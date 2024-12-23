IBM QRadar SIEM User Behavior Analytics (UBA) establece una línea base de patrones de comportamiento de sus empleados para que pueda detectar mejor las amenazas a su organización. Utiliza los datos existentes en QRadar SIEM para generar nuevos insights en torno a los usuarios y el riesgo.

Al establecer los perfiles de riesgo de los usuarios dentro de su red, puede reaccionar más rápidamente ante actividades sospechosas, ya sean de robo de identidad, hacking, phishing o malware.