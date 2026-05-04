Presentamos IBM Cyber Fraud: Transformar la investigación de fraudes con IA

A medida que los pagos digitales continúan creciendo, también lo hacen la escala y la sofisticación del fraude. Las instituciones financieras han logrado avances significativos en la detección de fraudes, pero muchas todavía están limitadas por lo que sucede a continuación.

Hoy en día, los equipos de fraude a menudo deben navegar por múltiples sistemas desconectados, recopilar datos manualmente y reunir insights antes de poder tomar una decisión. Este proceso puede tardar días o incluso semanas, lo que retrasa los tiempos de respuesta, aumenta los costos operativos y deja a las organizaciones expuestas a un riesgo continuo.

En IBM, vemos la oportunidad de cambiar esto fundamentalmente. IBM Cyber Fraud integra datos procedentes de sistemas de detección de fraudes, pagos y seguridad en una experiencia de investigación unificada. Al automatizar la recopilación de datos, orquestar los flujos de trabajo y permitir el análisis basado en lenguaje natural, permite a los investigadores centrarse en lo que más importa: tomar decisiones informadas.

En lugar de cambiar entre herramientas y unir manualmente el contexto, los equipos pueden trabajar desde un único espacio de trabajo de investigación, acelerando la resolución y mejorando la congruencia entre casos.