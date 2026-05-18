Hibernate ORM ha sido durante mucho tiempo un marco fundamental para la persistencia de Java empresarial y ORM. Sin embargo, muchos despliegues aún dependen de versiones que ya no reciben mantenimiento activo de la comunidad, lo que aumenta la exposición a vulnerabilidades de seguridad. IBM Library Support for Hibernate aborda esta brecha proporcionando actualizaciones de seguridad continuas y corrección de CVE crítica, lo que permite a las organizaciones mantener y proteger sus aplicaciones basadas en Hibernate mientras continúan ejecutando sus entornos existentes sin interrupciones. Las versiones compatibles incluyen 5.6.x y 6.4.x.