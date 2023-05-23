Revise las opciones de producto de IBM Automation Decision Services y encuentre el plan de precios que más le convenga.
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Automation Decision Services (Universal Base Image)
Ejecución de decisiones
Servidor de transacciones, contenedores autónomos en Kubernetes, microservicios sin servidor
Decisiones como servicios web
Modelo de licencia
Suscripción mensual perpetua
Métricas de cargos
Ejecuciones mensuales de decisiones (se cobra por paquete de 10.000 decisiones mensuales), licencia de establecimiento (sitio)
Opciones de integración
Soporte
Soporte de IBM 24x7
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Automation Decision Services en Cloud Pak for Business Automation
Ejecución de decisiones
Servidor de transacciones, contenedores autónomos, microservicios sin servidor en Red Hat OpenShift
Decisiones como servicios web
Modelo de licencia
Suscripción mensual perpetua
Métricas de cargos
Por núcleo de procesador virtual para producción o no producción
Opciones de integración
Preintegrado con otras tecnologías de automatización como flujo de trabajo, aplicaciones, contenido, captura y RPA
Soporte
Soporte de IBM 24x7