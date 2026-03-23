Impulsada por IA. Adaptativa. Diseñado para administradores de bases de datos que desean menos extinción de incendios y más control
IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola impulsada por IA que potencia la base de datos autónoma Db2 con sus características agénticas. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo su patrimonio de Db2. Los equipos pueden comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación con recomendaciones óptimas respaldadas por la experiencia de IBM. Esto funciona con una operación autónoma humana en el bucle donde es segura y está gobernada, lo que permite a los equipos adoptar la autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en todos los entornos de producción.
Creado para la confianza empresarial, Db2 Genius Hub reduce los gastos generales manuales y cambia a los equipos de la extinción de incendios reactiva a la gestión proactiva, lo que ayuda a mejorar el tiempo de actividad y reducir el riesgo de tiempo de inactividad.
Reducción del 25% en los costos de gestión
Automatice tareas críticas, como el ajuste y la aplicación de parches. Cada acción es observable y reversible, lo que garantiza la autonomía operativa sin sacrificar el control.
Actividades:
Reducción del 30% en la intervención manual
Monitoree continuamente los patrones de uso, detectando anomalías de manera temprana. Esto reduce la probabilidad de incidentes de SEV-1 y garantiza que el trabajo planificado tenga prioridad sobre la extinción de incendios.
Actividades:
Reducción del 30% en el tiempo hasta la resolución
Cuando surgen problemas, explica qué cambió, por qué importa y cómo dirigirlo, ahorrando horas de análisis de la causa principal. Cada recomendación es auditable, lo que ayuda a generar confianza.
Actividades:
Lea a los expertos de IBM, aprenda de las experiencias de otros usuarios de Db2 y aproveche la oportunidad para compartir sus propias mejores prácticas.