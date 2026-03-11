Avanzamos la computación confidencial y la familia de productos IBM Confidential Computing como parte totalmente integrada del ecosistema Red Hat
Conozca IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions y IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Estos dos potentes productos protegen los datos confidenciales desde el desarrollo hasta el despliegue y durante todo su uso en una aplicación. Juntos, forman una base de computación confidencial basada en hardware para proteger sus cargas de trabajo en entornos híbridos.
Proteja datos confidenciales, modelos de IA y propiedad intelectual con un aislamiento basado en políticas y aplicado por la infraestructura en sus entornos híbridos.
Ejecute cargas de trabajo confidenciales perfectamente con IA integrada y aceleración criptográfica en una pila unificada.
Mantenga la propiedad y el control total de sus claves de cifrado con anclajes de confianza únicos basados en hardware.
Habilite la identidad verificable de la carga de trabajo en el despliegue mediante el uso de pruebas de conocimiento cero y contratos cifrados y vinculados a políticas para diferentes personas.
El ecosistema IBM Hyper Protect Red Hat es ahora el ecosistema IBM Confidential Computing for Red Hat
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform ahora es IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions ahora es IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Proteja los recursos digitales y los secretos de firma que emplean IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions con Crypto Express. Con la confianza de proveedores de blockchain como Metaco y Ripple, esta combinación garantiza una firma segura y fuera de línea, así como protección de políticas.
Elimine los riesgos vinculados a las credenciales filtradas protegiendo las identidades de las aplicaciones. El control de acceso basado en la identidad garantiza que los secretos permanezcan confidenciales, lo que reduce el error humano y los vectores de amenazas del usuario interno.
Utilice IBM Confidential Computing Containers para Red Hat OpenShift Container Platform a fin de aprovechar un entorno informático confidencial para proteger y administrar datos de fabricación y artefactos de diseño altamente sensibles.
Asegúrese de que los modelos de IA permanezcan confidenciales durante el entrenamiento y la inferencia. Los socios, como Jamworks, utilizan IBM Confidential Computing para integrar la inteligencia artificial y proteger al mismo tiempo el contenido privado.
Refuerce la confianza en entornos híbridos mediante la protección de las claves criptográficas y la aplicación de políticas de atestación, incluso cuando las cargas de trabajo abarcan plataformas x86 y LinuxONE.
Descubra cómo avanzar en la computación confidencial con la cartera de la Confidential Computing Platform de IBM como parte totalmente integrada del ecosistema Red Hat.