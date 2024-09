IBM Open XL Fortran for AIX® es el compilador de Fortran de última generación de IBM, que facilita la creación y el mantenimiento de aplicaciones escritas en Fortran for IBM Power. Optimiza su infraestructura en plataformas IBM Power, dando soporte a una amplia computación numérica, científica y de alto rendimiento. Al hacer un aprovechamiento total de la última arquitectura Power10, IBM Open XL Fortran for AIX puede generar código que use las capacidades de Power10 para maximizar la utilización de su hardware.



IBM Open XL Fortran for AIX combina la tecnología IBM XL Fortran con la infraestructura del compilador LLVM. LLVM es un marco de compilación de código abierto, que se mantiene de manera activa gracias a una gran comunidad de desarrollo, y que admite múltiples arquitecturas y lenguajes de programación.