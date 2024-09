Los contenedores se basan en tecnología de código abierto y proporcionan una velocidad de desarrollo inigualable que permite a las empresas crear, desplegar y escalar nuevos servicios empresariales rápidamente, on premises o en la nube. Sin embargo, esta velocidad conlleva dificultades de visibilidad que las herramientas de soluciones de supervisión preexistentes no pueden superar. En entornos contenedorizados, como los contenedores Linux y Docker, los sistemas de visibilidad y supervisión son cruciales no solo para mantener el estado de las aplicaciones, sino también para maximizar la agilidad y la eficiencia y, y así obtener el máximo rendimiento de la inversión en aplicaciones contenedorizadas.

El monitoreo de contenedores con IBM Instana Observability ofrece una solución de monitoreo de contenedores que aborda estos desafíos y proporciona visibilidad automática continua con contexto completo en todas las capas técnicas: hosts, contenedores, middleware y microservicios en ejecución. Las herramientas y paneles de supervisión de contenedores proporcionan observabilidad automática en cada contenedor, la pila tecnológica completa que se ejecuta en su interior y las aplicaciones que se ejecutan encima.