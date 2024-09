IBM QRadar EDR on premises

Gestionar una flota de endpoints puede ser un desafío. En particular, es posible que las organizaciones orientadas por requisitos de seguridad, leyes regulatorias o preocupaciones de soberanía de datos no puedan utilizar soluciones de seguridad ofrecidas como SaaS. QRadar EDR, ahora disponible on premises, brinda la libertad de seleccionar una opción de despliegue que funcione para su entorno y ayude a satisfacer los objetivos de cumplimiento. Esto es particularmente útil para los clientes que se encuentran en entornos con espacio aéreo. Más información