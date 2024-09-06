Migrar a IBM Cloud

IBM Cloud ofrece la nube pública más abierta y segura para las empresas, una plataforma híbrida multinube de próxima generación, capacidades avanzadas de datos e IA y una profunda experiencia empresarial en 20 industrias
Entendemos las necesidades de su negocio y estamos listos para ayudarlo a migrar con éxito a IBM Cloud. Lo ayudamos a escalar más rápido y a mejorar el tiempo de comercialización acelerando su migración a IBM Cloud, segura y preparada para la IA. Puede migrar cualquier tipo de carga de trabajo desde cualquier entorno a IBM Cloud. IBM, en asociación con nuestros socios, está equipado para proporcionarle una gran cantidad de herramientas de autoservicio para permitir un proceso de migración sin problemas.
Estas soluciones y herramientas de IBM le ayudarán a migrar de forma rápida, segura y perfecta a la nube a través de una experiencia sin fricciones: IBM Cloud Classic to Classic

Migre sus Bare Metal Servers entre centros de datos IBM Cloud Classic.

Migre sus cargas de trabajo de IBM Cloud Classic a IBM Cloud.

Migre su VMware, Hyper-V y cargas de trabajo físicas de on premises a IBM Cloud VPC.

Scripts de automatización “hágalo usted mismo” para migrar cargas de trabajo y datos a IBM Cloud.

Rehospedar

Una forma relativamente rápida y económica de migrar aplicaciones. Le permite como cliente migrar su carga de trabajo y datos asociados a la nube con cambios mínimos, antes de comenzar la refactorización o modernizar para emplear algunas de las características nativas de la nube. A través de las herramientas disponibles en IBM Cloud, la estrategia &quot;lift and shift&quot; permite una validación más rápida y menos laboriosa.
Modernización

La modernización de aplicaciones es el proceso de tomar la aplicación existente y modernizar su infraestructura de plataforma y arquitectura interna y características, para que aprovechen al máximo la arquitectura de la nube. Por ejemplo, considere la informática sin servidor o contenedores si satisface sus necesidades. La aplicación puede requerir diferentes grados de modernización.
El proceso de migración puede ser tan sencillo como migrar una única instancia de virtual servers o complejo, como migrar un centro de datos con todos los componentes subyacentes. El siguiente marco sirve como guía para ayudarle a planear su proceso de migración: Evaluación

Evalúe sus entornos actuales y de destino para comprender la complejidad de la migración y así poder desarrollar una estrategia de migración.

 Plan

Dedique tiempo a planear la migración para evitar disrupciones en su entorno empresarial actual. Comprenda el tiempo necesario para migrar y si la migración debe realizarse en etapas.

 Migración

Migre sus recursos y componentes con facilidad y confianza, empleando varias herramientas y soluciones.

 Validar

Valide y pruebe su entorno para asegurarse de que esté listo para salir a producción. Esto también puede implicar la actualización de su DNS, balanceadores de carga globales y rutas o la retirada de servicios antiguos.
Aprenda más sobre cómo migrar

Migración de cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud
Dé el siguiente paso

