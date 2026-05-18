Proteja su negocio sin modernizaciones ni migraciones disruptivas
Proteja su negocio de Java empresarial
Muchas aplicaciones Java 8 de misión crítica aún se ejecutan en marcos no compatibles (Spring Boot 3.2 y Apache Struts 1.3, por ejemplo), lo que aumenta el riesgo de seguridad. Sin embargo, las migraciones son costosas y disruptivas. IBM® Library Support for Spring, Struts and Hibernate ofrece seguridad, cumplimiento y estabilidad de nivel empresarial sin reescrituras, para que pueda mantener las aplicaciones en funcionamiento, los equipos enfocados y el negocio protegido. Estos admiten cargas de trabajo Java 8 en WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP y otros tiempos de ejecución de Java empresarial.
Soporte de seguridad para bibliotecas clave de Java
Spring Boot
Aplicaciones Secure Spring Boot 2.7.x, 3.2.x y 3.3.x con actualizaciones de seguridad oportunas.
Spring Framework
Mantenga sus inversiones de Spring Framework 5.3.x y 6.1.x sin interrupciones operativas.
Apache Struts
Proteja décadas de inversión en Struts con soporte integral para las versiones 1.1, 1.5 y 2.5. Elimine las vulnerabilidades críticas mientras planifica su hoja de ruta de modernización.
Hibernate ORM ha sido durante mucho tiempo un marco fundamental para la persistencia de Java empresarial y ORM. Sin embargo, muchos despliegues aún dependen de versiones que ya no reciben mantenimiento activo de la comunidad, lo que aumenta la exposición a vulnerabilidades de seguridad. IBM Library Support for Hibernate aborda esta brecha proporcionando actualizaciones de seguridad continuas y corrección de CVE crítica, lo que permite a las organizaciones mantener y proteger sus aplicaciones basadas en Hibernate mientras continúan ejecutando sus entornos existentes sin interrupciones. Las versiones compatibles incluyen 5.6.x y 6.4.x.
Utilice reemplazos directos para los marcos Spring y Struts existentes, diseñados para cero cambios de código. Esto permite conservar la lógica de la aplicación y el proceso de compilación actual, y reduce al mínimo el esfuerzo de modernización.
Garantice el cumplimiento y la longevidad de las aplicaciones Java existentes con actualizaciones basadas en la seguridad para las bibliotecas y marcos de código abierto existentes.
Mantenga la vitalidad de las aplicaciones en todo su patrimonio con una inversión mínima respaldada por actualizaciones específicas que garantizan la seguridad a largo plazo a medida que se modernizan sus aplicaciones.
Código abierto para cargas de trabajo modernas
Exponga Python/Go/Node.js en IBM Z para ampliar o refactorizar las aplicaciones de mainframe existentes, reduciendo el riesgo y los costos, al tiempo que agrega canales digitales.
Cree API REST/GraphQL con bibliotecas de código abierto para entregar datos bancarios en tiempo real a aplicaciones móviles y de analytics.
Utilice scripts de Python y la integración de Zowe para pipelines de CI/CD que abarcan entornos de nube híbrida y mainframe.
Despliegue modelos basados en ONNX en IBM Z, manteniendo datos sensibles on-prem mientras aprovecha analytics modernos.
Ejecute bibliotecas de código abierto como contenedores en Red Hat OpenShift en IBM Z para un desarrollo independiente del lenguaje.
Comparta servicios entre z/OS, Linux on Z e instancias de nube pública a través de bibliotecas comunes.
Habilite complementos de terceros creados con pilas de código abierto conocidas para conectarse a los servicios de IBM Z.
Reduzca la curva de aprendizaje para los nuevos desarrolladores al admitir los lenguajes que ya conocen.