Poslovna inteligencija, Planning for Nonprofits* es una solución totalmente personalizable para la planificación financiera. Powered by IBM® Planning Analytics with Watson, permite el control dirigido y las mejoras de los flujos de trabajo en organizaciones sin fines de lucro. Simplifique el proceso de planificación, elaboración de presupuestos, asignación de costos e informes con herramientas diseñadas para brindar una visión general financiera clara.