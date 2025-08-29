Política de ciclo de vida para productos IBM Cloud

La política proporciona directrices para todos los productos de la cartera IBM® Cloud (cómputo, almacenamiento, software, ancho de banda, etc.) cuyo fin de comercialización (EOM) o fin de soporte (EOS) está previsto. Los productos programados para EOS se anunciarán 90 días antes de que EOS utilice el sitio del ciclo de vida del producto IBM Cloud en la documentación de IBM Cloud.
Consulte la documentación de fin de la vida útil (EOL) para el software Classic →
Consulte la documentación EOL de fin de la vida útil para el software VPC →
La fecha de vigencia en la que el producto esté disponible para los usuarios (cuando la versión y el lanzamiento se publican en el sitio web del ciclo de vida)
La fecha de entrada en vigor en la que el producto deja de estar activo en la lista de precios estándar y ya no se puede pedir ni comprar
La fecha en que IBM Cloud anuncia el fin del soporte para un producto que se ofrece actualmente (normalmente, 90 días antes de la fecha EOS real).
La última fecha en que IBM Cloud entregará servicios estándar de soporte, imágenes o recarga para una versión o lanzamiento determinado de un producto.
Versión del producto:
Información del ciclo de vida:
Solución 1 GB iSCSI (version: N/A)
Solucipon de NAS de 1 GB (versión: N/A)
Monitoreo NOC 24x7x365 (versión: Todas)
Sistemas operativos de 32 bits (versión: Todos)
Monitoreo avanzado por Nimsoft (versión: N/A)
Escala automática para Virtual Servers clásicos (versión: N/A)
Big data: Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versiones: todas)
Citrix Netscaler VPX (versión: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (versión: CDH 4)
CloudLinux (versión: 6.x)
CoreOS (versión: estable)
EVault plug-in for Microsoft Exchange (versión: 7.3)
Solución iSCSI existente (versión: N/A)
F-Secure (versión: Todas)
F5 Global Load Balancer (versión: 2014)
Flex Imaging (versión: N/A)
FortiGate Security Appliance 1Gbps / Dedicated Firewall (versión: todas)
IBM Local Load Balancer (versión: todas)
Message queue service (versión: N/A)
Microsoft SQL Server (versión: 2005: Express, Workgroup, Standard and Enterprise Editions)
Microsoft SQL Server (versión: 2008: Express, Express R2, Workgroup y Workgroup R2 Editions)
Microsoft SQL Server (versión: 2012 Express Edition)
Microsoft SQL Server (versión: 2014 Express Edition)
Microsoft SQL Server Enterprise (versión: 2008 Standard y Web Editions)
MySQL versión: 5.6)
NAS/FTP storage (versión: N/A)
Red Hat Satellite Server (versión: 6.1)
Virtual web host (versión: N/A)
VMware ESX (versión: 4.x)
VMware ESXi (versión: 5.1)
VMware ESXi (versión: 5.5)
VMware NSX-V (versión: 6.0 a 6.4.10)
VMware Server Virtualization (versión: 6.5, 6.5u1)
VMware Server Virtualization (versión: 6.7 todas las versiones)
VMware Server Virtualization (versión: 7.0 todas las versiones)
¹ La IBM Cloud Portfolio Policy se centra en computación, almacenamiento, ancho de banda y otros elementos de la cartera de IaaS ofrecidos por SoftLayer®, una IBM Company.
² IBM Cloud Software Policy se centra en el almacenamiento de proveedores que se revende a clientes IBM Cloud.
³ DB Software Solutions seguirá estando disponible.