Una plataforma de inteligencia de fraude con agentes que unifica las señales en todo el ecosistema de fraude para detectar amenazas más rápido, automatizar las investigaciones y mejorar la precisión
Los ataques de fraude evolucionan en minutos. Su respuesta también debe hacerlo.
IBM Cyber Fraud es la capa de inteligencia de fraude que unifica las señales de fraude, AML, seguridad y sistemas operativos para crear un único flujo de trabajo de detección e investigación. Mediante la orquestación impulsada por IA, ayuda a los equipos a investigar más rápido, automatizar acciones rutinarias y mejorar continuamente los resultados de la detección de fraude.
IBM Trusteer para el riesgo de dispositivos y sesiones
Trusteer® evalúa continuamente los canales digitales para la integridad del dispositivo y el comportamiento de sesión para identificar y localizar estafas, cuentas mula, intentos de toma de control de cuentas e intentos de toma de control de dispositivos. Realice este análisis antes de que un usuario inicie sesión o que la transacción llegue a sus sistemas principales.
Señales clave:
IBM Safer Payments para el monitoreo de transacciones
Safer Payments ofrece detección de fraude de pagos en tiempo real con modelos de machine learning que se adaptan a sus patrones de transacciones. Supervisa todos los canales de pago (tarjeta, ACH, transferencias electrónicas y pagos instantáneos) con una toma de decisiones en menos de un milisegundo.
Capacidades clave:
Investigación de fraude impulsada por IA
IBM Cyber Fraud unifica las señales de fraude, pago, identidad y seguridad en un único flujo de trabajo de investigación. Con la orquestación impulsada por IA, correlaciona eventos, muestra insights relevantes, automatiza acciones rutinarias y aprende continuamente de la actividad de los investigadores para mejorar los resultados.
Acelere las investigaciones de fraude para reducir las pérdidas y los costos operativos con la automatización de extremo a extremo impulsada por IA.
Una experiencia unificada en un único panel que reúne los datos de todos los sistemas conectados y permite la interacción mediante lenguaje natural, sin necesidad de cambiar de herramienta.
Entrene al sistema para que aprenda del comportamiento del investigador. Aprende, se adapta y actúa de forma autónoma en casos rutinarios, liberando a los analistas para un trabajo de alto valor.
Cada alerta llega previamente enriquecida con contexto entre sistemas (riesgo del dispositivo, historial de transacciones, señales de identidad e inteligencia de amenazas), todo en una vista única.
La inteligencia unificada de Trusteer, Safer Payments, QRadar® y sistemas de terceros ofrece nuevos insights y acelera la resolución.
La integración impulsada por IA conecta soluciones de IBM y ajenas a IBM sin centralización de datos forzada. Incorpore en días, no en meses.
Un panel que ofrece insights entre sistemas y permite la investigación en lenguaje natural; creado para analistas, no para científicos de datos.
Un agente de investigación adaptable que se ajusta a sus tipologías de fraude, flujos de trabajo y reglas de negocio específicas.
Minimice el uso de datos y elimine el riesgo y la complejidad de mover datos a una sola ubicación.
Construido para integrar. Construido para escalar.
IBM Cyber Fraud ofrece integración nativa con Trusteer y Safer Payments y conectores abiertos a su ecosistema de fraude y seguridad existente. Sin centralización forzada de datos. Sin interrupciones en la migración.
|Integraciones nativas de IBM
|Principios de despliegue
|Trusteer (riesgos de dispositivos y sesiones)
|No es necesario centralizar los datos
|Safer Payments (monitoreo de transacciones)
|Interoperabilidad por diseño
|QRadar (monitoreo de seguridad)
|Ampliación y puesta en marcha rápidas
|FTM (gestión de transacciones financieras)
|Despliegue flexible (nube y on premises)
|MaaS360 (visibilidad de dispositivos y endpoint)
|No se requiere la sustitución completa de la pila existente.
Recursos
Cómo la inteligencia asistida por IA transforma la investigación de fraudes a escala.
Proteja los activos y los datos gestionando y previniendo el fraude antes de que ocurra.
¿Puede la IA detectar fraudes en milisegundos? Martin Keen y Jeff Crume profundizan en cómo un conjunto de modelos de IA combina machine learning predictivo y LLM codificadores para transformar la detección de fraude. Observe cómo los datos estructurados y no estructurados potencian decisiones precisas y en tiempo real.
Ejecute una prueba de concepto y vea cómo IBM Cyber Fraud ayuda a reducir el tiempo de investigación, automatizar las tareas manuales y mejorar los resultados de la detección de fraude. Valide las eficiencias operativas medibles e investigaciones más rápidas con sus propios datos y entorno.