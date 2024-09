Para habilitar su estrategia centrada en el cliente, GBSBank desplegó el almacenamiento IBM® FlashSystem 5200, según lo recomendado por el asociado de negocios de IBM, 4Prime.

“Nuestra decisión final se basó en la confianza”, explica Węgrzynowski. “Hemos estado trabajando con IBM y 4Prime durante más de una década. El equipo de 4Prime ha desempeñado un papel importante en la construcción de nuestra infraestructura de TI, y ha brindado constantemente un nivel muy alto de servicio y soporte. También tenemos experiencia de primera mano sobre la confiabilidad del hardware de IBM y nos sentimos seguros al elegir IBM una vez más”.

GBSBank presentó dos sistemas de almacenamiento IBM FlashSystem 5200 para consolidar sus bases de datos Oracle y sistemas virtualizados, que se ejecutan en servidores IBM® Power Systems con el sistema operativo IBM® AIX y la virtualización VMware. Utilizó la característica de alta disponibilidad de IBM® HyperSwap para establecer un clúster de almacenamiento de doble sitio, lo que permite la replicación de almacenamiento activo-activo. 4Prime también creó scripts personalizados que capturan automáticamente instantáneas de la base de datos de producción principal del banco cada 30 minutos, lo que permite una recuperación rápida y completa en caso de error, pérdida de datos o tiempo de inactividad.

Gracias a una cuidadosa planificación y al estrecho apoyo de 4Prime, GBSBank pudo completar toda la implementación en cuatro meses, al tiempo que garantizaba un acceso ininterrumpido a los datos para los equipos internos y cero interrupciones para los clientes finales.

Węgrzynowski dice: “Esta fue una colaboración fantástica con 4Prime. Nos esforzamos mucho en planificar las distintas fases de la implantación y en probarlo todo a fondo; nuestro equipo también trabajó durante muchos fines de semana para garantizar que la actividad normal del banco no se viera interrumpida. Nuestros esfuerzos dieron sus frutos: no hubo interrupción en el acceso a los datos y no hubo que desconectar los sistemas durante la migración. Todo salió exactamente según lo planeado”.