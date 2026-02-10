Detección de amenazas más rápida, rendimiento mejorado y eficiencia potente.
IBM® Storage FlashSystem 5600 es una solución all flash NVMe de nivel básico que proporciona características excepcionales de ciberseguridad, una densidad impresionante y un rendimiento excepcional. Diseñado para clientes con cargas de trabajo pequeñas y mixtas que exigen una combinación de características de rendimiento, escalabilidad y seguridad.
12 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en un gabinete de almacenamiento 1U con componentes de envase totalmente redundantes que evitan un único punto de falla.
La solución inteligente y de optimización automática se gestiona fácilmente, lo que permite a las organizaciones superar los desafíos de almacenamiento a medida que crecen.
Los niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible incluyen compresión y analytics predictivos impulsados por IA.
FlashCore Module 4 (FCM4) monitorea continuamente los datos de cada E/S mediante modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de 1 minuto.1
|Especificaciones
|Capacidad máxima efectiva dentro de un solo gabinete:
- 2.4 PBe (gabinete de 1U)
|Ancho de banda máximo:
- 30 Gb/s
|Conectividad (estándar):
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s
|Cantidad máxima de puertos de E/S:
- 16
Capacidad máxima efectiva en FlashSystem Grid:
- 77 PBe
|Memoria:
- 256 GB
- 512 GB
|Conectividad: (opcional)
- FC o NVMe/FC de 64 Gb/s
- FC o NVMe/FC de 32 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 100/40 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s
|IOPS máximo (éxito de lectura 4 K)
- 2.6 M
1 La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que este inicia su proceso de cifrado. Este experimento se realizó en un FlashSystem 5200 con 6 FCM con la carga de firmware 4.1. El 5200 tenía cargado el software de nivel GA 8.6.3. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel GA 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.
2 Suponiendo una reducción de datos 5:1