Conmutador de extensión SAN42B-R7

Solución de generación 7 líder en la industria que proporciona conectividad de replicación con resiliencia cibernética para el almacenamiento empresarial

Descripción general

IBM® Storage Networking SAN42B-R7 es un conmutador SAN de clase de extensión con hasta 24 puertos Fibre Channel a 64 Gbps. Forma parte de la gama de hardware de conmutadores de extensión de red de área de almacenamiento de IBM.  

IBM Storage Networking SAN42B-R7 está diseñado para cerrar la brecha entre centros de datos dispersos geográficamente para permitir una replicación rápida, continua y segura de datos de misión crítica con un sólido cifrado de hardware AES de 256 bits para evitar la pérdida de datos o las filtraciones de datos en tránsito a través de la WAN.
Optimice la replicación de datos

Aproveche la conectividad de alta velocidad con puertos FC/FICON de 64 G y puertos Ethernet/WAN de 100/25/10/1 Gb para optimizar los objetivos de recuperación para una transferencia de datos rápida y confiable, al tiempo que minimiza la latencia y la pérdida de paquetes a largas distancias.
Proteja los datos de las interrupciones

Protéjase contra fallas de enlaces WAN con enlace troncal de extensión que cambia el tráfico de datos a enlaces alternativos en caso de que no se mantenga la transferencia de datos ininterrumpida, mientras que la limitación de velocidad adaptativa (ARL) y la optimización del flujo TCP ayudan a asignar ancho de banda y mitigar el riesgo de interrupciones.
Mueva más datos, más rápido, a distancia

Acelere el movimiento de datos con alto rendimiento, encapsulación de alta eficiencia de FCIP y TCP optimizado para WAN para mover datos a largas distancias en menos tiempo. Además, FCIP FastWrite acelera el procesamiento de escritura para maximizar el rendimiento y reducir la latencia.
Proteja los datos de las amenazas a través de la WAN

Aproveche la seguridad integrada del portal de gestión de IBM SANnav para configurar y personalizar los umbrales de seguridad y el acceso. Los certificados SSL y los protocolos de seguridad evitan la manipulación de datos. Un robusto IPsec basado en hardware con algoritmo AES de 256 bits ayuda a proteger los datos durante la transmisión y cumplir con la normativa.
Características
Enlace troncal de extensión

Combina múltiples conexiones WAN en un único enlace troncal lógico y de gran ancho de banda, lo que proporciona equilibrio de carga activo y resiliencia de red para proteger contra fallas de enlaces WAN.
Pérdida de enlace sin pérdida (LLL)

Parte del enlace troncal de extensión, proporciona recuperación de datos perdidos en tránsito cuando un enlace se desconecta. Desde la perspectiva de las aplicaciones de almacenamiento, nunca ocurrió nada porque todos los datos se entregan en orden.
Conmutación por error o por recuperación con grupos de conmutación por error

A los circuitos se les asignan métricas y se colocan en un grupo de conmutación por error. Si todos los circuitos de la métrica inferior dentro del grupo de conmutación por error se desconectan, los circuitos de métrica superior toman el control. La aplicación de almacenamiento no sabrá que se ha producido una conmutación por error o por recuperación.
Limitación de velocidad adaptativa (ARL)

Ajusta dinámicamente el uso compartido del ancho de banda entre los límites de velocidad mínimo y máximo para optimizar la utilización del ancho de banda y mantener el máximo rendimiento de la WAN durante las interrupciones.
Cifrado IPsec, alertas en tiempo real

Garantiza el transporte seguro de datos a través de enlaces WAN a velocidad de línea completa. La seguridad se activa sin penalización de rendimiento ni latencia agregada excesiva.  Con un algoritmo AES estándar de 256 bits implementado en hardware, los datos en tránsito están encriptados.
TCP optimizado para WAN

Una pila de TCP agresiva, que optimiza el tamaño de la ventana de TCP y el control de flujo, y acelera el transporte de TCP para aplicaciones de almacenamiento de alto rendimiento.
Arquitectura de compresión avanzada

Proporciona múltiples modos para optimizar las relaciones de compresión para diversos requisitos de rendimiento.
FCIP FastWrite

Acelera el procesamiento de escritura SCSI, maximizando el rendimiento de las aplicaciones de replicación sincrónica y asincrónica a través de conexiones WAN de latencia elevada a cualquier distancia.
Pipeline de cintas de sistemas abiertos

Acelera el procesamiento de cintas de lectura y escritura a distancia, lo que reduce significativamente los tiempos de copia de seguridad y recuperación.

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Especificaciones

  

Gabinete

Chasis de 1U diseñado para montar en un gabinete de 19 pulgadas

Puertos de canal de fibra

24 puertos, 64 G, universal (puertos E, F, M, D y EX):

  • 8 puertos físicos SFP+ Fibre Channel
  • 8 puertos físicos SFP-DD Fibre Channel

Desempeño

  • Velocidad de línea de 8.5 Gbps, dúplex completo
  • Velocidad de línea de 14.025 Gbps, dúplex completo
  • Velocidad de línea de 28.05 Gbps, dúplex completo
  • Velocidad de línea de 57.8 Gb/s, dúplex completo
  • detección automática de velocidades de puerto de 8, 16, 32 y 64 G

Dimensiones físicas

  • Ancho: 44 cm (17.32 pulgadas)
  • Altura: 4.4 cm (1.73 pulgadas)
  • Profundidad: 59.03 cm (23.24 pulgadas)
  • 12 kg (26.5 libras) con dos suministros de energía y seis ventiladores instalados, sin transceptores SFP+ o SFP-DD

Garantía

Garantía estándar de un año; IBM CRU y en el sitio, 9x5 al siguiente día hábil. Opciones de servicio IBM® Expert Care de 1, 3 y 5 años disponibles.

Reciclaje de piezas

IBM no recomienda retirar las baterías de sus productos por razones de seguridad. Utilice los programas de recolección y reciclaje de productos IBM.

