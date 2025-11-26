IBM Engineering Rhapsody Designer

Proporciona un entorno de desarrollo de ingeniería de sistemas colaborativo y basado en modelos para mejorar productos

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Descripción general
 

IBM Engineering Rhapsody Designer utiliza Systems Modeling Language (SysML) y Unified Modeling Language (UML), todo dentro de un entorno MBSE (Ingeniería de sistemas basada en modelos). Le ayuda a adaptarse a los requisitos cambiantes de los clientes, mejora la productividad y reduce el tiempo de comercialización con validación y funciones avanzadas de simulación.

 Descubra cómo MBSE impulsa la innovación Servicios de desarrollo de aplicaciones
Obtenga capacidades de abstracción

Defina especificaciones y diseñe gráficamente. Mejore la comunicación entre los equipos y en toda la cadena de suministro mediante normas industriales y anotaciones inequívocas.
Verificar y validar

Obtenga pruebas tempranas y continuas para la especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Proporcione trazabilidad

Muestre cómo y por qué se tomaron las decisiones de diseño y se hicieron las concesiones a través de los siguientes pasos: requisitos > especificación > diseño > código
Tiempo de llegada al mercado más rápido

Las capacidades de simulación y modelado ejecutable permiten la validación temprana de los diseños, minimizando la repetición del trabajo y acelerando el proceso general de desarrollo.

Características

Primer plano de un especialista de oficina profesional que trabaja en una computadora de escritorio en una moderna sala de control de monitoreo tecnológico con pantallas digitales.
Simulación y ejecución de modelos para validar el comportamiento del sistema

IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers ayuda a eliminar defectos en los modelos mediante el uso de funciones de animación para la depuración a nivel de diseño. Depure el diseño con un mayor nivel de abstracción con el soporte de animación. También puede ver estados activos resaltados en gráficos de estado mediante la inyección de eventos, llamadas a operaciones y los diferentes pasos del modelo. Facilita el análisis del estudio comercial y los cambios de arquitectura mediante la utilización del solucionador de restricciones paramétricas para los diagramas paramétricos SysML.
Un equipo de programadores de TI trabaja en computadoras de escritorio en una sala de control de un centro de datos.
Análisis de requisitos y trazabilidad para simplificar el diseño

Puede visualizar requisitos complejos y mantener la coherencia del diseño con SysML y el modelado UML. El software le permite almacenar los requisitos en elementos de diseño y casos de prueba, proporcionando información de trazabilidad dentro del modelo. Admite la trazabilidad completa de los requisitos hacia y desde el diseño, lo que le permite ver de qué manera un cambio de requisitos afecta el diseño. Además, incluye análisis de comprobación de modelos estáticos, lo que ayuda a mejorar la coherencia y la integridad de los modelos.
Una mujer freelance escribe instrucciones de IA en computadora de escritorio por la noche.
Colaboración en equipo para compartir y revisar los diseños

Rhapsody — Designer for Systems Engineers le ayuda a gestionar la complejidad de desarrollar diseños coherentes en diferentes entornos al permitirle compartir y revisar diseños con el equipo ampliado. Integra funciones de diseño y desarrollo en un entorno unido y cuenta con un navegador de modelos avanzado para ordenar, organizar y editar los modelos con rapidez. El software también incluye comparaciones gráficas de modelos y la fusión de elementos del modelo para permitir que los equipos trabajen en paralelo.
Un joven ingeniero de TI decodifica datos mientras está sentado frente a monitores de computadora y mira la pantalla de uno de ellos
Desarrollo visual para capturar diseños gráficamente

Con este software, podrá visualizar requisitos complejos con UML, SysML AUTOSAR, Modeling and Analysis of Real-Time Embedded systems (MARTE) o DDS. IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Designer for Systems Engineers admite DSL para crear diagramas y elementos de diagrama únicos. También mejora la coherencia del diseño con el análisis estático de comprobación de modelos.
Equipo de tres jóvenes ingenieros de software que utilizan computadoras para debatir sobre un proyecto tecnológico en una oficina industrial moderna.
Integración con otros productos de IBM ELM

Rhapsody - Designer for Systems Engineers le ayuda a integrarse con otros productos de IBM ELM: Requirements Management DOORS Family, Workflow Management & Rhapsody - Architect for System Engineers. Puede crear artefactos para el Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), el Marco de Arquitectura del Ministerio de Defensa británico (MODAF) y el Perfil Unificado para DoDAF/MODAF (UPDM). Desarrolle paneles gráficos para maquetas visuales de un diseño con el software complementario Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
Primer plano de un especialista de oficina profesional que trabaja en una computadora de escritorio en una moderna sala de control de monitoreo tecnológico con pantallas digitales.
Simulación y ejecución de modelos para validar el comportamiento del sistema

IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers ayuda a eliminar defectos en los modelos mediante el uso de funciones de animación para la depuración a nivel de diseño. Depure el diseño con un mayor nivel de abstracción con el soporte de animación. También puede ver estados activos resaltados en gráficos de estado mediante la inyección de eventos, llamadas a operaciones y los diferentes pasos del modelo. Facilita el análisis del estudio comercial y los cambios de arquitectura mediante la utilización del solucionador de restricciones paramétricas para los diagramas paramétricos SysML.
Un equipo de programadores de TI trabaja en computadoras de escritorio en una sala de control de un centro de datos.
Análisis de requisitos y trazabilidad para simplificar el diseño

Puede visualizar requisitos complejos y mantener la coherencia del diseño con SysML y el modelado UML. El software le permite almacenar los requisitos en elementos de diseño y casos de prueba, proporcionando información de trazabilidad dentro del modelo. Admite la trazabilidad completa de los requisitos hacia y desde el diseño, lo que le permite ver de qué manera un cambio de requisitos afecta el diseño. Además, incluye análisis de comprobación de modelos estáticos, lo que ayuda a mejorar la coherencia y la integridad de los modelos.
Una mujer freelance escribe instrucciones de IA en computadora de escritorio por la noche.
Colaboración en equipo para compartir y revisar los diseños

Rhapsody — Designer for Systems Engineers le ayuda a gestionar la complejidad de desarrollar diseños coherentes en diferentes entornos al permitirle compartir y revisar diseños con el equipo ampliado. Integra funciones de diseño y desarrollo en un entorno unido y cuenta con un navegador de modelos avanzado para ordenar, organizar y editar los modelos con rapidez. El software también incluye comparaciones gráficas de modelos y la fusión de elementos del modelo para permitir que los equipos trabajen en paralelo.
Un joven ingeniero de TI decodifica datos mientras está sentado frente a monitores de computadora y mira la pantalla de uno de ellos
Desarrollo visual para capturar diseños gráficamente

Con este software, podrá visualizar requisitos complejos con UML, SysML AUTOSAR, Modeling and Analysis of Real-Time Embedded systems (MARTE) o DDS. IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Designer for Systems Engineers admite DSL para crear diagramas y elementos de diagrama únicos. También mejora la coherencia del diseño con el análisis estático de comprobación de modelos.
Equipo de tres jóvenes ingenieros de software que utilizan computadoras para debatir sobre un proyecto tecnológico en una oficina industrial moderna.
Integración con otros productos de IBM ELM

Rhapsody - Designer for Systems Engineers le ayuda a integrarse con otros productos de IBM ELM: Requirements Management DOORS Family, Workflow Management & Rhapsody - Architect for System Engineers. Puede crear artefactos para el Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), el Marco de Arquitectura del Ministerio de Defensa británico (MODAF) y el Perfil Unificado para DoDAF/MODAF (UPDM). Desarrolle paneles gráficos para maquetas visuales de un diseño con el software complementario Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 

Comparación de opciones

Arquitecto para ingenieros de sistemas

Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo costo que le permite analizar y elaborar requisitos, hacer compensaciones de arquitectura y documentar diseños.

 Diseñador

Todas las capacidades de Architect for Systems Engineers, además le permite crear prototipos, simular y ejecutar diseños para una validación temprana.

 Arquitecto para software

Un entorno de ingeniería de software integrado de bajo costo para la elaboración de arquitectura gráfica de aplicaciones C o Java por medio de UML o AUTOSAR.

 Desarrollador

Un entorno de ingeniería de software ágil, integrado y en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).

Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse
Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, y generación de documentos y de documentos personalizable con PUB
Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en ingeniería de sistemas Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en ingeniería de sistemas Incluye AUTOSAR System Authoring Incluye código AUTOSAR System Authoring y AUTOSAR RTE
Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM
Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales Opciones de licencias disponibles para usuarios permanentes y a plazo, flotantes e individuales
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para prototipos o simulaciones Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++ Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++
Incluye código de ingeniería inversa Incluye código de ingeniería inversa
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para prototipos o simulaciones
Incluye la generación completa de código de aplicación (incluidos los gráficos de estado) y la integración con IDE incluido
Utiliza artefactos de compilación de generación, marco de ejecución en tiempo real, desarrollo Ada y compatibilidad con Linux

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 
Dé el siguiente paso

Dé los primeros pasos con una prueba gratuita o agende una reunión con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Engineering Rhapsody.

 Empiece tu prueba gratuita
Más formas de explorar Servicios de consultoría en desarrollo de aplicaciones en la nube