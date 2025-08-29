Política de ciclo de vida para productos IBM Cloud

La política proporciona directrices para todos los productos de la cartera IBM® Cloud (cómputo, almacenamiento, software, ancho de banda, etc.) cuyo fin de comercialización (EOM) o fin de soporte (EOS) está previsto. Los productos programados para EOS se anunciarán 90 días antes de que EOS utilice el sitio del ciclo de vida del producto IBM Cloud en la documentación de IBM Cloud.

Consulte la documentación de fin de la vida útil (EOL) para el software Classic →

Consulte la documentación EOL de fin de la vida útil para el software VPC →