Transmisión de transacciones confiables de IBM Z en tiempo real para impulsar la IA, los analytics, la automatización y las aplicaciones modernas orientadas a eventos
Las empresas dependen cada vez más de los datos en tiempo real para impulsar la IA, los analytics, la automatización y las experiencias digitales. IBM Z sigue siendo la base de confianza para las transacciones más críticas del mundo, lo que genera oportunidades para extender los datos empresariales confiables a las arquitecturas modernas impulsadas por eventos.
IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent (una empresa de IBM), transformando los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real que impulsan casos de uso, como alertas oportunas en servicios financieros, detección instantánea de fraude y gestión proactiva de interrupciones en el transporte, mejorando la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.
Creado para escenarios del mundo real
Las decisiones en tiempo real son críticas en las industrias. IBM Data Gate for Confluent transforma las transacciones seguras de Db2 for z/OS en transmisiones de eventos en tiempo real, lo que permite el uso de IA, analytics, automatización y aplicaciones modernas basadas en eventos.
Habilite la IA y la automatización con datos operativos en vivo.
Ofrezca datos en movimiento gobernados en entornos híbridos.
- Envíe alertas en tiempo real para la actividad notable de la cuenta - Transmita eventos de transacciones a sistemas de detección de fraude - Habilite servicios de notificación al cliente en tiempo real
- Transmita eventos operativos para flujos de trabajo de reubicación de pasajeros - Detecte interrupciones y active respuestas automatizadas en tiempo real - Mejore la experiencia del cliente durante retrasos o cancelaciones
- Active flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones en tiempo real - Habilite notificaciones de eventos instantáneas sobre políticas y eventos de riesgo. - Transmita eventos operativos a sistemas de evaluación impulsados por IA
- Transmita actualizaciones de inventario y pedidos a través de canales digitales - Habilite promociones en tiempo real y motores de recomendación - Admita sistemas de pago y cumplimiento de baja latencia
- Habilite el procesamiento de datos operativos y de pacientes en tiempo real - Transmita eventos a los sistemas de monitoreo y analytics - Apoye la continuidad operativa para flujos de trabajo críticos de atención médica
- Transmita eventos de servicio ciudadano entre departamentos - Mejore la capacidad de respuesta de los beneficios y los sistemas fiscales - Habilite la visibilidad y la gobernanza operativas en tiempo real
Integración diseñada específicamente para transmitir datos transaccionales de Db2 for z/OS directamente a entornos de Confluent mediante tecnología de IBM.
Transforme las transacciones de Db2 en eventos de Kafka que pueden ser consumidos por aplicaciones modernas, plataformas de analytics y flujos de trabajo de automatización.
Aprovecha los formatos de eventos abiertos de Debezium y los estándares de Kafka para integrarse perfectamente en la nube híbrida, analytics y ecosistemas de aplicación.
Diseñado para cargas de trabajo de misión crítica con replicación consciente de las transacciones, sincronización de baja latencia y distribución escalable de eventos.
Capacidades técnicas clave
Transmita datos transaccionales confiables de Db2 de forma continua para potenciar los analytics, la detección de fraudes, los paneles y la toma de decisiones operativas en tiempo real.
Habilite los pipelines de trabajo de automatización, los flujos de trabajo de IA y las aplicaciones modernas con datos operativos en tiempo real de Db2 for z/OS.
Publique datos una vez y habilite múltiples consumidores descendentes en plataformas de analytics, microservicios, aplicaciones Kafka y entornos de nube híbrida.
Reemplace los pipelines por lotes personalizados y las integraciones punto a punto con arquitecturas de transmisión escalables y basadas en eventos que mejoran la agilidad y reducen la sobrecarga operativa.
Explore la documentación del producto para obtener insights sobre configuraciones óptimas y mejores prácticas.
Conéctese, colabore y aprenda con una comunidad de expertos para explorar las novedades en Data Gate for Confluent.