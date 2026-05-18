Biblioteca de soporte para código abierto

Proteja su negocio sin modernizaciones ni migraciones disruptivas

Ilustración de la tecnología que representa infraestructura de datos, servidores y conectividad digital

Descripción general

Proteja su negocio de Java empresarial

Muchas aplicaciones Java 8 de misión crítica aún se ejecutan en marcos no compatibles (Spring Boot 3.2 y Apache Struts 1.3, por ejemplo), lo que aumenta el riesgo de seguridad. Sin embargo, las migraciones son costosas y disruptivas. IBM® Library Support for Spring, Struts and Hibernate ofrece seguridad, cumplimiento y estabilidad de nivel empresarial sin reescrituras, para que pueda mantener las aplicaciones en funcionamiento, los equipos enfocados y el negocio protegido. Estos admiten cargas de trabajo Java 8 en WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP y otros tiempos de ejecución de Java empresarial.

Características

Soporte de seguridad para bibliotecas clave de Java

Spring Boot

Aplicaciones Secure Spring Boot 2.7.x, 3.2.x y 3.3.x con actualizaciones de seguridad oportunas.

Spring Framework

Mantenga sus inversiones de Spring Framework 5.3.x y 6.1.x sin interrupciones operativas.

Ilustración para mostrar las características de Library Support Open-Source Spring

Apache Struts

Proteja décadas de inversión en Struts con soporte integral para las versiones 1.1, 1.5 y 2.5. Elimine las vulnerabilidades críticas mientras planifica su hoja de ruta de modernización.

Ilustración que muestra el soporte para Apache Struts de IBM Library Support for Open-Source

Hibernate ORM ha sido durante mucho tiempo un marco fundamental para la persistencia de Java empresarial y ORM. Sin embargo, muchos despliegues aún dependen de versiones que ya no reciben mantenimiento activo de la comunidad, lo que aumenta la exposición a vulnerabilidades de seguridad. IBM Library Support for Hibernate aborda esta brecha proporcionando actualizaciones de seguridad continuas y corrección de CVE crítica, lo que permite a las organizaciones mantener y proteger sus aplicaciones basadas en Hibernate mientras continúan ejecutando sus entornos existentes sin interrupciones. Las versiones compatibles incluyen 5.6.x y 6.4.x.

Ilustración que muestra las capacidades de IBM Library Support for Open-Source para admitir Hibernate ORM

Utilice reemplazos directos para los marcos Spring y Struts existentes, diseñados para cero cambios de código. Esto permite conservar la lógica de la aplicación y el proceso de compilación actual, y reduce al mínimo el esfuerzo de modernización.

Ilustración que comunica reemplazos directos en IBM Library Support for Open-Source

Garantice el cumplimiento y la longevidad de las aplicaciones Java existentes con actualizaciones basadas en la seguridad para las bibliotecas y marcos de código abierto existentes.

Ilustración sobre la longevidad de la aplicación en IBM Library Support for Open-Source

Mantenga la vitalidad de las aplicaciones en todo su patrimonio con una inversión mínima respaldada por actualizaciones específicas que garantizan la seguridad a largo plazo a medida que se modernizan sus aplicaciones.

Ilustración sobre mantenimiento automatizado en IBM Library Support for Open-Source

Casos de uso

Código abierto para cargas de trabajo modernas

Modernización heredada

Exponga Python/Go/Node.js en IBM Z para ampliar o refactorizar las aplicaciones de mainframe existentes, reduciendo el riesgo y los costos, al tiempo que agrega canales digitales.
Habilitación de API

Cree API REST/GraphQL con bibliotecas de código abierto para entregar datos bancarios en tiempo real a aplicaciones móviles y de analytics.
Automatización de DevOps

Utilice scripts de Python y la integración de Zowe para pipelines de CI/CD que abarcan entornos de nube híbrida y mainframe.
IA/machine learning (ML) on-prem

Despliegue modelos basados en ONNX en IBM Z, manteniendo datos sensibles on-prem mientras aprovecha analytics modernos.
Cargas de trabajo en contenedores

Ejecute bibliotecas de código abierto como contenedores en Red Hat OpenShift en IBM Z para un desarrollo independiente del lenguaje.
Integración multiplataforma

Comparta servicios entre z/OS, Linux on Z e instancias de nube pública a través de bibliotecas comunes.
Extensiones de ISV

Habilite complementos de terceros creados con pilas de código abierto conocidas para conectarse a los servicios de IBM Z.
Desarrollo orientado al talento

Reduzca la curva de aprendizaje para los nuevos desarrolladores al admitir los lenguajes que ya conocen.
Dé el siguiente paso

Programe una sesión personalizada para analizar sus necesidades y adaptar una estrategia de desarrollo.

 