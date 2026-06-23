Las empresas dependen cada vez más de los datos en tiempo real para impulsar la IA, los analytics, la automatización y las experiencias digitales. IBM Z sigue siendo la base de confianza para las transacciones más críticas del mundo, lo que genera oportunidades para extender los datos empresariales confiables a las arquitecturas modernas impulsadas por eventos.​

IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent (una empresa de IBM), transformando los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real que impulsan casos de uso, como alertas oportunas en servicios financieros, detección instantánea de fraude y gestión proactiva de interrupciones en el transporte, mejorando la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.