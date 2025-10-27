Un entorno visual basado en modelos para el desarrollo, la validación, las pruebas y la documentación de aplicaciones integradas y en tiempo real
IBM Engineering Rhapsody Developer es un entorno de desarrollo basado en modelos (MDD) que proporciona soporte para UML, SysML y AUTOSAR, y le brinda la flexibilidad de trabajar en su lenguaje específico de dominio (DSL).
Defina especificaciones y diseñe gráficamente. Mejore la comunicación entre los equipos y en toda la cadena de suministro mediante normas industriales y anotaciones inequívocas.
Obtenga pruebas tempranas y continuas para la especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Muestre cómo y por qué se tomaron decisiones y opciones de diseño a través de los siguientes pasos: requisitos > especificación > diseño > código.
Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo costo que le permite analizar y elaborar requisitos, hacer compensaciones de arquitectura y documentar diseños.
Todas las capacidades de Architect for Systems Engineers, además le permite crear prototipos, simular y ejecutar diseños para una validación temprana.
Un entorno de ingeniería de software integrado de bajo costo para la elaboración de arquitectura gráfica de aplicaciones C o Java por medio de UML o AUTOSAR.
Un entorno de ingeniería de software ágil, integrado y en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).
