IBM Data Gate for Confluent​

Transmisión de transacciones confiables de IBM Z en tiempo real para impulsar la IA, los analytics, la automatización y las aplicaciones modernas orientadas a eventos

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Data Gate for Confluent
Patrón geométrico abstracto de círculos y semicírculos azules y azulados dispuestos en una cuadrícula sobre un fondo claro
Anuncio: IBM Data Gate for Confluent: Convertir los datos de Z en acción en tiempo real​
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Descripción general

Las empresas dependen cada vez más de los datos en tiempo real para impulsar la IA, los analytics, la automatización y las experiencias digitales. IBM Z sigue siendo la base de confianza para las transacciones más críticas del mundo, lo que genera oportunidades para extender los datos empresariales confiables a las arquitecturas modernas impulsadas por eventos.​

IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent (una empresa de IBM), transformando los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real que impulsan casos de uso, como alertas oportunas en servicios financieros, detección instantánea de fraude y gestión proactiva de interrupciones en el transporte, mejorando la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.

Leer el resumen de la solución

Casos de uso

Creado para escenarios del mundo real

Las decisiones en tiempo real son críticas en las industrias. IBM Data Gate for Confluent transforma las transacciones seguras de Db2 for z/OS en transmisiones de eventos en tiempo real, lo que permite el uso de IA, analytics, automatización y aplicaciones modernas basadas en eventos.
Transmisión de eventos en tiempo real
Transmita datos Z confiables en toda la empresa.
 IA y analytics basados en eventos

Habilite la IA y la automatización con datos operativos en vivo.

 Integración empresarial y gobernanza

Ofrezca datos en movimiento gobernados en entornos híbridos.
Finanzas/banca

- Envíe alertas en tiempo real para la actividad notable de la cuenta​ - Transmita eventos de transacciones a sistemas de detección de fraude​ - Habilite servicios de notificación al cliente en tiempo real
Transporte

- Transmita eventos operativos para flujos de trabajo de reubicación de pasajeros​ - Detecte interrupciones y active respuestas automatizadas en tiempo real​ - Mejore la experiencia del cliente durante retrasos o cancelaciones
Seguros

- Active flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones en tiempo real​ - Habilite notificaciones de eventos instantáneas sobre políticas y eventos de riesgo.​ - Transmita eventos operativos a sistemas de evaluación impulsados por IA
Venta minorista

- Transmita actualizaciones de inventario y pedidos a través de canales digitales​ - Habilite promociones en tiempo real y motores de recomendación​ - Admita sistemas de pago y cumplimiento de baja latencia
Atención médica

- Habilite el procesamiento de datos operativos y de pacientes en tiempo real​ - Transmita eventos a los sistemas de monitoreo y analytics​ - Apoye la continuidad operativa para flujos de trabajo críticos de atención médica
Gobierno

- Transmita eventos de servicio ciudadano entre departamentos​ - Mejore la capacidad de respuesta de los beneficios y los sistemas fiscales​ - Habilite la visibilidad y la gobernanza operativas en tiempo real
Otras industrias

- Habilite iniciativas de modernización basadas en eventos​ - Admita arquitecturas de nube híbrida y microservicios​ - Acelere la adopción de la IA empresarial con datos en vivo y confiables

¿Por qué IBM Data Gate for Confluent?​

Integración nativa entre IBM Z y Confluent

Integración diseñada específicamente para transmitir datos transaccionales de Db2 for z/OS directamente a entornos de Confluent mediante tecnología de IBM.
Datos en tiempo real negocio impulsado por IA y eventos

Transforme las transacciones de Db2 en eventos de Kafka que pueden ser consumidos por aplicaciones modernas, plataformas de analytics y flujos de trabajo de automatización.
Arquitectura de transmisión abierta e interoperable

Aprovecha los formatos de eventos abiertos de Debezium y los estándares de Kafka para integrarse perfectamente en la nube híbrida, analytics y ecosistemas de aplicación.
De nivel empresarial escalabilidad y Confiabilidad

Diseñado para cargas de trabajo de misión crítica con replicación consciente de las transacciones, sincronización de baja latencia y distribución escalable de eventos.

Características

Capacidades técnicas clave

Integración nativa de Kakfa y Confluent
  • Conector de origen Kafka Connect para Confluent Platform
  • Transmisión de eventos de cambio compatibles con Debezium
  • Compatibilidad con la serialización de eventos en Avro y JSON
  • Integración fluida con ecosistemas basados en Kafka

 
Db2 de nivel empresarial para Sincronización de z/OS
  • Tecnología IBM Data Gate para replicación continua
  • Captura de cambios con reconocimiento de transacciones
  • Sincronización de datos eficiente de baja latencia
  • Diseñado para entornos empresariales de gran volumen

 
De nivel empresarial Gobernanza y seguridad
  • Conectividad cifrada con TLS
  • Autenticación de usuarios y controles de acceso
  • Publicación de esquemas en Confluent Schema Registry
  • Apoyo a las iniciativas de gobernanza y linaje
Replicación flexible patrones
  • Carga inicial de la tabla y replicación continua de CDC
  • Captura de datos de cambios basada en registros
  • Múltiples patrones de despliegue y consumo
  • Compatibilidad con arquitecturas híbridas y distribuidas

Cómo esta solución aporta valor

Desbloquee insights empresariales en tiempo real

Transmita datos transaccionales confiables de Db2 de forma continua para potenciar los analytics, la detección de fraudes, los paneles y la toma de decisiones operativas en tiempo real.
Acelere las iniciativas de IA y modernización

Habilite los pipelines de trabajo de automatización, los flujos de trabajo de IA y las aplicaciones modernas con datos operativos en tiempo real de Db2 for z/OS.
Simplifique la distribución de datos empresariales

Publique datos una vez y habilite múltiples consumidores descendentes en plataformas de analytics, microservicios, aplicaciones Kafka y entornos de nube híbrida.
Reduzca la complejidad y la latencia de la integración

Reemplace los pipelines por lotes personalizados y las integraciones punto a punto con arquitecturas de transmisión escalables y basadas en eventos que mejoran la agilidad y reducen la sobrecarga operativa.
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