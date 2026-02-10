IMS Sysplex Manager for z/OS

Gestione eficazmente múltiples sistemas IMS

Lea la hoja de datos
Ilustración de una computadora portátil con varios símbolos y formas a su alrededor.

Punto único de control para las operaciones del sistema IMS

IMS Sysplex Manager for z/OS es un único punto de control para las operaciones del sistema IMS. Permite gestionar varios sistemas IMS en un entorno sysplex o IMSplex. Proporciona una visualización centralizada y en tiempo real de la información de IMS sysplex e IMSplex a través de una única interfaz y automatiza el manejo de situaciones de error específicas, lo que reduce la complejidad para los programadores del sistema.

IMS Sysplex Manager proporciona una característica de panel que le permite monitorear el estado de los sistemas IMS. Puede usar el panel para ver datos críticos de áreas clave, incluidas alertas que indican cuándo se superan los umbrales definidos por el usuario.
Gestione IMS y Sysplex de forma integral

Monitoree y controle fácilmente los sistemas IMS y los recursos Sysplex, incluidos componentes, regiones, CSL RM, facilidad de acoplamiento y colas compartidas, mientras emite comandos de tipo 1 y tipo 2.
Personalice su propio panel

Cree un panel personalizado que le permita comprobar el estado general de sus sistemas IMS de un vistazo.
Facilite la auditoría y la resolución de problemas

Registre los mensajes de entrada y salida de comandos de todas las fuentes, junto con los mensajes del operador de terminal maestro (MTO), en la misma base de datos histórica.
Cree y actualice el enrutamiento de afinidad

Obtenga más control sobre dónde deben procesarse las transacciones con el enrutamiento de afinidad. Obtenga control directo sobre el equilibrio de la carga de trabajo de la cola de mensajes compartidos para gestionar mejor la disponibilidad.

Características

Gestione los sistemas IMS de manera eficaz

IMS Sysplex Manager for z/OS mantiene un inventario de todos los componentes clave del sistema IMS. También realiza un seguimiento de todos los parámetros del sistema IMS definidos y activos. Puede emitir comandos IMS de tipo 1 y tipo 2, y ambos tipos de comandos se pueden enrutar a múltiples sistemas IMS. IMS Sysplex Manager monitorea las regiones dependientes y realiza un seguimiento de la disponibilidad, las clases de transacciones y qué regiones mantienen la mayoría de los bloqueos de bases de datos y crean la mayor cantidad de contención.

Una persona trabajando en una oficina con una computadora en una fábrica

Controle su IMS sysplex

IMS Sysplex Manager monitorea los recursos clave en el entorno IMS, incluidas transacciones, programas, bases de datos, LTERM y terminales. Le permite alterar el estado de los recursos desde un único punto de control. En el entorno de Common Service Layer (CSL), IMS Resource Manager (RM) realiza un seguimiento del estado global de los recursos clave de IMS. IMS Sysplex Manager proporciona monitoreo en tiempo real de los recursos de RM y le permite elegir recursos por propietario o por tipo de recurso.

Una persona trabaja en una computadora en una oficina con colegas en el fondo

Mejorar el intercambio de datos IMS y los SQs

En un entorno de intercambio de datos IMS, las aplicaciones pueden mantener bloqueos de bases de datos IRLM durante tanto tiempo que causan problemas de contención para recursos específicos de la base de datos. IMS Sysplex Manager puede identificar automáticamente las aplicaciones que causan este tipo de problema. IMS Sysplex Manager también realiza un seguimiento de las estadísticas de enrutamiento de transacciones. Proporciona protección contra el desbordamiento del búfer al fallar las llamadas de inserción después de que se hayan alcanzado los umbrales especificados por el usuario.

Tres personas trabajan juntas frente a una computadora

Personalice su propio monitoreo de panel

IMS Sysplex Manager le permite crear su propio panel personalizable para monitorear la actividad del sistema IMS. A través de este panel, puede gestionar el estado general del sistema IMS de un solo vistazo. Puede configurar alertas cuando se alcanzan los “umbrales” definidos por el usuario y registrar estas condiciones de alerta para futuros análisis.

Monitores de computadora en un escritorio que muestran varias métricas

Obtenga enrutamiento por afinidad de transacciones

IMS Sysplex Manager permite definir transacciones (por nombre o clase) que tienen afinidad con uno o más sistemas IMS en el grupo de cola compartida. Puede crear y actualizar la afinidad para los destinos de las transacciones. El enrutamiento de afinidad le brinda más control sobre dónde debe procesarse una transacción o grupo de transacciones. Puede cambiar o agregar dinámicamente definiciones de afinidad de IMS Sysplex Manager sin reiniciar IMS o sin eliminar y reasignar la estructura de afinidad de CQS.

Dos personas trabajando juntas en una computadora portátil
Ilustración de una persona que interactúa con un sistema modular complejo
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenga las herramientas que necesita para monitorear y gestionar eficazmente su entorno IMS Transaction Manager.
Ilustración de una persona que trabaja en una computadora portátil conectada a un sistema basado en la nube
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación bajo demanda.
Ilustración de una base de datos con varias carpetas y un servidor
IMS Database Utility Solution for z/OS
Ofrezca soporte para reorganizaciones de bases de datos fuera de línea y gestione bases de datos IMS y HALDB con todas las funciones.
Ilustración de una persona frente a una computadora portátil conectada a la nube
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice una suite de software que proporciona una solución integrada para la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Descripción general de IMS Sysplex Manager for z/OS
Revise una presentación que ofrece una descripción general del producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Obtenga respuestas y consejos para una configuración óptima de IMS Tools Solution Packs.
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Dé el siguiente paso
Lea la hoja de datos
Más formas de explorar Novedades IBM Developer Community