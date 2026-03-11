IBM Confidential Computing Container Runtime

Este entorno a prueba de manipulaciones está diseñado para ejecutar cargas de trabajo de activos digitales (como gestión de claves, contratos inteligentes, billeteras y nodos Blockchain) con altos niveles de seguridad.

Como infraestructura subyacente de IBM Digital Assets Platform, proporciona aislamiento y cifrado aplicados por hardware que mantienen la privacidad y la protección de los datos confidenciales, incluso de los usuarios internos o administradores del sistema. Esta protección integrada ayuda a los custodios y emisores a operar con confianza en entornos regulados.