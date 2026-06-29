IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resuelve y actualiza prefijos de bases de datos IMS involucradas en relaciones lógicas, como un solo paso de trabajo. Crea un conjunto de datos para resolver los punteros de relaciones lógicas definidos para las bases de datos. Luego, la función Prefix Update actualiza el prefijo de cada segmento cuya información de prefijo se vio afectada por una carga de base de datos, una reorganización o ambas.
Esta herramienta mejora la gestión de bases de datos al simplificar la resolución de prefijos y las tareas de actualización. Reduce el tiempo transcurrido de reorganización y el tiempo de CPU al resolver rápidamente los punteros de relaciones lógicas, a la vez que reduce el consumo de recursos.
Asegúrese de que las relaciones de puntero estén resueltas y listas para su uso en producción después de cargar o reorganizar bases de datos relacionadas lógicamente.
Combine las funciones de resolución de prefijos y actualización en un único paso del proceso.
Utilice el servicio de transferencia de datos HPPRPIPE, que elimina el requisito de conjuntos de datos de trabajo intermedios y reduce el tiempo transcurrido y el consumo de recursos.
Elimine los conjuntos de datos de trabajo intermedios DFSURWF2 y DFSURWF3, lo que reducirá la manipulación de cintas y la asignación de dispositivos de almacenamiento de acceso directo (DASD).
Reduzca o evite gran parte de los requisitos de E/S, manipulación de cintas y DASD que a menudo están asociados con la resolución y actualización de prefijos.
Cómo funciona: IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resuelve y actualiza los prefijos de la base de datos IMS que están involucrados en las relaciones lógicas de la base de datos IMS. La herramienta realiza este trabajo en dos pasos: IMS Prefix Resolution y IMS Prefix Update. IMS Prefix Resolution crea inmediatamente un conjunto de datos para resolver los punteros de relación lógica que se definen para la base de datos IMS.
Integrado con IMS Index Builder:IMS HP Prefix Resolution también está integrado con IMS Index Builder para resolver punteros de índice secundarios. IMS HP Prefix Resolution utiliza una serie de archivos de trabajo especiales para eliminar E/S y reducir las asignaciones de conjuntos de datos para mejorar el rendimiento de la resolución de prefijos de bases de datos IMS. También crea informes que muestran las actividades realizadas. Estos informes se almacenan en el repositorio de la base de conocimientos de IMS Tools. Visite IMS Index Builder
IMS Prefix Update: IMS Prefix Update actualiza los prefijos de la base de datos IMS afectados por cargas de bases de datos, reorganizaciones de bases de datos o ambas. Puede ejecutarse como un paso independiente o junto con IMS HP Prefix Resolution. También hay un controlador de búfer especial que mejora el rendimiento de IMS Prefix Update. Si la base de datos IMS está registrada en Database Recovery Control (DBRC), el paso IMS Prefix Update emitirá notificaciones de reorganización DBRC para indicar que se actualizaron los prefijos de la base de datos IMS.
Por qué será útil para su operación: IMS HP Prefix Resolution le permite realizar estas tareas de una manera considerablemente más fácil y rápida al simplificar los pasos del proceso y eliminar la necesidad de utilizar recursos específicos. Con estas características avanzadas, IMS HP Prefix Resolution facilita y acelera las tareas de los administradores de bases de datos (DBA) y mejora la disponibilidad de su sistema y recursos humanos.