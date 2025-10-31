IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ayuda a convertir las bases de datos IMS Full Function existentes en bases de datos IMS HALDB. Permite a los administradores de bases de datos (DBA) de IMS simular cambios en la configuración de la partición para verificar que sean correctos antes de la implementación. También brinda a los DBA la capacidad de mantener y ajustar las bases de datos de HALDB.

IMS HALDB Toolkit admite la consolidación y división de particiones para adaptarse al crecimiento o reducción de las particiones de bases de datos. IMS HALDB Toolkit está totalmente integrado con otras herramientas de IMS de alto rendimiento para proporcionar capacidades especiales en la gestión de bases de datos IMS HALDB.