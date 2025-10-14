IBM® Storage Networking SAN42B-R7 es un conmutador SAN de clase de extensión con hasta 24 puertos Fibre Channel a 64 Gbps. Forma parte de la gama de hardware de conmutadores de extensión de red de área de almacenamiento de IBM.

IBM Storage Networking SAN42B-R7 está diseñado para cerrar la brecha entre centros de datos dispersos geográficamente para permitir una replicación rápida, continua y segura de datos de misión crítica con un sólido cifrado de hardware AES de 256 bits para evitar la pérdida de datos o las filtraciones de datos en tránsito a través de la WAN.