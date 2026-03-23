Db2 Genius Hub: impulsar la experiencia autónoma

Impulsada por IA. Adaptativa. Diseñado para administradores de bases de datos que desean menos extinción de incendios y más control

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Captura de pantalla de la interfaz del producto Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
Acompáñenos en la ciudad de Nueva York para echar un primer vistazo a la experiencia de base de datos autónoma Db2 con Db2 Genius Hub.
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Descripción general

IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola impulsada por IA que potencia la base de datos autónoma Db2 con sus características agénticas. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo su patrimonio de Db2. Los equipos pueden comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación con recomendaciones óptimas respaldadas por la experiencia de IBM. Esto funciona con una operación autónoma humana en el bucle donde es segura y está gobernada, lo que permite a los equipos adoptar la autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en todos los entornos de producción.

Creado para la confianza empresarial, Db2 Genius Hub reduce los gastos generales manuales y cambia a los equipos de la extinción de incendios reactiva a la gestión proactiva, lo que ayuda a mejorar el tiempo de actividad y reducir el riesgo de tiempo de inactividad.

noticias
Ilustración de un formulario en papel dentro de un círculo incompleto
Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era agéntica
La experiencia de base de datos autónoma de Db2 está revolucionando las operaciones de Db2 impulsadas por el recién lanzado IBM Db2 Genius Hub
Características
Mantenimiento agéntico

Reducción del 25% en los costos de gestión

Automatice tareas críticas, como el ajuste y la aplicación de parches. Cada acción es observable y reversible, lo que garantiza la autonomía operativa sin sacrificar el control.

Actividades:

  • Instalación y actualizaciones de motores
  • Optimización del rendimiento de la base de datos
  • Comprobación de estado
  • Preparación para copias de seguridad y recuperación (próximamente)
  • Controles de integridad y limpieza (próximamente)
Curación agéntica

Reducción del 30% en la intervención manual

Monitoree continuamente los patrones de uso, detectando anomalías de manera temprana. Esto reduce la probabilidad de incidentes de SEV-1 y garantiza que el trabajo planificado tenga prioridad sobre la extinción de incendios.

Actividades:

  • Detección y resolución de anomalías ver demostración
  • Resolución de problemas de bloqueo
  • Resolución de desbordamiento de consultas
  • Resolución de colas de carga de trabajo
Respuesta agéntica

Reducción del 30% en el tiempo hasta la resolución

Cuando surgen problemas, explica qué cambió, por qué importa y cómo dirigirlo, ahorrando horas de análisis de la causa principal. Cada recomendación es auditable, lo que ayuda a generar confianza.

Actividades:

  • Determinación de problemas de rendimiento
  • Análisis de cambios para la gestión de incidentes ver demostración
  • Telemetría conversacional ver demostración
  • Investigación profunda con razonamiento de varios pasos
  • Informe de resumen de incidentes
  • Log Analysis para la determinación de problemas avanzada

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