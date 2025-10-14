Solución de generación 7 líder en la industria que proporciona conectividad de replicación con resiliencia cibernética para el almacenamiento empresarial
IBM® Storage Networking SAN42B-R7 es un conmutador SAN de clase de extensión con hasta 24 puertos Fibre Channel a 64 Gbps. Forma parte de la gama de hardware de conmutadores de extensión de red de área de almacenamiento de IBM.
IBM Storage Networking SAN42B-R7 está diseñado para cerrar la brecha entre centros de datos dispersos geográficamente para permitir una replicación rápida, continua y segura de datos de misión crítica con un sólido cifrado de hardware AES de 256 bits para evitar la pérdida de datos o las filtraciones de datos en tránsito a través de la WAN.
Aproveche la conectividad de alta velocidad con puertos FC/FICON de 64 G y puertos Ethernet/WAN de 100/25/10/1 Gb para optimizar los objetivos de recuperación para una transferencia de datos rápida y confiable, al tiempo que minimiza la latencia y la pérdida de paquetes a largas distancias.
Protéjase contra fallas de enlaces WAN con enlace troncal de extensión que cambia el tráfico de datos a enlaces alternativos en caso de que no se mantenga la transferencia de datos ininterrumpida, mientras que la limitación de velocidad adaptativa (ARL) y la optimización del flujo TCP ayudan a asignar ancho de banda y mitigar el riesgo de interrupciones.
Acelere el movimiento de datos con alto rendimiento, encapsulación de alta eficiencia de FCIP y TCP optimizado para WAN para mover datos a largas distancias en menos tiempo. Además, FCIP FastWrite acelera el procesamiento de escritura para maximizar el rendimiento y reducir la latencia.
Aproveche la seguridad integrada del portal de gestión de IBM SANnav para configurar y personalizar los umbrales de seguridad y el acceso. Los certificados SSL y los protocolos de seguridad evitan la manipulación de datos. Un robusto IPsec basado en hardware con algoritmo AES de 256 bits ayuda a proteger los datos durante la transmisión y cumplir con la normativa.
Combina múltiples conexiones WAN en un único enlace troncal lógico y de gran ancho de banda, lo que proporciona equilibrio de carga activo y resiliencia de red para proteger contra fallas de enlaces WAN.
Parte del enlace troncal de extensión, proporciona recuperación de datos perdidos en tránsito cuando un enlace se desconecta. Desde la perspectiva de las aplicaciones de almacenamiento, nunca ocurrió nada porque todos los datos se entregan en orden.
A los circuitos se les asignan métricas y se colocan en un grupo de conmutación por error. Si todos los circuitos de la métrica inferior dentro del grupo de conmutación por error se desconectan, los circuitos de métrica superior toman el control. La aplicación de almacenamiento no sabrá que se ha producido una conmutación por error o por recuperación.
Ajusta dinámicamente el uso compartido del ancho de banda entre los límites de velocidad mínimo y máximo para optimizar la utilización del ancho de banda y mantener el máximo rendimiento de la WAN durante las interrupciones.
Garantiza el transporte seguro de datos a través de enlaces WAN a velocidad de línea completa. La seguridad se activa sin penalización de rendimiento ni latencia agregada excesiva. Con un algoritmo AES estándar de 256 bits implementado en hardware, los datos en tránsito están encriptados.
Una pila de TCP agresiva, que optimiza el tamaño de la ventana de TCP y el control de flujo, y acelera el transporte de TCP para aplicaciones de almacenamiento de alto rendimiento.
Proporciona múltiples modos para optimizar las relaciones de compresión para diversos requisitos de rendimiento.
Acelera el procesamiento de escritura SCSI, maximizando el rendimiento de las aplicaciones de replicación sincrónica y asincrónica a través de conexiones WAN de latencia elevada a cualquier distancia.
Acelera el procesamiento de cintas de lectura y escritura a distancia, lo que reduce significativamente los tiempos de copia de seguridad y recuperación.
Especificaciones
Gabinete
Chasis de 1U diseñado para montar en un gabinete de 19 pulgadas
Puertos de canal de fibra
24 puertos, 64 G, universal (puertos E, F, M, D y EX):
Desempeño
Dimensiones físicas
Garantía
Garantía estándar de un año; IBM CRU y en el sitio, 9x5 al siguiente día hábil. Opciones de servicio IBM® Expert Care de 1, 3 y 5 años disponibles.
Reciclaje de piezas
IBM no recomienda retirar las baterías de sus productos por razones de seguridad. Utilice los programas de recolección y reciclaje de productos IBM.
