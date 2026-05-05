IBM Data Gate for Confluent: convertir los datos de Z en acciones en tiempo real

Convertir los datos de IBM Z en un flujo continuo y en tiempo real a escala para impulsar la IA y el crecimiento empresarial.
Nos complace presentar IBM Data Gate for Confluent, una nueva capacidad que lleva los datos de IBM Z al centro de la base de datos moderna y en tiempo real que impulsa la IA empresarial.
Los sistemas IBM z continúan ejecutando cargas de trabajo transaccionales de misión crítica para muchas de las organizaciones más grandes del mundo, generando un flujo de datos vasto y de gran valor. Sin embargo, en muchas empresas, estos datos permanecen bloqueados dentro de los sistemas Z, a menudo entregados a través de procesos por lotes que limitan su capacidad para generar insights oportunos y automatización inteligente.
Al mismo tiempo, las organizaciones están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Como parte de la reciente adquisición de Confluent por parte de IBM, estamos avanzando en nuestra visión de hacer que los datos en tiempo real, confiables y de flujo continuo sean la base de la IA empresarial y las aplicaciones inteligentes.
IBM Data Gate for Confluent está diseñado para hacer frente a este reto al integrar los datos de IBM Z en la estructura de datos en tiempo real que impulsa las aplicaciones modernas, el analytics y la IA.
IBM Data Gate para Confluent permite a las organizaciones transmitir los cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent, transformando los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real que impulsan casos de uso como alertas oportunas en los servicios financieros, detección instantánea de fraude y gestión proactiva de interrupciones en el sector del transporte, lo que mejora la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.
Esta capacidad cubre una brecha crítica en las arquitecturas empresariales. En lugar de depender de extracciones por lotes retrasadas o integraciones personalizadas complejas, las organizaciones ahora pueden hacer que sus datos más confiables estén disponibles al instante en todas las aplicaciones y sistemas.
Creada de forma nativa para Confluent, la solución se integra perfectamente en los entornos de transmisión existentes, proporcionando una forma estandarizada y escalable de conectar IBM Z con ecosistemas de datos modernos. Al hacerlo, ayuda a las empresas a establecer una base de datos unificada y en tiempo real, en la que las aplicaciones, las API y los sistemas de IA pueden actuar sobre los datos a medida que se generan.
IBM Data Gate for Confluent se crea sobre una arquitectura moderna basada en eventos que permite el movimiento sin problemas de datos de IBM Z a Confluent Platform, la opción de despliegue de nivel empresarial autogestionada de Confluent para entornos on-prem y privados.
En términos generales, la solución captura los cambios de Db2 for z/OS con un método eficiente de captura de datos basado en registros, lo que garantiza un impacto mínimo en las cargas de trabajo principales. IBM Data Gate está optimizado para la eficiencia del mainframe, con hasta el 96 % de su procesamiento elegible para ejecución en motores zIIP, lo que reduce significativamente los costos de CPU mientras mantiene un alto rendimiento. Luego, estos cambios se transmiten a Confluent Platform a través de una integración nativa con Kafka Connect, donde se publican como flujos de eventos estructurados.
Los datos se entregan en formatos de eventos estandarizados, lo que permite que sean consumidos fácilmente por una amplia gama de sistemas posteriores, incluidas plataformas de analytics, microservicios y aplicaciones de IA. Al organizar los datos en flujos de eventos, la arquitectura permite que varios consumidores accedan a los mismos datos en tiempo real sin colocar una carga adicional en el mainframe.
La solución también admite copias instantáneas de datos iniciales y transmisión de cambios continuos, lo que permite a las organizaciones incorporar conjuntos de datos existentes y mantenerlos sincronizados continuamente a medida que se generan nuevos datos.
Al desbloquear el acceso en tiempo real a los datos de IBM Z, IBM Data Gate for Confluent permite una nueva clase de resultados empresariales y tecnológicos.
En términos más generales, esta capacidad permite la transición hacia microservicios basados en eventos, en los que las aplicaciones reaccionan al instante ante los eventos de negocio, en lugar de depender de integraciones estrechamente acopladas. También proporciona una base de datos crítica para los modelos de IA y agentes, garantizando que operen con información actual y confiable en lugar de datos obsoletos.
A medida que las empresas escalan la IA y la automatización, la capacidad de acceder a los datos y actuar sobre ellos en tiempo real definirá el éxito. Con IBM Data Gate for Confluent, los datos de IBM Z ya no se limitan a los sistemas transaccionales, sino que se convierten en parte de un flujo de datos continuo y en tiempo real que impulsa las aplicaciones inteligentes y la toma de decisiones impulsada por IA.
No se trata solo de integración. Se trata de transformar la manera en que las empresas utilizan sus datos más valiosos, convirtiéndolos en un activo dinámico para toda la empresa que impulsa la acción a la velocidad del negocio.
Aprenda más sobre el anuncio de IBM Data Gate for Confluent