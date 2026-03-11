IBM Confidential Computing para el ecosistema Red Hat

Avanzamos la computación confidencial y la familia de productos IBM Confidential Computing como parte totalmente integrada del ecosistema Red Hat

Ilustración de un contrato encriptado

Computación confidencial para ecosistemas Red Hat

Conozca IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions y IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Estos dos potentes productos protegen los datos confidenciales desde el desarrollo hasta el despliegue y durante todo su uso en una aplicación. Juntos, forman una base de computación confidencial basada en hardware para proteger sus cargas de trabajo en entornos híbridos.
Aislamiento forzado para activos confidenciales

Proteja datos confidenciales, modelos de IA y propiedad intelectual con un aislamiento basado en políticas y aplicado por la infraestructura en sus entornos híbridos.
IA integrada y aceleración criptográfica

Ejecute cargas de trabajo confidenciales perfectamente con IA integrada y aceleración criptográfica en una pila unificada.
Confianza basada en hardware y control de claves

Mantenga la propiedad y el control total de sus claves de cifrado con anclajes de confianza únicos basados en hardware.
Cumplimiento cifrado de contratos

Habilite la identidad verificable de la carga de trabajo en el despliegue mediante el uso de pruebas de conocimiento cero y contratos cifrados y vinculados a políticas para diferentes personas.

Novedades

El ecosistema IBM Hyper Protect Red Hat es ahora el ecosistema IBM Confidential Computing for Red Hat

IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform ahora es IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform 

Leer ahora

IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions ahora es IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 

Leer ahora

Características

Mapa de aislamiento del tiempo de ejecución
Capacidad compartida Aislamiento del tiempo de ejecución del contenedor

Con tecnología de IBM Secure Execution for Linux (SEL), IBM Confidentail Computing ofrece aislamiento a nivel de contenedor en Linux on Z y LinuxONE. Esto protege las cargas de trabajo desde la infraestructura durante las etapas de desarrollo y despliegue.
Diagrama de ejecución de contratos multiparte
Capacidad compartida Cumplimiento cifrado de contratos entre varias partes

Aproveche los contratos cifrados para gestionar las identidades de las cargas de trabajo y aplicar políticas de confianza cero. Esta característica garantiza que se mantengan los roles predefinidos y el acceso con privilegios mínimos, independientemente de quién opere el entorno de carga de trabajo.
Diagrama de contrato cifrado
Red Hat Virtualization Solutions Protección de datos en reposo integrada

Con soporte criptográfico integrado a través de HSM certificados FIPS 140-2 Nivel 4, ambas soluciones de computación confidencial de IBM garantizan que los datos confidenciales estén siempre cifrados, incluso en entornos de nube compartida o nube pública.
Diagrama de contrato cifrado
Capacidad compartida Atestación independiente en el despliegue

IBM Confidential Computing ofrece verificación segura de la carga de trabajo en el momento del despliegue. Solo se permite la ejecución de contenedores firmados y preaprobados, con certificaciones a prueba de manipulaciones y cero dependencia de sistemas de confianza externos.
Elija su producto

Ingeniero que trabaja en una computadora en la sala de servidores
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Protege los contenedores de Linux en Red Hat Virtualization Solutions con protección basada en hardware, protegiendo los datos y las aplicaciones de amenazas internas y externas.
Desarrollador inspeccionando un sistema
IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform
Escala la computación confidencial en Red Hat OpenShift cifrando las cargas de trabajo en contenedores, bloqueando el acceso incluso a los administradores de la plataforma.
Casos de uso Recursos digitales con seguridad de almacenamiento en frío

Proteja los recursos digitales y los secretos de firma que emplean IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions con Crypto Express. Con la confianza de proveedores de blockchain como Metaco y Ripple, esta combinación garantiza una firma segura y fuera de línea, así como protección de políticas.

 Descubra una solución para recursos digitales Gestión de secretos basada en la identidad

Elimine los riesgos vinculados a las credenciales filtradas protegiendo las identidades de las aplicaciones. El control de acceso basado en la identidad garantiza que los secretos permanezcan confidenciales, lo que reduce el error humano y los vectores de amenazas del usuario interno.

 Servicios protegidos por privacidad

Utilice IBM Confidential Computing Containers para Red Hat OpenShift Container Platform a fin de aprovechar un entorno informático confidencial para proteger y administrar datos de fabricación y artefactos de diseño altamente sensibles.

 Lea el estudio de caso de SEAL Systems IA confidencial en industrias reguladas

Asegúrese de que los modelos de IA permanezcan confidenciales durante el entrenamiento y la inferencia. Los socios, como Jamworks, utilizan IBM Confidential Computing para integrar la inteligencia artificial y proteger al mismo tiempo el contenido privado.

 Lea el estudio de caso de Jamworks Despliegue de nube confidencial híbrida

Refuerce la confianza en entornos híbridos mediante la protección de las claves criptográficas y la aplicación de políticas de atestación, incluso cuando las cargas de trabajo abarcan plataformas x86 y LinuxONE.

 Explorar las consideraciones de despliegue

Recursos

IBM Confidential Computing Platform
Explore la plataforma de computación confidencial IIBM (2.ª generación), que permite cargas de trabajo seguras y cifradas con computación confidencial.
Redbook: IBM Confidential Computing Platform
Lea cómo aplicar la protección de datos y la confidencialidad en un entorno de nube híbrida.
IBM Confidential Computing con OpenShift
Proteja las cargas de trabajo confidenciales mediante IIBM Confidential Computing y contenedores de OpenShift que permiten la computación confidencial con aislamiento a nivel de VM.
Confidential Containers on IBM
Descubra cómo Red Hat OpenShift e IBM Secure Execution llevan la computación confidencial a las cargas de trabajo en contenedores.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo avanzar en la computación confidencial con la cartera de la Confidential Computing Platform de IBM como parte totalmente integrada del ecosistema Red Hat.
