Sea el primero en enterarse

¡Únase a nuestra lista de espera para obtener las últimas actualizaciones sobre IBM® FlashSystem, como anuncios de lanzamiento de productos, seminarios web y mucho más!

Regístrese ahora

IBM Storage FlashSystem 5600

Detección de amenazas más rápida, rendimiento mejorado y eficiencia potente.

Conozca las configuraciones y los precios Experiencia virtual interactiva
Módulo de servidor IBM Storage FlashSystem 5600
webinar
Ilustración de un seminario web con tres personas en pantalla.
Evento virtual en vivo: El futuro del almacenamiento llega en febrero de 2026
La próxima evolución del almacenamiento de IBM está llegando, y está redefiniendo lo que el almacenamiento puede hacer por su empresa: una base más inteligente impulsada por IA para su futuro. Acompáñenos el martes 10 de febrero de 2026 - 9:00 a. m. EST
webinar
Ilustración de un seminario web con tres personas en pantalla.
Resiliencia reinventada: cree una estrategia de resiliencia cibernética impulsada por IA y preparada para el futuro
Los ciberataques se están acelerando. Las regulaciones se están endureciendo. ¿Su estrategia está lista? Vea la repetición.

Almacenamiento de nivel empresarial que crece con usted

IBM® Storage FlashSystem 5600 es una solución all flash NVMe de nivel básico que proporciona características excepcionales de ciberseguridad, una densidad impresionante y un rendimiento excepcional. Diseñado para clientes con cargas de trabajo pequeñas y mixtas que exigen una combinación de características de rendimiento, escalabilidad y seguridad.

 Entre un 40 % y un 90 % menos de costos de almacenamiento con IBM FlashSystem. Lea el informe ESG
Redundancia de alto rendimiento

12 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en un gabinete de almacenamiento 1U con componentes de envase totalmente redundantes que evitan un único punto de falla.
Escalable para entornos de cualquier tamaño

La solución inteligente y de optimización automática se gestiona fácilmente, lo que permite a las organizaciones superar los desafíos de almacenamiento a medida que crecen.
Solución asequible y de alto valor

Los niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible incluyen compresión y analytics predictivos impulsados por IA.
Ciberresiliencia hasta el núcleo

FlashCore Module 4 (FCM4) monitorea continuamente los datos de cada E/S mediante modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de 1 minuto.1
comentarios

Especificaciones

Especificaciones
Capacidad máxima efectiva dentro de un solo gabinete:
- 2.4 PBe (gabinete de 1U)		Ancho de banda máximo:
- 30 Gb/s
 		Conectividad (estándar):
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s		Cantidad máxima de puertos de E/S: 
- 16 

Capacidad máxima efectiva en FlashSystem Grid:
- 77 PBe 		Memoria: 
- 256 GB
- 512 GB		Conectividad: (opcional)
- FC o NVMe/FC de 64 Gb/s
- FC o NVMe/FC de 32 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 100/40 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s		IOPS máximo (éxito de lectura 4 K)
- 2.6 M 

 Aprenda más sobre las opciones de FlashSystem.

Explore los detalles técnicos, las características y los casos de uso de los productos de almacenamiento flash más populares.

Compare los sistemas

Casos de uso

Sustentabilidad del almacenamiento
Invierta en un almacenamiento de datos denso y de bajo consumo que marque la diferencia.
Centro de datos sin intervención
Visualice todos sus datos en un solo lugar y aproveche la organización de datos por niveles impulsada por IA.
Más resiliencia cibernética
Recupere datos de forma rápida y sin interrupciones en caso de un ataque cibernético.
Análisis de datos de almacenamiento
Analytics de almacenamiento más rápido y obtención de insights más rápida utilizando herramientas creadas con analytics de almacenamiento flash.

Vea cuánto podría ahorrar con IBM FlashSystem

Ingrese los detalles de su entorno de almacenamiento para estimar su CTP y los ahorros aproximados que FlashSystem puede ofrecer.

Calcule su ahorro

Recursos

¡Adelántese a las amenazas cibernéticas!
Descubra el nuevo paquete de resiliencia operativa con IBM® FlashSystem, Storage Insights y caché adicional, todo a un precio inmejorable. ¡Descubra más ahora!
Dominar la protección de datos de almacenamiento de bloques e implementar la automatización de datos con IBM FlashSystem
Dominar la protección de datos de almacenamiento de bloques e implementar la automatización de datos con IBM FlashSystem
Aumente la seguridad de sus datos ahora con IBM Power Cyber Vault
Descubra la solución definitiva contra las amenazas actuales. Sea testigo de una demostración de almacenamiento resiliente que puede transformar la postura de seguridad de su organización.
GBSBank: creación de servicios bancarios centrados en el cliente
Lea cómo GBSBank inspira confianza con la ayuda de IBM Storage ultrarresiliente y de alto rendimiento
Siguientes pasos

Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda para configurar un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades comerciales.

 Explore las configuraciones y los precios
Más formas de explorar FlashSystem 5600 Lea la ficha técnica de la cartera IBM FlashSystem Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 y 5200 Explore el producto FlashSystem 5200 Explore los asociados de negocios de IBM con sede en Norteamérica Documentación Soporte Redbook: Mejores prácticas de FlashSystem
Notas de pie de página

La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que este inicia su proceso de cifrado. Este experimento se realizó en un FlashSystem 5200 con 6 FCM con la carga de firmware 4.1. El 5200 tenía cargado el software de nivel GA 8.6.3. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel GA 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.

2 Suponiendo una reducción de datos 5:1