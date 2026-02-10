Gestione eficazmente múltiples sistemas IMS
IMS Sysplex Manager for z/OS es un único punto de control para las operaciones del sistema IMS. Permite gestionar varios sistemas IMS en un entorno sysplex o IMSplex. Proporciona una visualización centralizada y en tiempo real de la información de IMS sysplex e IMSplex a través de una única interfaz y automatiza el manejo de situaciones de error específicas, lo que reduce la complejidad para los programadores del sistema.
IMS Sysplex Manager proporciona una característica de panel que le permite monitorear el estado de los sistemas IMS. Puede usar el panel para ver datos críticos de áreas clave, incluidas alertas que indican cuándo se superan los umbrales definidos por el usuario.
Monitoree y controle fácilmente los sistemas IMS y los recursos Sysplex, incluidos componentes, regiones, CSL RM, facilidad de acoplamiento y colas compartidas, mientras emite comandos de tipo 1 y tipo 2.
Cree un panel personalizado que le permita comprobar el estado general de sus sistemas IMS de un vistazo.
Registre los mensajes de entrada y salida de comandos de todas las fuentes, junto con los mensajes del operador de terminal maestro (MTO), en la misma base de datos histórica.
Obtenga más control sobre dónde deben procesarse las transacciones con el enrutamiento de afinidad. Obtenga control directo sobre el equilibrio de la carga de trabajo de la cola de mensajes compartidos para gestionar mejor la disponibilidad.
IMS Sysplex Manager for z/OS mantiene un inventario de todos los componentes clave del sistema IMS. También realiza un seguimiento de todos los parámetros del sistema IMS definidos y activos. Puede emitir comandos IMS de tipo 1 y tipo 2, y ambos tipos de comandos se pueden enrutar a múltiples sistemas IMS. IMS Sysplex Manager monitorea las regiones dependientes y realiza un seguimiento de la disponibilidad, las clases de transacciones y qué regiones mantienen la mayoría de los bloqueos de bases de datos y crean la mayor cantidad de contención.
IMS Sysplex Manager monitorea los recursos clave en el entorno IMS, incluidas transacciones, programas, bases de datos, LTERM y terminales. Le permite alterar el estado de los recursos desde un único punto de control. En el entorno de Common Service Layer (CSL), IMS Resource Manager (RM) realiza un seguimiento del estado global de los recursos clave de IMS. IMS Sysplex Manager proporciona monitoreo en tiempo real de los recursos de RM y le permite elegir recursos por propietario o por tipo de recurso.
En un entorno de intercambio de datos IMS, las aplicaciones pueden mantener bloqueos de bases de datos IRLM durante tanto tiempo que causan problemas de contención para recursos específicos de la base de datos. IMS Sysplex Manager puede identificar automáticamente las aplicaciones que causan este tipo de problema. IMS Sysplex Manager también realiza un seguimiento de las estadísticas de enrutamiento de transacciones. Proporciona protección contra el desbordamiento del búfer al fallar las llamadas de inserción después de que se hayan alcanzado los umbrales especificados por el usuario.
IMS Sysplex Manager le permite crear su propio panel personalizable para monitorear la actividad del sistema IMS. A través de este panel, puede gestionar el estado general del sistema IMS de un solo vistazo. Puede configurar alertas cuando se alcanzan los “umbrales” definidos por el usuario y registrar estas condiciones de alerta para futuros análisis.
IMS Sysplex Manager permite definir transacciones (por nombre o clase) que tienen afinidad con uno o más sistemas IMS en el grupo de cola compartida. Puede crear y actualizar la afinidad para los destinos de las transacciones. El enrutamiento de afinidad le brinda más control sobre dónde debe procesarse una transacción o grupo de transacciones. Puede cambiar o agregar dinámicamente definiciones de afinidad de IMS Sysplex Manager sin reiniciar IMS o sin eliminar y reasignar la estructura de afinidad de CQS.