Reduzca costes y simplifique su patrimonio Miles de empresas de todo el mundo utilizan las soluciones IBM MQ para estar seguras de que sus datos empresariales están protegidos y llegarán de forma fiable al lugar adecuado en el momento oportuno. MQ Appliance es una gran elección para quienes intentan simplificar el mantenimiento y reducir los costos. Conozca el M2003 Ya está aquí la última evolución de IBM MQ Appliance, que da soporte al crecimiento empresarial con disponibilidad e integridad de los datos, y con la simplicidad como su premisa básica. Lea el anuncio

Beneficios Configuración sencilla El firmware de IBM MQ está preinstalado en hardware dedicado y seguro para que sus equipos puedan empezar a trabajar rápidamente. Rendimiento maximizado Gestione incluso las cargas de trabajo de gran volumen más exigentes con mayor potencia de procesador, almacenamiento más rápido y mayor capacidad de red. Resiliencia empresarial Cree fácilmente una arquitectura resiliente y de alta disponibilidad para seguir accediendo a los datos de los mensajes en caso de interrupción del servicio. Costos reducidos Ahorre en costos de hardware y mantenimiento simplificando su patrimonio y eliminando el tiempo dedicado a instalar, aplicar parches y mantener complejos entornos de varias pilas. Insights de datos sin interrupciones Aproveche los datos de importancia fundamental a medida que fluyen por su empresa con colas de streaming para potenciar sin problemas el análisis y la IA. Protección contra amenazas Cifre datos empresariales altamente confidenciales y valiosos en todas las etapas de su recorrido sin escribir código complejo ni modificar las aplicaciones.

Características de IBM MQ Mensajería potente Conecte diversos sistemas gracias a la compatibilidad con colas de mensajes, eventos o PubSub y realice transacciones. Entrega garantizada A diferencia de la competencia, IBM MQ nunca perderá un mensaje ni enviará un mensaje más de una vez. Mensajería líder en el mercado y en todas partes Obtenga la misma solución de mensajería probada, rica en seguridad y de alto rendimiento, independientemente de cómo y dónde la despliegue. Operaciones resilientes El equilibrio automatizado e inteligente de la carga de trabajo le permite diseñar aplicaciones a escala. Libertad para desarrollar Utilice un amplio soporte de lenguaje, API y protocolo de mensajería (incluido AMQP) y herramientas de administración simples. Soporte técnico 24x7x365 Un equipo de IBM MQ especializado está disponible para ayudarte, junto con una gran comunidad de usuarios.

Especificaciones RAM 256 GB de RAM, 16 x 16 GB de módulos DIMM DDR4 Puertos Ethernet Puertos de 1 GbE: 8

Puertos de 10 GbE: 4

Puertos de 40 GbE: 4

Puertos de 100 GbE: 2

Puertos Ethernet de gestión de 1 GbE: 2 (1 compatible con IPMI) Procesadores y discos 2 x procesadores Intel Xeon Gold 6326 de 16 núcleos. 2.9 GHz QXS7, Hyperthreading habilitado

4 SSD NVMe de 3.2 TB en RAID duplicado controlado por hardware

Casos de estudio Tienda de comestibles Una tienda de comestibles transfiere sin dificultad 50 millones de mensajes en todo el país todos los días. La sociedad de previsión profesional El cliente tuvo una caída del 80% en las acciones correctivas como resultado de las auditorías y se eliminó el 90% del código del sistema con IBM MQ Advanced.

Las instituciones financieras usan mucho MQ, ya que es muy bueno en su tipo. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon