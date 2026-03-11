Cree, despliegue y gestione de forma segura cargas de trabajo de Linux con datos confidenciales en IBM Z y LinuxONE mediante el uso de tecnología de computación confidencial
IBM Confidential Computing Container Runtime ofrece un entorno de computación confidencial que protege las cargas de trabajo confidenciales de Linux de amenazas internas y externas mediante IBM Secure Execution for Linux. Disponible on premises, IBM Confidential Computer Container Runtime admite un despliegue seguro, control de acceso confiable y operaciones fluidas.
Los desarrolladores pueden crear aplicaciones en un entorno de ejecución de confianza que mantiene los datos confidenciales cifrados y aislados en todo momento.
Los administradores pueden validar el origen y la integridad de las aplicaciones mediante contratos cifrados y atestación para despliegues seguros y de confianza cero.
Los equipos de operaciones pueden gestionar las cargas de trabajo sin acceder a datos sensibles para reducir el riesgo de los usuarios internos y aplicar la privacidad de datos.
Ejecute cargas de trabajo protegidas con políticas de seguridad sistemáticas y soporte de registro de contenedores.
Comprenda los requisitos de hardware y software necesarios para configurar el Confidential Computing Container de IBM.
Despliegue una carga de trabajo creada con imágenes de contenedor base de SUSE Linux Enterprise en un entorno de computación confidencial híbrido con IBM Confidential Computing Container Runtime.
Diseñado para abordar las limitaciones de las ofertas actuales de almacenamiento para recursos digitales. Disponible en IBM Z o IBM LinuxONE.
Proteja los datos confidenciales desde el desarrollo hasta el despliegue y durante todo su uso en una aplicación con IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
