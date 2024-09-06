Migrar a IBM Cloud

Entendemos las necesidades de su negocio y estamos listos para ayudarlo a migrar con éxito a IBM Cloud. Lo ayudamos a escalar más rápido y a mejorar el tiempo de comercialización acelerando su migración a IBM Cloud, segura y preparada para la IA. Puede migrar cualquier tipo de carga de trabajo desde cualquier entorno a IBM Cloud. IBM, en asociación con nuestros socios, está equipado para proporcionarle una gran cantidad de herramientas de autoservicio para permitir un proceso de migración sin problemas.
Migre sus Bare Metal Servers entre centros de datos IBM Cloud Classic.
Migre sus cargas de trabajo de IBM Cloud Classic a IBM Cloud.
Migre su VMware, Hyper-V y cargas de trabajo físicas de on premises a IBM Cloud VPC.
Scripts de automatización “hágalo usted mismo” para migrar cargas de trabajo y datos a IBM Cloud.
Una forma relativamente rápida y económica de migrar aplicaciones. Le permite como cliente migrar su carga de trabajo y datos asociados a la nube con cambios mínimos, antes de comenzar la refactorización o modernizar para emplear algunas de las características nativas de la nube. A través de las herramientas disponibles en IBM Cloud, la estrategia "lift and shift" permite una validación más rápida y menos laboriosa.
La modernización de aplicaciones es el proceso de tomar la aplicación existente y modernizar su infraestructura de plataforma y arquitectura interna y características, para que aprovechen al máximo la arquitectura de la nube. Por ejemplo, considere la informática sin servidor o contenedores si satisface sus necesidades. La aplicación puede requerir diferentes grados de modernización.
Evalúe sus entornos actuales y de destino para comprender la complejidad de la migración y así poder desarrollar una estrategia de migración.
Dedique tiempo a planear la migración para evitar disrupciones en su entorno empresarial actual. Comprenda el tiempo necesario para migrar y si la migración debe realizarse en etapas.
Migre sus recursos y componentes con facilidad y confianza, empleando varias herramientas y soluciones.
Valide y pruebe su entorno para asegurarse de que esté listo para salir a producción. Esto también puede implicar la actualización de su DNS, balanceadores de carga globales y rutas o la retirada de servicios antiguos.