servicios gestionados que permite despliegues soberanos, operaciones y alineación de cumplimiento regional.
Plataforma de gestión de datos on premises, basada en código abierto e integrada con motores de analytics, que permite un procesamiento de datos seguro, conforme a la normativa y soberano dentro de entornos controlados.
Una base de datos SQL distribuida y resiliente diseñada para la escalabilidad global y una sólida coherencia entre entornos soberanos.
Aceleración por hardware y opciones de plataforma que satisfacen las necesidades de infraestructura e IA soberana en entornos controlados.
Computación que mejora la privacidad mediante cifrado homomórfico para permitir analytics seguros sin exponer datos de texto sin formato.
Distribución empresarial de PostgreSQL para despliegues soberanos que requieren soporte, compatibilidad y controles operativos.
Socio global de tecnología y servicios gestionados que ofrece infraestructura preparada para la soberanía, operaciones y transformaciones que cumplen con la normativa.
Proporciona computación confidencial basada en hardware que garantiza que los datos, los modelos y las cargas de trabajo de IA permanezcan protegidos en todo momento.
Opción de inferencia de LLM de ponderación abierta para despliegues dentro de los límites y alineados con los requisitos soberanos centrados en la UE.
Base de datos NoSQL orientada a documentos con un sólido soporte de contenedores para aplicaciones soberanas y esquemas flexibles.
Ofrece protección avanzada contra amenazas en línea, segmentación granular y prevención de ataques en tiempo real para asegurar cargas de trabajo soberanas y cumplir estrictos requisitos de normas y residencia de datos.
Una base de datos SQL distribuida de alto rendimiento que permite análisis en tiempo real y transacciones para cargas de trabajo soberanas intensivas en datos.
Una cartera de software y servicios de IBM que se integra con IBM Sovereign Core para extender la IA, la seguridad, el cumplimiento y las operaciones de plataforma dentro de un entorno soberano.
BI empresarial e informes con despliegue en contenedores para paneles gobernados e informes soberanos.
Plataforma de streaming de Kafka en contenedores para pipelines de eventos dentro de los límites e integración en tiempo real.
Base de datos relacional empresarial para la confiabilidad transaccional, rendimiento y persistencia operativa de nivel soberano.
Servicios de asesoramiento y entrega para la instalación, migración e integración del cumplimiento.
Gestión del ciclo de vida de los datos para el archivado, la retención y el manejo respetuoso con el cumplimiento de los datos empresariales confidenciales.
Replicación de datos para sincronizar conjuntos de datos a través de las zonas de límites mientras se preserva la soberanía y los controles.
Secretos gestionados por el cliente y almacenamiento de claves que permanece totalmente dentro de los límites para las cargas de trabajo soberanas.
Aplicación de identidades dentro de los límites que admite la integración de la IAM entre federaciones e inquilinos para un control de acceso soberano.
Tiempo de ejecución de inferencia de IA dentro de los límites para desplegar, servir y monitorear modelos en Sovereign Core.
Gestión de datos dentro de los límites para el almacenamiento de lakehouse, la gobernanza y los patrones de acceso listos para la carga de trabajo.
Integración de datos dentro de los límites de la red para la creación de flujos de datos seguros, transformaciones y movimiento de datos operativos.
Inteligencia de lakehouse dentro de los límites para el descubrimiento gobernado, el linaje y los datos confiables listos para analytics.
Gobernanza de la IA para controles de cumplimiento, auditabilidad de modelos y gestión regulada del ciclo de vida.
Un ecosistema de tecnologías de código abierto integrado con IBM Sovereign Core para ofrecer flexibilidad, transparencia y portabilidad en entornos de IA soberana y de nube.
Motor de búsqueda y analytics de texto completo para casos de uso de indexación dentro de los límites, consultas y observabilidad.
IAM de código abierto y autenticación para la aplicación de políticas de acceso, federación e identidad soberana.
Kit de herramientas de orquestación de agentes para crear flujos de trabajo de IA soberana mientras se declaran dependencias externas de manera explícita.
Base de datos relacional compatible con MySQL con una sólida postura de apertura, adecuada para despliegues soberanos.
Base de datos vectorial dentro de los límites que permite la búsqueda con RAG, el almacenamiento de incorporaciones y el rendimiento de recuperación de IA soberana.
Base de datos relacional de código abierto ampliamente adoptada para cargas de trabajo soberanas con herramientas y portabilidad estándar.
Caché en memoria y almacén de datos para aceleración de rendimiento soberano, sesiones y cargas de trabajo de baja latencia.