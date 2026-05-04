Presentamos IBM Cyber Fraud: Transformar la investigación de fraudes con IA

A medida que el fraude crece en escala y complejidad, las organizaciones necesitan un nuevo enfoque de investigación. IBM Cyber Fraud aporta inteligencia asistida por IA para ayudar a los equipos a moverse más rápido y actuar con confianza.
En IBM Think 2026, anunciamos una versión preliminar privada para IBM Cyber Fraud, una nueva solución de investigación de fraude asistida por IA diseñada para ayudar a las organizaciones a pasar de investigaciones manuales y fragmentadas a operaciones más rápidas e inteligentes.
A medida que los pagos digitales continúan creciendo, también lo hacen la escala y la sofisticación del fraude. Las instituciones financieras han logrado avances significativos en la detección de fraudes, pero muchas todavía están limitadas por lo que sucede a continuación.
Hoy en día, los equipos de fraude a menudo deben navegar por múltiples sistemas desconectados, recopilar datos manualmente y reunir insights antes de poder tomar una decisión. Este proceso puede tardar días o incluso semanas, lo que retrasa los tiempos de respuesta, aumenta los costos operativos y deja a las organizaciones expuestas a un riesgo continuo.
En IBM, vemos la oportunidad de cambiar esto fundamentalmente. IBM Cyber Fraud integra datos procedentes de sistemas de detección de fraudes, pagos y seguridad en una experiencia de investigación unificada. Al automatizar la recopilación de datos, orquestar los flujos de trabajo y permitir el análisis basado en lenguaje natural, permite a los investigadores centrarse en lo que más importa: tomar decisiones informadas.
En lugar de cambiar entre herramientas y unir manualmente el contexto, los equipos pueden trabajar desde un único espacio de trabajo de investigación, acelerando la resolución y mejorando la congruencia entre casos.
Con IBM Cyber Fraud, las organizaciones pueden reducir el tiempo de investigación hasta en un 90 %1, al tiempo que mejoran la calidad y la coherencia de las decisiones. Las investigaciones más rápidas significan respuesta más rápida. Y una respuesta más rápida significa menos pérdidas por fraude, una mejor experiencia del cliente y un uso más eficiente de los recursos.
Al reducir el esfuerzo manual requerido para recopilar y correlacionar datos, Cyber Fraud permite a los investigadores centrarse en análisis de mayor valor en lugar de tareas repetitivas. Este cambio no solo aumenta la productividad, sino que también ayuda a las organizaciones a escalar de manera más efectiva, manejando volúmenes crecientes de alertas sin un aumento proporcional en el personal.
Igualmente importante, Cyber Fraud está diseñado para funcionar con los entornos existentes. Actúa como una capa de investigación asistida por IA que se integra con los sistemas actuales de gestión de casos y detección de fraude, eliminando la necesidad de costosos enfoques de eliminación y reemplazo.
IBM Cyber Fraud representa el siguiente paso en la evolución de las operaciones de fraude, donde la IA no solo detecta el riesgo, sino que apoya activamente la forma en que las organizaciones lo investigan y responden. Estamos entusiasmados de llevar esta capacidad al mercado y colaborar con los clientes a medida que continuamos dando forma al futuro de la investigación del fraude.
Explore el acceso anticipado a la próxima versión preliminar privada.
1 Según el feedback inicial de los participantes en la versión preliminar