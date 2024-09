IBM® COBOL for AIX es un entorno de desarrollo para crear aplicaciones COBOL críticas para la empresa en sistemas Power. Incluye un compilador COBOL, una biblioteca de tiempo de ejecución para el uso del desarrollo de aplicaciones y un depurador que le permite depurar visualmente un programa de su estación de trabajo. COBOL for AIX permite crear aplicaciones de 32 o 64 bits. Se requiere el entorno de ejecución de IBM COBOL para AIX 5.1 para desplegar aplicaciones creadas con COBOL for AIX en producción.

Para descubrir las ventajas y capacidades del compilador COBOL for AIX 5.1, lea la ficha técnica de COBOL for AIX 5.1.