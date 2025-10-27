IBM Engineering Rhapsody Developer

Un entorno visual basado en modelos para el desarrollo, la validación, las pruebas y la documentación de aplicaciones integradas y en tiempo real

Una persona que usa una computadora portátil con gráficos de analytics de datos proyectados en una pared de vidrio

Descripción general

IBM Engineering Rhapsody Developer es un entorno de desarrollo basado en modelos (MDD) que proporciona soporte para UML, SysML y AUTOSAR, y le brinda la flexibilidad de trabajar en su lenguaje específico de dominio (DSL). 

 Descubra cómo MBSE impulsa la innovación exitosa Servicios de desarrollo de aplicaciones
Beneficios
Obtenga capacidades de abstracción

Defina especificaciones y diseñe gráficamente. Mejore la comunicación entre los equipos y en toda la cadena de suministro mediante normas industriales y anotaciones inequívocas.
Verificar y validar

Obtenga pruebas tempranas y continuas para la especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Proporcione trazabilidad

Muestre cómo y por qué se tomaron decisiones y opciones de diseño a través de los siguientes pasos: requisitos > especificación > diseño > código.

Características

Generación de código
Generación de aplicaciones completamente integradas

IBM Engineering Rhapsody – Developer genera código de aplicación para los lenguajes C, C++, Java y Ada, incluidas vistas arquitectónicas y de comportamiento (como gráficos de estado y diagramas de actividad). Permite importar y visualizar código C, C++, Java, Ada y C# existente como referencia, o seguir desarrollando y sincronizando los cambios en el diseño o el código para mantener ambos sincronizados. También admite la integración de la plataforma Eclipse para un código, modelo y entorno de depuración integrados.
Simulación y pruebas basadas en modelos
Simulación y pruebas basadas en modelos

Utilice las características de animación para obtener ayuda bajo demanda con la depuración a nivel de diseño y eliminar los defectos de forma temprana. Puede automatizar la creación y ejecución de pruebas con el software IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On como parte del cumplimiento de las normas ISO 26262 e IEC 61508. También puede visualizar y analizar requisitos complejos con UML, SysML o lenguajes específicos del dominio (DSL), como AUTOSAR, DDS o MARTE, o crear su propio DSL.
Soporte del ciclo de vida
Se integra dentro de IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Rhapsody – Developer proporciona un entorno de desarrollo visual integrado dentro de los sistemas IBM Engineering Lifecycle Management y la plataforma de ingeniería de software para el desarrollo del ciclo de vida completo del producto. Se integra con productos ELM, como IBM® Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM® Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM® Engineering Workflow Management, IBM® Rational ClearCase y otros, para el desarrollo completo del ciclo de vida del producto.
Atacar la infraestructura de entrenamiento de machine learning (ML)
Crear artefactos que se ajusten a los estándares

IBM Engineering Rhapsody for DoDAF, MODAF y UPDM es un software complementario que le permite crear artefactos que se ajustan al marco del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), al marco arquitectónico del Ministerio de Defensa Británico (MODAF) y al perfil unificado para los estándares DoDAF/MODAF (UPDM).
Una mujer sentada escribiendo en una computadora portátil y un hombre de pie usando una tableta, ambos en una oficina
Trazabilidad de los requisitos

Este software proporciona trazabilidad desde el diseño hasta los requisitos, que le brinda una vista de la información más reciente a través de Rhapsody Design Manager. También genera información sobre requisitos en el código para ayudar a la trazabilidad en la implementación final para el cumplimiento de las normas de seguridad, y proporciona un solucionador de restricciones paramétricas para diagramas paramétricos SysML. Incluye análisis de comprobación de modelos estáticos, lo que ayuda a mejorar la coherencia y la integridad del modelo.
Grupo de programadores que hablan sobre un nuevo proyecto, mirando la pantalla de la computadora.
Colaboración en equipo

Puede responder a los cambios de manera ágil manteniendo la coherencia para diferentes entornos. Puede compartir y revisar diseños con su equipo extendido. El explorador de modelos avanzado ayuda a los ingenieros a ordenar, organizar y editar modelos. Las comparaciones gráficas de modelos y la fusión de elementos del modelo ayudan a los equipos a trabajar en paralelo. Una guía del usuario acorta el tiempo de capacitación y proporciona instrucciones paso a paso sobre la aplicación de Rhapsody para ingeniería de sistemas, desarrollo de software integrado y pruebas.
Generación de código
Generación de aplicaciones completamente integradas

IBM Engineering Rhapsody – Developer genera código de aplicación para los lenguajes C, C++, Java y Ada, incluidas vistas arquitectónicas y de comportamiento (como gráficos de estado y diagramas de actividad). Permite importar y visualizar código C, C++, Java, Ada y C# existente como referencia, o seguir desarrollando y sincronizando los cambios en el diseño o el código para mantener ambos sincronizados. También admite la integración de la plataforma Eclipse para un código, modelo y entorno de depuración integrados.
Simulación y pruebas basadas en modelos
Simulación y pruebas basadas en modelos

Utilice las características de animación para obtener ayuda bajo demanda con la depuración a nivel de diseño y eliminar los defectos de forma temprana. Puede automatizar la creación y ejecución de pruebas con el software IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On como parte del cumplimiento de las normas ISO 26262 e IEC 61508. También puede visualizar y analizar requisitos complejos con UML, SysML o lenguajes específicos del dominio (DSL), como AUTOSAR, DDS o MARTE, o crear su propio DSL.
Soporte del ciclo de vida
Se integra dentro de IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Rhapsody – Developer proporciona un entorno de desarrollo visual integrado dentro de los sistemas IBM Engineering Lifecycle Management y la plataforma de ingeniería de software para el desarrollo del ciclo de vida completo del producto. Se integra con productos ELM, como IBM® Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM® Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM® Engineering Workflow Management, IBM® Rational ClearCase y otros, para el desarrollo completo del ciclo de vida del producto.
Atacar la infraestructura de entrenamiento de machine learning (ML)
Crear artefactos que se ajusten a los estándares

IBM Engineering Rhapsody for DoDAF, MODAF y UPDM es un software complementario que le permite crear artefactos que se ajustan al marco del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), al marco arquitectónico del Ministerio de Defensa Británico (MODAF) y al perfil unificado para los estándares DoDAF/MODAF (UPDM).
Una mujer sentada escribiendo en una computadora portátil y un hombre de pie usando una tableta, ambos en una oficina
Trazabilidad de los requisitos

Este software proporciona trazabilidad desde el diseño hasta los requisitos, que le brinda una vista de la información más reciente a través de Rhapsody Design Manager. También genera información sobre requisitos en el código para ayudar a la trazabilidad en la implementación final para el cumplimiento de las normas de seguridad, y proporciona un solucionador de restricciones paramétricas para diagramas paramétricos SysML. Incluye análisis de comprobación de modelos estáticos, lo que ayuda a mejorar la coherencia y la integridad del modelo.
Grupo de programadores que hablan sobre un nuevo proyecto, mirando la pantalla de la computadora.
Colaboración en equipo

Puede responder a los cambios de manera ágil manteniendo la coherencia para diferentes entornos. Puede compartir y revisar diseños con su equipo extendido. El explorador de modelos avanzado ayuda a los ingenieros a ordenar, organizar y editar modelos. Las comparaciones gráficas de modelos y la fusión de elementos del modelo ayudan a los equipos a trabajar en paralelo. Una guía del usuario acorta el tiempo de capacitación y proporciona instrucciones paso a paso sobre la aplicación de Rhapsody para ingeniería de sistemas, desarrollo de software integrado y pruebas.

Comparación de opciones

Arquitecto para ingenieros de sistemas

Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo costo que le permite analizar y elaborar requisitos, hacer compensaciones de arquitectura y documentar diseños.

 Diseñador

Todas las capacidades de Architect for Systems Engineers, además le permite crear prototipos, simular y ejecutar diseños para una validación temprana.

 Arquitecto para software

Un entorno de ingeniería de software integrado de bajo costo para la elaboración de arquitectura gráfica de aplicaciones C o Java por medio de UML o AUTOSAR.

 Desarrollador

Un entorno de ingeniería de software ágil, integrado y en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).

Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse
Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB
Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en ingeniería de sistemas Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en ingeniería de sistemas Incluye AUTOSAR System Authoring Incluye código AUTOSAR System Authoring y AUTOSAR RTE
Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM
Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para prototipos o simulaciones Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++ Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++
Incluye código de ingeniería inversa Incluye código de ingeniería inversa
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para prototipos o simulaciones
Incluye la generación completa de código de aplicación (incluidos los gráficos de estado) y la integración con IDE incluido
Utiliza artefactos de compilación de generación, marco de ejecución en tiempo real, desarrollo Ada y compatibilidad con Linux

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 
Dé el siguiente paso

Dé los primeros pasos con una prueba gratuita o agende una reunión con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Engineering Rhapsody.

 Empiece tu prueba gratuita