IBM Cyber Fraud

IBM Trusteer para el riesgo de dispositivos y sesiones

Trusteer® evalúa continuamente los canales digitales para la integridad del dispositivo y el comportamiento de sesión para identificar y localizar estafas, cuentas mula, intentos de toma de control de cuentas e intentos de toma de control de dispositivos. Realice este análisis antes de que un usuario inicie sesión o que la transacción llegue a sus sistemas principales.

Señales clave: