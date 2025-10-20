Observabilidad de la IA generativa

Solucione problemas y controle aplicaciones basadas en agentes y LLM
Un panel detallado que muestra las métricas de observabilidad de IA generativa de IBM.

Demostración de la observabilidad de la IA generativa

Explore cómo Instana rastrea y optimiza los componentes de IA generativa y agénticos.

Vea cómo funciona
Vea y gestione sus aplicaciones de IA con un contexto de lote completo

 

La observabilidad de la IA generativa de IBM® Instana incorpora el monitoreo de IA a los potentes flujos de trabajo que los equipos ya utilizan para sus aplicaciones de lote completo. Detecta y mapea automáticamente agentes, cadenas y tareas, y luego conecta sus datos al resto de la infraestructura. Al ofrecer visibilidad integrada de instrucciones, resultados, tokens, latencia, costos y errores, los equipos pueden rastrear rápidamente los problemas, optimizar el rendimiento y gestionar aplicaciones impulsadas por IA con confianza.

Respaldado por los estándares OpenLLMetry, Instana es compatible con los principales proveedores y marcos, incluidos IBM® watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph y CrewAI, así como con entornos de tiempo de ejecución como vLLM y las GPU. Este enfoque de ecosistema abierto garantiza la observabilidad de su IA portátil, consciente de los costos y preparada para la gobernanza, lo que le ofrece una visión general completa, desde el modelo hasta la infraestructura, sin necesidad de cambiar de herramientas.

 
Beneficios
Análisis más rápido de las causas principales en todas las aplicaciones de IA

Acelere el análisis de las causas principales con rastreos unificados entre agentes, herramientas, modelos y servicios, sin necesidad de cambiar de contexto.
Controle y optimice los tokens y el costo de la IA

Controle los gastos y las sorpresas con la visibilidad de los costos por token y por modelo, por solicitud, usuario, modelo o inquilino.
Refuerce las señales de fiabilidad, gobierno y cumplimiento

Mejore la confiabilidad y la gobernanza con señales preparadas para políticas, incluida la latencia, los errores, las instrucciones y los resultados.

Características

Mapeo del marco de IA Rastreo de IA generativa de extremo a extremo Analytics de tokens y costos Señales de calidad, seguridad y política Ecosistema y tiempo de ejecución abiertos
Casos de uso relacionados Monitoreo del rendimiento nativo de la nube

Comprenda su intrincado mapeo de infraestructura a través del monitoreo de aplicaciones nativo de la nube en tiempo real

 Aprenda más Corrección de incidentes de aplicaciones

Resuelva los problemas antes de que afecten a sus clientes con toma de decisiones infundidas por IA.

 Aprenda más Monitoreo de AWS

Obtenga una visibilidad mejorada con Instana para aprovechar al máximo su inversión en AWS.

 Aprenda más
Dé el siguiente paso

Desbloquee el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con observabilidad automatizada impulsada por IA.

 Pruebe Instana Sandbox Reserve una demostración en vivo