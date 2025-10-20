La observabilidad de la IA generativa de IBM® Instana incorpora el monitoreo de IA a los potentes flujos de trabajo que los equipos ya utilizan para sus aplicaciones de lote completo. Detecta y mapea automáticamente agentes, cadenas y tareas, y luego conecta sus datos al resto de la infraestructura. Al ofrecer visibilidad integrada de instrucciones, resultados, tokens, latencia, costos y errores, los equipos pueden rastrear rápidamente los problemas, optimizar el rendimiento y gestionar aplicaciones impulsadas por IA con confianza.

Respaldado por los estándares OpenLLMetry, Instana es compatible con los principales proveedores y marcos, incluidos IBM® watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph y CrewAI, así como con entornos de tiempo de ejecución como vLLM y las GPU. Este enfoque de ecosistema abierto garantiza la observabilidad de su IA portátil, consciente de los costos y preparada para la gobernanza, lo que le ofrece una visión general completa, desde el modelo hasta la infraestructura, sin necesidad de cambiar de herramientas.