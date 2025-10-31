IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gestiona IMS HALDB con herramientas de ajuste, partición e integración

Descripción general

IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ayuda a convertir las bases de datos IMS Full Function existentes en bases de datos IMS HALDB. Permite a los administradores de bases de datos (DBA) de IMS simular cambios en la configuración de la partición para verificar que sean correctos antes de la implementación. También brinda a los DBA la capacidad de mantener y ajustar las bases de datos de HALDB.

IMS HALDB Toolkit admite la consolidación y división de particiones para adaptarse al crecimiento o reducción de las particiones de bases de datos. IMS HALDB Toolkit está totalmente integrado con otras herramientas de IMS de alto rendimiento para proporcionar capacidades especiales en la gestión de bases de datos IMS HALDB.
Convierte bases de datos fácilmente

IMS HALDB Toolkit for z/OS convierte bases de datos IMS Full Function en bases de datos IMS High Availability Large Database en un solo paso.
Simula conversiones y cambios de IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit for z/OS proporciona consolidaciones y divisiones de particiones para verificar la configuración de las particiones.
Gestiona los procedimientos

IMS HALDB Toolkit for z/OS gestiona los procedimientos de mantenimiento de IMS HALDB para optimizar el rendimiento de IMS HALDB y su mantenimiento.
Maneja el control de recuperación de bases de datos IMS (DBRC)

IMS HALDB Toolkit proporciona funciones especiales para tratar con IMS DBRC. 

Características

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS puede ayudar a reducir el tiempo y minimizar las habilidades necesarias para realizar tareas de soporte de aplicaciones. El kit de herramientas proporciona mantenimiento, modelado y análisis de IMS HALDB. También le ayuda a mantener la disponibilidad de datos 24x7. Las funciones de aplicación de los kits de herramientas permiten que las aplicaciones hagan un mejor uso del entorno HALDB. Y sus utilidades de sistema proporcionan capacidades que pueden ayudar a mejorar la capacidad de servicio de HALDB.
Conversión a bases de datos IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit puede migrar una base de datos IMS Full Function a una base de datos IMS HALDB. Primero, puede simular la conversión. Determina la configuración de la partición IMS HALDB que es adecuada para la base de datos IMS Full Function actual. Luego, puede realizar la conversión real de la base de datos IMS Full Function a la base de datos IMS HALDB. Este procedimiento se realiza en un solo paso por lotes. Hay una interfaz ISPF que genera todos los subpasos necesarios en este proceso.
Mantenimiento de bases de datos IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit permite al DBA de IMS consolidar o dividir particiones donde los datos muestran signos de crecimiento o reducción. Para garantizar que la nueva configuración de partición sea correcta, permite que el DBA de IMS simule la nueva partición antes de realizar el cambio en la base de datos IMS HALDB. Luego, permite que el DBA de IMS establezca umbrales específicos para informarle cuándo se requiere mantenimiento para una base de datos IMS HALDB.
Mejorar el rendimiento

IMS HALDB Toolkit mejora el rendimiento de las bases de datos IMS HALDB. Por ejemplo, una vez que se reorganiza una base de datos primaria IMS HALDB, todos los punteros de índice secundario requieren reparación. En IMS, este proceso de reparación se realiza mediante la "autocorrección", lo que significa que el índice se corrige cuando se utiliza por primera vez. Sin embargo, dado que el procedimiento de autocorrección puede afectar el rendimiento durante las horas pico, el kit de herramientas proporciona una utilidad para reparar los índices secundarios.
Conversión de bases de datos

IMS HALDB Toolkit también puede ayudar en la conversión de bases de datos IMS particionadas por el usuario a bases de datos IMS HALDB. Si hay varias bases de datos idénticas con diferentes rangos de claves, el kit de herramientas transforma las bases de datos en bases de datos IMS HALDB y fusiona los datos en una única base de datos IMS HALDB. Esto ayuda a los usuarios que necesitan indexación secundaria, pero que no pueden usarla cuando los datos se dividen en varias bases de datos.
Manejo de IMS Database Recovery Control (DBRC)

IMS HALDB Toolkit proporciona funciones especiales para tratar con IMS DBRC. Por ejemplo, la herramienta permite clonar o replicar las definiciones de IMS HALDB DBRC de un conjunto de datos IMS RECON a otro conjunto de datos IMS RECON. También puede cambiar el nombre del calificador del conjunto de datos de alto nivel durante el proceso de replicación. El kit de herramientas también permite asignar y copiar un conjunto de bases de datos IMS HALDB de producción de un sistema IMS a otro sistema IMS.
