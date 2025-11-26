Proporciona un entorno de desarrollo de ingeniería de sistemas colaborativo y basado en modelos para mejorar productos
IBM Engineering Rhapsody Designer utiliza Systems Modeling Language (SysML) y Unified Modeling Language (UML), todo dentro de un entorno MBSE (Ingeniería de sistemas basada en modelos). Le ayuda a adaptarse a los requisitos cambiantes de los clientes, mejora la productividad y reduce el tiempo de comercialización con validación y funciones avanzadas de simulación.
Defina especificaciones y diseñe gráficamente. Mejore la comunicación entre los equipos y en toda la cadena de suministro mediante normas industriales y anotaciones inequívocas.
Obtenga pruebas tempranas y continuas para la especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Muestre cómo y por qué se tomaron las decisiones de diseño y se hicieron las concesiones a través de los siguientes pasos: requisitos > especificación > diseño > código
Las capacidades de simulación y modelado ejecutable permiten la validación temprana de los diseños, minimizando la repetición del trabajo y acelerando el proceso general de desarrollo.
Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo costo que le permite analizar y elaborar requisitos, hacer compensaciones de arquitectura y documentar diseños.
Todas las capacidades de Architect for Systems Engineers, además le permite crear prototipos, simular y ejecutar diseños para una validación temprana.
Un entorno de ingeniería de software integrado de bajo costo para la elaboración de arquitectura gráfica de aplicaciones C o Java por medio de UML o AUTOSAR.
Un entorno de ingeniería de software ágil, integrado y en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).
Dé los primeros pasos con una prueba gratuita o agende una reunión con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Engineering Rhapsody.