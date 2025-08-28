Encuentre el plan adecuado para usted
Para restablecer la contraseña de su cuenta, vaya al ícono Avatar > Perfil y configuración. Luego haga clic en Cambiar o restablecer en el mosaico Información del usuario de la cuenta.
Para restablecer su contraseña VPN, siga los pasos a continuación:
Para cambiar su información personal como nombre, correo electrónico o número de teléfono, haga clic en el icono de Avatar > Perfil y configuración. No puede cambiar su IBMid, pero puede crear uno nuevo si lo considera necesario. El help desk mundial de IBMid está disponible para ayudarle con preguntas generales de ID que no son específicas de su cuenta de IBM Cloud.
Si tiene una cuenta Pay-as-You-Go o suscripción, puede ver su factura haciendo clic en Administrar > facturación y uso y seleccionando Facturas. Fuera de la consola, también puede ver facturas en el sitio Facturas de Atención al Cliente.
Vaya a Administrar > Acceso (IAM) y seleccione su nombre en la página Usuarios. Posteriormente, según el acceso que esté buscando, abra las diferentes pestañas:
Actualizar su tarjeta de crédito es como agregar una nueva. Vaya a Pagos y, en la sección Agregar método de pago, ingrese la información de facturación de su nueva tarjeta y haga clic en Agregar tarjeta de crédito. Para cambiar a otro método de pago, seleccione Pagar con otro y luego haga clic en Enviar solicitud de cambio. Se creará un caso de soporte para cambiar su método de pago.
Para iniciativas educativas o eventos especiales, puede recibir un código de característica, que agrega capacidades adicionales a las cuentas Lite. Para canjear este código promocional, vaya a Configuración de la cuenta y haga clic en Aplicar código.
Para las compras de infraestructura, es posible que reciba un código promocional del equipo de ventas para obtener un descuento en su pedido. Ingrese estos códigos promocionales específicos de la infraestructura en el portal del cliente al finalizar la compra.
Fuera de la consola, también puede ver facturas en el sitio Facturas de Atención al Cliente. Las cuentas Lite no tienen facturas porque nunca se le cobra por el uso del plan Lite.
Es posible que su cuenta se desactive por los siguientes motivos:
Si cree que su cuenta se desactivó por error, hable con nuestro equipo de soporte.
Un plan Lite es un plan de servicio sin cargo basado en cuotas. Puede usar un plan Lite de servicio para crear una aplicación sin incurrir en cargos. Se puede ofrecer un plan Lite en un ciclo mensual que se renueva cada mes o con un uso único. Puede tener una instancia por servicio del plan Lite. Los planes de precios Lite se ofrecen en todas las cuentas. Para obtener más información sobre las cuentas Lite, consulte Tipos de cuenta.
Haga clic en Soporte en la barra de menús de la consola para acceder al Centro de soporte. A partir de ahí, comience por consultar la lista de preguntas frecuentes comunes. Si no encuentra las respuestas que necesita, consulte ¿Necesita más ayuda? para ponerse en contacto con el soporte de IBM Cloud.
Inicie un caso de servicio de IBM Cloud para solicitudes de cuenta, inicio de sesión y facturación