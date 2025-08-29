Política de ciclo de vida para productos IBM Cloud

Conozca las directrices para los productos IBM Cloud que se acercan al final de su ciclo de servicio
¿Cuál es la política de ciclo de vida de los productos IBM Cloud?

La política proporciona directrices para todos los productos de la cartera IBM® Cloud (cómputo, almacenamiento, software, ancho de banda, etc.) cuyo fin de comercialización (EOM) o fin de soporte (EOS) está previsto. Los productos programados para EOS se anunciarán 90 días antes de que EOS utilice el sitio del ciclo de vida del producto IBM Cloud en la documentación de IBM Cloud.

Consulte la documentación de fin de la vida útil (EOL) para el software Classic →
Consulte la documentación EOL de fin de la vida útil para el software VPC →
Términos definidos Verá los siguientes términos, todos relacionados con las soluciones de productos de IBM Cloud. Disponibilidad general (GA)

La fecha de vigencia en la que el producto esté disponible para los usuarios (cuando la versión y el lanzamiento se publican en el sitio web del ciclo de vida)

 Fin de la comercialización (EOM)

La fecha de entrada en vigor en la que el producto deja de estar activo en la lista de precios estándar y ya no se puede pedir ni comprar

 Fechas de anuncio de fin de soporte (EOS AD)

La fecha en que IBM Cloud anuncia el fin del soporte para un producto que se ofrece actualmente (normalmente, 90 días antes de la fecha EOS real).

 Fin del soporte (EOS)

La última fecha en que IBM Cloud entregará servicios estándar de soporte, imágenes o recarga para una versión o lanzamiento determinado de un producto.

Gráfico del ciclo de vida de los productos IBM Cloud

 

Versión del producto:

Información del ciclo de vida:

Solución 1 GB iSCSI (version: N/A)
  • Opción de actualización: iSCSI de 10 GM
  • Política: Cartera¹
  • EOS AD: 13 de octubre de 2014
  • EOM: 30 de septiembre de 2014
  • EOS: 19 de enero de 2015

Solucipon de NAS de 1 GB (versión: N/A)
  • Opción de actualización: NAS de 10 GB
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: 13 de octubre de 2014
  • EOM: 30 de septiembre de 2014
  • EOS: 19 de enero de 2015

Monitoreo NOC 24x7x365 (versión: Todas)
  • Opción de actualización: Todos
  • Política: Servicio
  • EOS AD: 31 de marzo de 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 30 de junio de 2017

Sistemas operativos de 32 bits (versión: Todos)
  • Opción de actualización: sistemas operativos de 64 bits
  • Política: Software²
  • Anuncio de EOS: 15 de agosto de 2016
  • EOM: 1 de septiembre de 2016
  • EOS: 1 de enero de 2017

Monitoreo avanzado por Nimsoft (versión: N/A)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera.Considere la posibilidad de monitorear con Sysdig como alternativa.
  • Política: Servicio
  • EOS AD: 30 de marzo de 2020
  • EOM: 8 de mayo de 2020
  • EOS: 8 de julio de 2020

Escala automática para Virtual Servers clásicos (versión: N/A)
  • Opción de actualización: la funcionalidad Auto Scale existe en VPC
  • Política: Servicio
  • EOS AD: 30 de septiembre de 2022
  • EOM: 30 de julio de 2022
  • EOS: 29 de junio de 2022

Big data: Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versiones: todas)
  • Opción de actualización: se retira el diseño de la solución de la cartera
  • Política: Software
  • EOS AD: 31 de febrero de 2014
  • EOM: 31 de octubre de 2014
  • EOS: 31 de enero de 2015

Citrix Netscaler VPX (versión: 10.x, 11.x)
  • Opción de actualización: 12.x
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 31 de marzo de 2021
  • EOS: 30 de junio de 2021

Cloudera Hadoop (versión: CDH 4)
  • Opción de actualización: CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Política: Software
  • EOS AD: 11 de mayo de 2015
  • EOM: 11 de mayo de 2015
  • EOS: 10 de agosto de 2015

CloudLinux (versión: 6.x)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera
  • Política: Software
  • EOS AD: 30 de agosto de 2020
  • EOM: 30 de septiembre de 2020
  • EOS: 30 de noviembre de 2020

CoreOS (versión: estable)
  • Opción de actualización: CentOS 6.x o 7.x
  • Política: Software
  • EOS AD: 20 de febrero de 2016
  • EOM: 30 de marzo de 2018
  • EOS: 31 de mayo de 2018

EVault plug-in for Microsoft Exchange (versión: 7.3)
  • Opción de actualización: EOL del proveedor
  • Política: Software
  • EOS AD: 5 de febrero de 2015
  • EOM: 18 de febrero de 2015
  • EOS 5 de mayo de 2015

Solución iSCSI existente (versión: N/A)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera.Considere usar Performance o Endurance, Block Storage.
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: 1 de mayo de 2015
  • EOM: 16 de marzo de 2015
  • EOS: 31 de julio de 2015

F-Secure (versión: Todas)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera
  • Política: Software
  • EOS AD: 13 de septiembre de 2014
  • EOM: 13 de octubre de 2014
  • EOS: 19 de enero de 2015

F5 Global Load Balancer (versión: 2014)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera.Considere la posibilidad de utilizar IBM Cloud Internet Services como alternativa.
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: 12 de junio de 2018
  • EOM: 6 de julio de 2018
  • EOS: 12 de septiembre de 2018

Flex Imaging (versión: N/A)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: 31 de mayo de 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 7 de agosto de 2017

FortiGate Security Appliance 1Gbps / Dedicated Firewall (versión: todas)
  • Opción de actualización: Juniper vSRX, Virtual router appliance o FortiGate Security Appliance 10Gbps
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 18 de agosto de 2020
  • EOS: 21 de julio de 2021

IBM Local Load Balancer (versión: todas)
  • Opción de actualización: IBM Cloud Load Balancer
  • Política: Software
  • EOS AD: 31 de enero de 2020
  • EOM: 1 de junio de 2019
  • EOS: 31 de mayo de 2020

Message queue service (versión: N/A)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: 31 de enero de 2017
  • EOM: 28 de octubre de 2016
  • EOS: 20 de junio de 2017

Microsoft SQL Server (versión: 2005: Express, Workgroup, Standard and Enterprise Editions)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versión: 2008: Express, Express R2, Workgroup y Workgroup R2 Editions)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versión: 2012 Express Edition)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versión: 2014 Express Edition)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server Enterprise (versión: 2008 Standard y Web Editions)
  • Opción de actualización: 2016 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • EOS AD: 27 de octubre de 2016
  • EOM: 23 de noviembre de 2016
  • EOS: 31 de marzo de 2017

MySQL versión: 5.6)
  • Opción de actualización: MySQL 5.7
  • Política: Software
  • EOS AD: 25 de marzo de 2021
  • EOM: 24 de abril de 2021
  • EOS: 23 de junio de 2021

NAS/FTP storage (versión: N/A)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera.Considere utilizar block o file storage como alternativa.
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: Portafolio
  • EOM: N/A
  • EOS: por determinar

Red Hat Satellite Server (versión: 6.1)
  • Opción de actualización: 6.4.3 o 6.5
  • Política: Servicio
  • EOS AD: 22 de abril de 2019
  • EOM: 5 de julio de 2019
  • EOS: 31 de mayo de 2024

Virtual web host (versión: N/A)
  • Opción de actualización: se retira de la cartera
  • Política: Portafolio
  • EOS AD: 27 de enero de 2015
  • EOM: 30 de junio de 2015
  • EOS: 1 de abril de 2015

VMware ESX (versión: 4.x)
  • Opción de actualización: 6.x
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 30 de septiembre de 2014
  • EOS: N/A

VMware ESXi (versión: 5.1)
  • Opción de actualización: 6.x
  • Política: Software
  • EOS AD: 2 de febrero de 2016
  • EOM: 31 de marzo de 2016
  • EOS: 24 de agosto de 2016

VMware ESXi (versión: 5.5)
  • Opción de actualización: 6.0 o 6.5
  • Política: Software
  • EOS AD: 26 de julio de 2017
  • EOM: 1 de septiembre de 2017
  • EOS: 18 de septiembre de 2018

VMware NSX-V (versión: 6.0 a 6.4.10)
  • Opción de actualización: VMware NSX-T
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 21 de junio de 2022
  • EOS: 15 de octubre de 2022

VMware Server Virtualization (versión: 6.5, 6.5u1)
  • Opción de actualización: 6.5u2, 6.5u3,6.7.x
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 10 de octubre de 2021
  • EOS: 15 de octubre de 2022

VMware Server Virtualization (versión: 6.7 todas las versiones)
  • Opción de actualización: 7.0
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 21 de junio de 2022
  • EOS: 15 de octubre de 2022

VMware Server Virtualization (versión: 7.0 todas las versiones)
  • Opción de actualización: 7.0
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 2 de enero de 2025
  • EOS: 2 de abril de 2025
Notas de pie de página

¹ La IBM Cloud Portfolio Policy se centra en computación, almacenamiento, ancho de banda y otros elementos de la cartera de IaaS ofrecidos por SoftLayer®, una IBM Company.

² IBM Cloud Software Policy se centra en el almacenamiento de proveedores que se revende a clientes IBM Cloud.

³ DB Software Solutions seguirá estando disponible.