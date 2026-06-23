IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS proporciona características de copia y recuperación de alta velocidad para la copia de seguridad y recuperación rápidas de conjuntos de datos de bases de datos. Automatiza las operaciones manuales propensas a errores que normalmente se requieren para crear copias de imágenes IMS. Le ayuda a acelerar el tiempo de copia de seguridad y recuperación de la base de datos al admitir tomas rápidas de copias de imágenes y métodos de reinicio.

IMS High Performance Image Copy reduce el tiempo de falta de disponibilidad de los conjuntos de datos de las bases de datos. Las capacidades de operación automatizada desconectan la base de datos antes de tomar una copia de imagen por lotes y la reinicia después del proceso.