IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resuelve y actualiza prefijos de bases de datos IMS involucradas en relaciones lógicas, como un solo paso de trabajo. Crea un conjunto de datos para resolver los punteros de relaciones lógicas definidos para las bases de datos. Luego, la función Prefix Update actualiza el prefijo de cada segmento cuya información de prefijo se vio afectada por una carga de base de datos, una reorganización o ambas.

Esta herramienta mejora la gestión de bases de datos al simplificar la resolución de prefijos y las tareas de actualización. Reduce el tiempo transcurrido de reorganización y el tiempo de CPU al resolver rápidamente los punteros de relaciones lógicas, a la vez que reduce el consumo de recursos.