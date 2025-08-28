IBM Cloud-Support

Obtenga la ayuda que necesita de IBM Cloud. Elija entre opciones de soporte pagado y autoguiado.
Dos personas trabajando en un proyecto en una sala de servidores
Planes de soporte

Encuentre el plan adecuado para usted
Incluido con derechos en la nube Básico

Protección básica incluida con una suscripción a IBM Cloud® o una cuenta de pago por uso
A partir de USD 200 por mes Avanzado

Para entornos con un número limitado de aplicaciones críticas para el negocio
Desde USD 10,000 al mes Premium

El soporte Premium es para entornos de misión crítica que tienen una dependencia estratégica de IBM Cloud
Comunidades de soporte sin cargo Conecte, aprenda y comparta conocimientos
Explore documentación de IBM Cloud

Conozca la consola de IBM Cloud y obtenga productividad rápidamente.

 Ver documentos
Compruebe el estado del tiempo de actividad de IBM Cloud

Obtenga información detallada sobre el estado y consulte sus notificaciones.

 Ver el estado
Explore la comunidad de desarrolladores de IBM®

Visite una amplia variedad de foros de soporte en este grupo activo.

 Buscar temas
Únase a la comunidad de nube pública

Interactúe con administradores de operaciones de TI, arquitectos de soluciones y más.

 Únase a la Comunidad
Obtenga ayuda de desarrolladores profesionales

Acceda a una gran comunidad de código abierto para desarrolladores.

 Ir a Github

Preguntas frecuentes

Para restablecer la contraseña de su cuenta, vaya al ícono Avatar > Perfil y configuración. Luego haga clic en Cambiar o restablecer en el mosaico Información del usuario de la cuenta.

Para restablecer su contraseña VPN, siga los pasos a continuación:

  • Vaya a Administrar > Acceso (IAM) y selecciona Usuarios.
  • Seleccione el usuario
  • En la sección de subredes VPN, haga clic en el ícono Editar para ingresar una nueva contraseña VPN.
  • Haga clic en Aplicar

Para cambiar su información personal como nombre, correo electrónico o número de teléfono, haga clic en el icono de Avatar > Perfil y configuración. No puede cambiar su IBMid, pero puede crear uno nuevo si lo considera necesario. El help desk mundial de IBMid está disponible para ayudarle con preguntas generales de ID que no son específicas de su cuenta de IBM Cloud.

Si tiene una cuenta Pay-as-You-Go o suscripción, puede ver su factura haciendo clic en Administrar > facturación y uso y seleccionando Facturas. Fuera de la consola, también puede ver facturas en el sitio Facturas de Atención al Cliente.

Vaya a Administrar > Acceso (IAM) y seleccione su nombre en la página Usuarios. Posteriormente, según el acceso que esté buscando, abra las diferentes pestañas:

  • Para ver el acceso que tiene a través de los grupos de acceso a los que está asignado, seleccione Grupos de acceso.
  • Para ver las políticas de acceso de IAM que se le han asignado, seleccione las políticas de acceso
  • Para ver el acceso a Cloud Foundry para todas las organizaciones y espacios, seleccione Acceso a Cloud Foundry

Actualizar su tarjeta de crédito es como agregar una nueva. Vaya a Pagos y, en la sección Agregar método de pago, ingrese la información de facturación de su nueva tarjeta y haga clic en Agregar tarjeta de crédito. Para cambiar a otro método de pago, seleccione Pagar con otro y luego haga clic en Enviar solicitud de cambio. Se creará un caso de soporte para cambiar su método de pago.

Para iniciativas educativas o eventos especiales, puede recibir un código de característica, que agrega capacidades adicionales a las cuentas Lite. Para canjear este código promocional, vaya a Configuración de la cuenta y haga clic en Aplicar código.

Para las compras de infraestructura, es posible que reciba un código promocional del equipo de ventas para obtener un descuento en su pedido. Ingrese estos códigos promocionales específicos de la infraestructura en el portal del cliente al finalizar la compra.

Si tiene una cuenta de pago por uso o de suscripción, puede ver su factura haciendo clic en Administrar > Facturación y uso y seleccionando Facturas.

Fuera de la consola, también puede ver facturas en el sitio Facturas de Atención al Cliente. Las cuentas Lite no tienen facturas porque nunca se le cobra por el uso del plan Lite.

Es posible que su cuenta se desactive por los siguientes motivos:

  • Para las cuentas de prueba, finalizó el periodo de prueba. Para reactivar su cuenta, inicie sesión y actualícela como una cuenta de pago por uso. Es posible que sean necesarios algunos días para reactivarse por completo.
  • Un usuario autorizado canceló la cuenta
  • La cuenta está suspendida. A discreción de IBM, las cuentas que infrinjan los comportamientos de uso aceptables de los servicios de IBM Cloud pueden deshabilitarse sin previo aviso. Algunos servicios pueden restaurarse si los usuarios corrigen sus comportamientos de uso después de que se les notifique sobre la acción inapropiada.


Si cree que su cuenta se desactivó por error, hable con nuestro equipo de soporte.

Contactar con soporte

Un plan Lite es un plan de servicio sin cargo basado en cuotas. Puede usar un plan Lite de servicio para crear una aplicación sin incurrir en cargos. Se puede ofrecer un plan Lite en un ciclo mensual que se renueva cada mes o con un uso único. Puede tener una instancia por servicio del plan Lite. Los planes de precios Lite se ofrecen en todas las cuentas. Para obtener más información sobre las cuentas Lite, consulte Tipos de cuenta.

Haga clic en Soporte en la barra de menús de la consola para acceder al Centro de soporte. A partir de ahí, comience por consultar la lista de preguntas frecuentes comunes. Si no encuentra las respuestas que necesita, consulte ¿Necesita más ayuda? para ponerse en contacto con el soporte de IBM Cloud.

Dé el siguiente paso

Inicie un caso de servicio de IBM Cloud para solicitudes de cuenta, inicio de sesión y facturación 

 Crear un caso de soporte