IMS High Performance Image Copy for z/OS

Crea recursos de bases de datos de copia de seguridad y recuperación a alta velocidad

Lea la hoja de datos
Un hombre trabajando en una computadora portátil sentado en un escritorio

Descripción general

Características de copia y recuperación de bases de datos de alta velocidad

IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS proporciona características de copia y recuperación de alta velocidad para la copia de seguridad y recuperación rápidas de conjuntos de datos de bases de datos. Automatiza las operaciones manuales propensas a errores que normalmente se requieren para crear copias de imágenes IMS. Le ayuda a acelerar el tiempo de copia de seguridad y recuperación de la base de datos al admitir tomas rápidas de copias de imágenes y métodos de reinicio.

IMS High Performance Image Copy reduce el tiempo de falta de disponibilidad de los conjuntos de datos de las bases de datos. Las capacidades de operación automatizada desconectan la base de datos antes de tomar una copia de imagen por lotes y la reinicia después del proceso.

Características

Funciones

IMS HP Image Copy reduce el tiempo de ejecución al crear copias de imágenes para más de un conjunto de datos de bases de datos. También disminuye el tiempo que una base de datos no está disponible durante la copia y recuperación de imágenes.

Una programadora que señala la pantalla de un dispositivo mientras está sentada con sus compañeros de oficina

IMS HP Image Copy requiere menos trabajo manual para controlar los conjuntos de datos de copia de imágenes de salida mediante una plantilla de nomenclatura. Minimiza las paradas/inicios manuales de las bases de datos con IMS Tools Online System Interface.

Un hombre sentado en un escritorio trabajando en una computadora

Al apilar la salida de la función Image Copy, IMS HP Image Copy disminuye la cantidad de volúmenes de cinta que se utilizan y reduce los costos operativos.

Imagen de monitores en los que se muestran diversos paneles

IMS HP Image Copy almacena los informes en un repositorio gestionado de forma centralizada. Recopila estadísticas de bases de datos y las almacena en un repositorio central para su uso con otras IMS Tools o productos IMS.

Un joven programador informático escribe en una PC de escritorio mientras está sentado en un escritorio en la oficina

Casos de uso

Casos de uso

IBM® IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS crea copias de imagen, que son uno de los recursos clave implicados en la recuperación de bases de datos IMS. Admite varios tipos diferentes de copias de imágenes y soluciones de procesamiento de almacenamiento rápido de replicación tanto de IBM como ajenos a IBM. Se conecta con el procesador de comandos IMS para eliminar la necesidad de detener y resetear la base de datos IMS. Además de copiar imágenes de la base de datos IMS, IMS HP Image Copy permite hacer copias de los conjuntos de datos de las bases de datos IMS.
Copias de imágenes simultáneas y por lotes de IMS

IMS HP Image Copy puede crear copias de imágenes “por lotes” o copias de imágenes “simultáneas”. Se crea una copia de imagen por lotes cuando la base de datos IMS se desconecta con un comando /DBR o /DBD o permanece en línea con el comando IMS DB QUIESCE. Se crea una copia de imagen simultánea mientras la base de datos IMS aún está disponible para su actualización. Una copia de imagen simultánea requiere los conjuntos de datos de registro archivados de IMS para la recuperación, ya que es posible que se hayan producido actualizaciones durante el tiempo en que se creó la copia de imagen.
Soporte para replicación rápida

IMS HP Image Copy admite procesadores de almacenamiento de replicación rápida de IBM, EMC e Hitachi. Con IBM, la herramienta lanza IBM® FlashCopy. Con EMC, las herramientas utilizan el soporte de EMC TimeFinder. Con Hitachi, la herramienta lanza la compatibilidad con FlashCopy proporcionada por el software Hitachi Emulation. Estos procesadores de almacenamiento permiten realizar copias de imágenes rápidamente al gestionar la copia de los datos a nivel del procesador de almacenamiento.
Informes estadísticos

IMS HP Image Copy genera informes de resumen de procesos durante el procesamiento de copia de imágenes. Estos informes mantienen un registro de las copias de imágenes creadas y todos los informes se almacenan en el repositorio IMS Tool Knowledge Base (ITKB) para una visualización centralizada y un análisis histórico.
Creación de copias múltiples de imágenes y gestión flexible

IMS HP Image Copy permite la creación y gestión de múltiples copias de imágenes de la misma base de datos IMS en una sola ejecución. Estas copias se pueden dirigir a diferentes medios o ubicaciones, como disco y cinta, para admitir diversas estrategias de recuperación, pruebas y recuperación ante desastres. La solución se integra con SMS y estándares específicos del sitio para garantizar la coherencia de nombres, retención y catalogación de copias de imágenes, ayudando a las organizaciones a mejorar la resiliencia mientras simplifican la administración de copias de seguridad y los requisitos de cumplimiento.

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